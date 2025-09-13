Εντοπίστηκαν σώοι οι 5 επιβαίνοντας στο αλιευτικό που έπεσε στα βράχια στον Θερμαϊκό
Τα πέντε άτομα κατάφεραν να βγουν μόνα τους στην ακτή και όλοι είναι καλά στην υγεία τους
Σώοι εντοπίστηκαν οι 5 επιβαίνοντας του αλιευτικού που νωρίτερα έπεσε σε βράχια στον Θερμαϊκό.
Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό τα πέντε άτομα κατάφεραν να βγουν μόνα τους στην ακτή στην περιοχή Αγγελοχώρι στη Νέα Μηχανιώνα.
Μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκαν και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
Επιχείρηση διάσωσης
Νωρίτερα το αλιευτικό είχε συγκρουστεί σε βραχώδη ακτή, στον Θερμαϊκό Κόλπο, στην περιοχή μεταξύ Αγγελοχωρίου και Νέας Μηχανιώνας, κοντά στη Ριβιέρα Beach.
Ένας από τους επιβαίνοντες κατάφερε να επικοινωνήσει με τις Αρχές και αμέσως σήμανε συναγερμός στο Λιμενικό για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους.
Στις έρευνες συμμετείχαν ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού, ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Σιέρα Λεόνε και ένα ιδιωτικό σκάφος.
Τις έρευνες συνέδραμε από την ακτή και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος.
