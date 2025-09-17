Harper’s Bazaar: Έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ και είναι αφιερωμένο στην κομψότητα
Το νέο τεύχος του Harper’s Bazaar Greece κυκλοφορεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ.
Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, το Harper’s Bazaar Greece Οκτωβρίου κυκλοφορεί αποκλειστικά με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ, σε ένα τεύχος αφιερωμένο στην ανεπιτήδευτη κομψότητα και τη διαχρονική πολυτέλεια.
Στο εξώφυλλο δεσπόζει η κλασική ομορφιά της Theopisti P., ο «ιδανικός καμβάς» πάνω στον οποίο αναδεικνύονται οι μοναδικές δημιουργίες της Υψηλής Κοσμηματοποιίας κορυφαίων οίκων, καθώς και τα σύνολα που θα πρωταγωνιστήσουν στις βραδινές εμφανίσεις της νέας σεζόν.
Ο αέναος διάλογος της μόδας με τη διαχρονικότητα συνεχίζεται μέσα από αξεσουάρ που μεταμορφώνουν τις business εμφανίσεις, αλλά και κομμάτια που επαναπροσδιορίζουν την καθημερινή γκαρνταρόμπα: πανωφόρια-επένδυση, κασμιρένια τοπ και δερμάτινες μπότες που ξυπνούν τις αισθήσεις και μας προσκαλούν σε νέες στιλιστικές εξερευνήσεις.
Το ταξίδι της αναζήτησης όμως δεν περιορίζεται στη μόδα. Στις σελίδες του νέου τεύχους, η ματιά στρέφεται και προς το μέλλον της τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη να τίθεται στο μικροσκόπιο.
Μέσα από στοιχεία και μελέτες, καταγράφονται οι έμφυλες ανισότητες που αναπαράγει, εγείροντας το κρίσιμο ερώτημα: μπορεί η Τ.Ν. να εξελιχθεί σε ένα εργαλείο που σέβεται ουσιαστικά την ισότητα των φύλων;
Παράλληλα, το Harper’s Bazaar Greece τιμά την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς.
Με μια διαδρομή που ενώνει τον Κρέοντα της Επιδαύρου με την Ιοκάστη της Στέγης και τη «Μεγάλη Χίμαιρα», η σπουδαία καλλιτέχνης μιλά για την τέχνη, το τραύμα, τη δύναμη της ευγένειας και το λυτρωτικό φως του θεάτρου.
Harper’s Bazaar Greece: Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ
