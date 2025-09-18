Live: Αντιφασιστική πορεία 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
Συγκεντρώσεις και πορείες για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.
Αντιφασιστικές πορείες πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα στη μνήμη του Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ τη νύχτα της 18ης Σεπτεμβρίου 2013 από τάγμα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.
Αυτήν την ώρα οργανώσεις, εργατικά σωματεία, αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές κινήσεις δίνουν το παρών στην πορεία από το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς.
Φέτος η μαύρη επέτειος συμπίπτει με την αποφυλάκιση για «λόγους υγείας» του ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου. Εξέλιξη που έχουν καταδικάσει, κόμματα, συνδικάτα και φορείς κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και απαιτώντας την αναίρεσή της.
Δείτε live τις εξελίξεις
