Ο Χρήστος Κόντης ήταν το πρώτο όνομα που συζήτησαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, μετά τη λύση του συμβολαίου με τον Ρουί Βιτόρια. Από τη Δευτέρα, στελέχη του Τριφυλλιού επικοινώνησαν με τον παλαίμαχο αμυντικό και την Τρίτη, ο τεχνικός διευθυντής Γιάννης Παπαδημητρίου συναντήθηκε μαζί του για να αναλύσουν τις λεπτομέρειες της συνεργασίας τους.

Η ιδέα στο «πράσινο» στρατόπεδο ήταν ο Κόντης να εργαστεί ως υπηρεσιακός τεχνικός για ένα χρονικό διάστημα και να δώσει στη διοίκηση του club το περιθώριο για να προσλάβει έναν ξένο προπονητή εγνωσμένης αξίας. Κατόπιν, αν το επιθυμούσε, ο Κόντης είχε το ελεύθερο να ενταχτεί στο προπονητικό επιτελείο που θα συγκροτηθεί.

Ωστόσο, αυτό που θέλουν στο Τριφύλλι προσκρούει στις επιθυμίες του Κόντη. Στην ηλικία των 50 ετών, ο Κόντης αναζητά μία ευκαιρία να αποδείξει την αξία του ως πρώτος προπονητής στο υψηλότερο επίπεδο και όχι να λειτουργήσει ξανά ως μεταβατικός ή βοηθός, όπως υπήρξε στο πλευρό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αυτό που πρότεινε ο Κόντης στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού είναι να του δώσουν τη δυνατότητα να καθοδηγήσει την ομάδα στα επόμενα πέντε παιχνίδια, μέχρι τη διακοπή του Οκτωβρίου. Πρόκειται για ένα αγωνιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, την πρεμιέρα της League Phase του Europa League με τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, τα ματς με Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και Ατρόμητο στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και ενδιάμεσα το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Γκόου Αχέντ Ινγκλς.

Σύμφωνα με την πρόταση του, εφόσον ο Κόντης φέρει θετικά αποτελέσματα και βελτιώσει την εικόνα των παικτών, τότε θα συνεχίσει ως πρώτος προπονητής. Αν δεν τα καταφέρει, τότε η διοίκηση του Παναθηναϊκού θα φέρει άλλον για το πόστο του και εκείνος θα αποχωρήσει, αφού μοιάζει να μην σκέφτεται καν να παραμείνει στο Κορωπί ως μέλος ενός team.

Παράλληλα, έχει προκύψει και μία διαφορά στο οικονομικό ανάμεσα στον Κόντη και στους ιθύνοντες της ΠΑΕ, όμως δεν πρόκειται για ποσό που θα χαλάσει τη συμφωνία. Σε αντίθεση με την απαίτηση του Κόντη, την οποία δεν έχει εγκρίνει προς το παρόν ο Γιάννης Αλαφούζος.

Ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Κόντη και της διοίκησης του Παναθηναϊκού δεν έχει κλείσει και ίσως ο βετεράνος ποδοσφαιριστής να αναθεωρήσει. Ή να πάρει την ευκαιρία του. Πάντως, από το Τριφύλλι εντείνουν τις ενέργειες με υποψήφιους που έχουν ξεχωρίσει από το εξωτερικό.