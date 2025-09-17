Στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς μεταφέρθηκε ένας 59χρονος το βράδυ της Τρίτης, μετά από έντονο διαπληκτισμό και ξυλοδαρμό από 50χρονο στο προαύλιο κτηνιατρείου στους Μανιάκους Καστοριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέσπασε έντονος καυγάς μεταξύ των δύο ανδρών, οι οποίοι φέρονται να είναι και οι δύο κυνηγοί. Η λεκτική αντιπαράθεση σύντομα κλιμακώθηκε, με τον 50χρονο να επιτίθεται στον 59χρονο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο 59χρονος δέχτηκε μια δυνατή κλωτσιά στο στήθος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να καταρρεύσει.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 59χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγη ώρα μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να ερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να ηρεμήσουν τα πνεύματα, καθώς το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον βίαιο διαπληκτισμό.