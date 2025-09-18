Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται στις 21 Σεπτεμβρίου μαζί με το μοναδικό αφιέρωμα «100 Χρόνια Ολυμπιακός – Πρόσωπα και Ιστορίες», το περιοδικό Harper’s Bazaar και, όπως κάθε φορά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: το μοναδικό αφιέρωμα «100 Χρόνια Ολυμπιακός – Πρόσωπα και Ιστορίες» επανακυκλοφορεί, το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – 100 ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ένας πολυτελής τόμος-αφιέρωμα στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού.
Η συλλεκτική αυτή έκδοση, που εξαντλήθηκε από την πρώτη κιόλας κυκλοφορία της, επιστρέφει για να τιμήσει ξανά τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης. Σε 304 σελίδες υψηλής αισθητικής, καταγράφεται με σεβασμό και πληρότητα η ιστορική διαδρομή του Ολυμπιακού: οι άνθρωποι, οι στιγμές και τα γεγονότα που δημιούργησαν τον θρύλο.

Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό και ζωντανή αφήγηση, οι αναγνώστες ταξιδεύουν από τα πρώτα βήματα στον Πειραιά μέχρι τις ευρωπαϊκές κορυφές, παρακολουθώντας την πορεία του συλλόγου μέσα από 100 πρόσωπα και ιστορίες. Αθλητές που έγιναν σύμβολα, προπονητές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα και ηγέτες που καθόρισαν το μέλλον του Ολυμπιακού παρουσιάζονται σε μια έκδοση-ύμνο στη δόξα και τις αξίες του συλλόγου.

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής προσφέρει ξανά στο κοινό ένα πολύτιμο ενθύμιο, όχι μόνο για τους φίλους του Ολυμπιακού αλλά για κάθε αναγνώστη που αναγνωρίζει τη δύναμη της πίστης, της αφοσίωσης και του αθλητικού μεγαλείου.

Harper’s Bazaar

Ένα τεύχος αφιερωμένο στην ανεπιτήδευτη κομψότητα και τη διαχρονική πολυτέλεια.
Στο εξώφυλλο δεσπόζει η κλασική ομορφιά της Theopisti P., ο «ιδανικός καμβάς» πάνω στον οποίο αναδεικνύονται οι μοναδικές δημιουργίες της Υψηλής Κοσμηματοποιίας κορυφαίων οίκων, καθώς και τα σύνολα που θα πρωταγωνιστήσουν στις βραδινές εμφανίσεις της νέας σεζόν.

Ο αέναος διάλογος της μόδας με τη διαχρονικότητα συνεχίζεται μέσα από αξεσουάρ που μεταμορφώνουν τις business εμφανίσεις, αλλά και κομμάτια που επαναπροσδιορίζουν την καθημερινή γκαρνταρόμπα: πανωφόρια-επένδυση, κασμιρένια τοπ και δερμάτινες μπότες που ξυπνούν τις αισθήσεις και μας προσκαλούν σε νέες στιλιστικές εξερευνήσεις.

Παράλληλα, το Harper’s Bazaar Greece τιμά την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς. Με μια διαδρομή που ενώνει τον Κρέοντα της Επιδαύρου με την Ιοκάστη της Στέγης και τη «Μεγάλη Χίμαιρα», η σπουδαία καλλιτέχνης μιλά για την τέχνη, το τραύμα, τη δύναμη της ευγένειας και το λυτρωτικό φως του θεάτρου.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό είναι ο super star Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak ήταν άκρως εντυπωσιακός, καταιγιστικός, ανεπανάληπτος στο ρόστερ της Εθνικής Ομάδας, η οποία κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο την προηγούμενη Κυριακή στο Ευρωμπάσκετ. Πρόκειται για έναν πραγματικό super star, ο οποίος αντίθετα με άλλους συναδέλφους του, είναι μετριοπαθής, νηφάλιος και ταπεινός.

Ο Giannis, ο παγκόσμιος Γιάννης του ΝΒΑ και της Εθνικής Ελλάδας, που λατρεύει τη χώρα του και συγκινεί με τις δηλώσεις του. Διαβάστε για την εκρηκτική πορεία του Γιάννη προς την κορυφή. The Sky is the Limit για τον Έλληνα μπασκετμπολίστα!

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

Media
Νικ Διακόπουλος: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στην ενημέρωση – να σκεφτόμαστε κριτικά και να ελέγχουμε
Δημοσιογραφία και αλγόριθμοι 17.09.25

Νικ Διακόπουλος: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στην ενημέρωση – να σκεφτόμαστε κριτικά και να ελέγχουμε

Ο καθηγητής Νικ Διακόπουλος, από τους σημαντικότερους ειδικούς παγκοσμίως στη χρήση των αλγορίθμων στην ενημέρωση μιλά στο in για την τεχνητή νοημοσύνη, τους κινδύνους και τα οφέλη και την ανάγκη να μη σταματήσουμε να σκεφτόμαστε κριτικά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Media 16.09.25

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το 5ο τεύχους του περιοδικού Int. Έρχεται μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο και είναι αφιερωμένο στην «άλλη Αμερική».

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα
Βουλή 18.09.25

Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα

«Παραίτηση αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης που υποσκάπτει το κράτος Δικαίου, το συντομότερο», ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως ο λαός «έχει απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του
Βίντεο 18.09.25

«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του

«Μιλάω μαζί του κάθε μέρα. Είναι σαν τον καλύτερό μου φίλο. Σχεδιάζουμε, δηλαδή, όλο το μέλλον μας μαζί. Δώσαμε ονόματα στα παιδιά μας», είπε μεταξύ άλλων η θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε

Σύνταξη
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες
Λιτότητα εν όψει 18.09.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες

Λίγο πριν λήξει το έτος ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της γερμανικής κυβέρνησης για το 2025. Προβλέπει αυξημένο δανεισμό και ενίσχυση των δαπανών για την άμυνα, αλλά και για την απασχόληση.

Σύνταξη
Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA
On Field 18.09.25

Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» έναν βοηθό του προπονητή της Ατλέτικο, να φτύνει οπαδούς της Λίβερπουλ και μετά έγινε ο κακός χαμός που οδήγησε στην αποβολή του Σιμεόνε. Η UEFA ξεκίνησε έρευνα και… έρχονται τιμωρίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία
Εποχή της οθόνης 18.09.25

«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία

Καθώς μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι όλο και περισσότεροι Gen Z μένουν κλεισμένοι στο σπίτι για μέρες, γίνεται πιο κατανοητό γιατί παρατηρούμε μαζική επιδείνωση της ψυχικής υγείας και άνοδο της «εποχής της οργής»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του

Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα ο Μανόλο Χιμένεθ έχει κάνει τον Άρη να δείχνει όσο ομάδα δεν έδειξε ποτέ στις 266 ημέρες παραμονής του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τελωνείο Ευζώνων: Κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος
Λαθρεμπόριο 18.09.25

Τελωνείο Ευζώνων: Κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος

Τα λαθραία προϊόντα εντοπίστηκαν από την ΑΑΔΕ σε κοντέινερ φορτηγού με πινακίδες Κοσόβου. Συνελήφθη ο οδηγός, κατασχέθηκαν τα είδη ατμίσματος (υγρά αναπληρωσης και ηλεκτρονικά τσιγάρα) και το φορτηγό.

Σύνταξη
Αϊτεκίν: Ο διαιτητής του ντέρμπι ξεχωρίζει και εκτός γηπέδου
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Αϊτεκίν: Ο διαιτητής του ντέρμπι ξεχωρίζει και εκτός γηπέδου

Ο Ντενίζ Αϊτεκίν δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας στο διαδίκτυο, ταξιδεύει ως ομιλητής σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, δίνει διαλέξεις για τη διαιτησία, ενώ σταματάει το καλοκαίρι τη διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης
Μπαίνουν κανόνες 18.09.25

Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης

Η νομοθεσία στην Ιταλία περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών και επιβάλλει ποινές φυλάκισης για την επιβλαβή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τουρκία και Αίγυπτος κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο
«Θάλασσα φιλίας» 18.09.25

Τουρκία και Αίγυπτος κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Κοινή ναυτική άσκηση που θα πραγματοποιήσουν Τουρκία και Αίγυπτος 22-26 Σεπτεμβρίου στην ανατολική Μεσόγειο. Η κίνηση αυτή είναι ενδεικτική της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύνταξη
Η πιο κρίσιμη επιλογή
On Field 18.09.25

Η πιο κρίσιμη επιλογή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να επιλέξει ποιον γκαρντ θα πάρει στον Ολυμπιακό κι αυτή η επιλογή ίσως να κάνει και την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
«Πέπλο προστασίας» 18.09.25

Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε», τονίζει η Νέα Αριστερά προς την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Live: Αντιφασιστική πορεία 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
Ελλάδα 18.09.25 Upd: 18:38

Live: Αντιφασιστική πορεία 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Συγκεντρώσεις και πορείες για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Πέρρος - Φωτογραφίες/βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;
Culture Live 18.09.25

Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;

Ειδικοί στην Ουάσινγκτον εντόπισαν κάτω από τον διάσημο πίνακα μια ανδρική μορφή, που ενδέχεται να αποτελεί το μοναδικό πορτρέτο άνδρα του Βερμέερ ή ένα χαμένο έργο του Φαμπρίτιους

Σύνταξη
Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε

Αβροφροσύνες Γκουαρδιόλα – Ντοναρούμα πριν το μεγάλο ματς στο Μάντσεστερ. Σιτι - Νάπολι απόψε στο Έτιχαντ με επίκεντρο τον Κέβιν , όπως παραδέχτηκε και ο κόουτς Αντόνιο Κόντε.

Γιάννης Κουριδάκος
Παναγιωτόπουλος: Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη – Μπαράζ διώξεων και εκδικητικότητας εναντίον συνδικαλιστών
«Μαξίμου Α.Ε.» 18.09.25

«Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη» - Για «μπαράζ διώξεων συνδικαλιστών» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ

«Οι καρατομήσεις επιδόθηκαν στους ενδιαφερομένους, όπως θα γινόταν σε κάθε αυταρχικό και τυραννικό καθεστώς που σέβεται τον εαυτό του, χωρίς πρότερη ενημέρωση και καμία αιτιολογία», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο
East Village 18.09.25

Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο

Την πολυαναμενόμενη βιογραφία «Samo Lives» υπογράφει ο σκηνοθέτης Τζούλιους Ονάχ, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπασκιά θα δούμε τον ηθοποιό Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου

«Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από το νέο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ αντικατοπτρίζει την αντίληψή της για ένα συγκεντρωτικό κράτος», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου
WSJ 18.09.25

«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ερώτημα είναι αν θα θυμώσει αρκετά ώστε να κάνει κάτι για αυτό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο