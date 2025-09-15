Θεσσαλονίκη: Ξεβράστηκε και δεύτερο πτώμα άντρα στον Θερμαϊκό
Τα ξημερώματα είχε βρεθεί ένας ακόμη άνδρας νεκρός στη θαλάσσια περιοχή, ανάμεσα στον Λευκό Πύργο και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
- Ρόδος: Ελεύθερη η 28χρονη influencer μετά την απολογία της για την «ροζ κοκαΐνη» – Τι υποστήριξε
- Αποδεικτικά στοιχεία DNA συνδέουν τον ύποπτο με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
- Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις
- Εισαγγελέας στις υποθέσεις των Έπσταϊν και Κομπς μηνύει την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την απόλυσή της
Και δεύτερη σορός άντρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/9) στον Θερμαϊκό Κόλπο στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λιμενική αρχή ενημερώθηκε απογευματινές ώρες σήμερα για σορό άντρα αγνώστων λοιπών στοιχείων. Το πτώμα εντοπίστηκε στο ύψος της Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για άνδρα 20-25 ετών, ύψους 1,70 μ. Η σορός μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
Δεύτερο πτώμα
Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/9) εντοπίστηκε σορός άντρα, εντός της θαλάσσιας περιοχής, ανάμεσα στον Λευκό Πύργο και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Συγκεκριμένα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 15/09/25, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ότι ένας άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του εντός της θάλασσας στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Θεσσαλονίκης.
Στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το οποίο ανέσυρε τον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Πρόκειται για άνδρα περίπου 25 έως 30 ετών, ύψους 1,80 μ., ο οποίος έφερε ρουχισμό. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ πρόκειται να διαταχθεί διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής.
- Συγκινεί ο Πολονάρα με το μήνυμά του στους Έλληνες
- Φασούλας: «’Ενα μεγάλο ευχαριστώ στον Σπανούλη και στην Εθνική για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου
- Κέα: Ανασύρθηκαν τα πρώτα αντικείμενα από το ναυάγιο του Βρετανικού [εικόνες]
- «Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά
- Θεσσαλονίκη: Ξεβράστηκε και δεύτερο πτώμα άντρα στον Θερμαϊκό
- Η Serie A τα πιο σύντομα παιχνίδια στην Ευρώπη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις