Ένα απίστευτα σκληρό περιστατικό κακοποίησης ζώου βλέπει το φως της δημοσιότητας. Μια κατσίκα στην Ηλεία βρέθηκε ακρωτηριασμένη και πεταμένη κοντά στο φράγμα του Αλφειού.

Σύμφωνα με το pelop.gr, η κατσίκα, την οποία βρήκαν πολίτες στην άκρη του δρόμου, ήταν εγκαταλελειμμένη για περισσότερες από 24 ώρες μέσα σε βάτα.

Κτηνίατροι που εξέτασαν το ζωό κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πόδι της κατσίκας δεν κόπηκε από ατύχημα, αλλά εξαιτίας παστωρούματος — της βάναυσης πρακτικής δεσίματος με σχοινί, που συχνά οδηγεί σε ακρωτηριασμό.

Μετά τις πρώτες βοήθειες που έλαβε, η κατσίκα σχεδιάζεται να μεταφερθεί στην Αθήνα, ώστε να έχει την ευκαιρία για μια ζωή χωρίς πόνο.