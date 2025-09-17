Θεσσαλονίκη: Σε 24χρονο Σομαλό ανήκει η δεύτερη σορός που εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό
Tαυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που είχε εντοπιστεί τη Δευτέρα στον Θερμαϊκό κόλπο και συγκεκριμένα στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για υπήκοος Σομαλίας, ηλικίας 24 ετών.
Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας εντοπίστηκε σορός άντρα, εντός της θαλάσσιας περιοχής, ανάμεσα στον Λευκό Πύργο και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Συγκεκριμένα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 15/09/25, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ότι ένας άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του εντός της θάλασσας στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Θεσσαλονίκης.
Στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το οποίο ανέσυρε τον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Πρόκειται για άνδρα περίπου 25 έως 30 ετών, ύψους 1,80 μ., ο οποίος έφερε ρουχισμό. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ πρόκειται να διαταχθεί διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής.
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τα αίτια θανάτου των δύο αντρών
