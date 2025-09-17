newspaper
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Αιχμηρή απάντηση Ψαρόπουλου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – «Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο»
Ελλάδα 17 Σεπτεμβρίου 2025

Αιχμηρή απάντηση Ψαρόπουλου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – «Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο»

«Εάν τα μέλη σας, που σπεύσατε να στηρίξετε, δεν επιδεικνύουν στη διερεύνηση μίας εθνικής τραγωδίας εμπράκτως τον σεβασμό που αρμόζει, απαιτείτε από εμάς τον σεβασμό;» σημείωσε ο πατέρας της Μάρθης.

Σύνταξη
Spotlight

Στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που στέκεται στο πλευρό του εφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών απαντά με αιχμηρό τρόπο ο, πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος.

Ο κ. Ψαρόπουλος υπογραμμίζει την «εκκωφαντική αφωνία» της Ένωσης σε κομβικά ζητήματα της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι επέλεξε να παρέμβει «όχι για τους λόγους που όλοι ελπίζαμε» αλλά για να στηρίξει μέλος της.

«Καλό είναι να σκύψετε με σεβασμό κι ενδιαφέρον σε κάποιες μητέρες που γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους κάηκαν ζωντανά και το ένα μέλος της ένωσής σας δεν ακούμπησε καν το θέμα» σημειώνει και προσθέτει πως «εάν τα μέλη σας, που σπεύσατε να στηρίξετε, δεν επιδεικνύουν στη διερεύνηση μίας εθνικής τραγωδίας εμπράκτως τον σεβασμό που αρμόζει σε αυτές τις μάνες και όλους τους υπόλοιπους συγγενείς, απαιτείτε από εμάς τον σεβασμό;».

Ο κ. Ψαρόπουλος συμπληρώνει πως ίσως η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, θα πρέπει να μάθει στην κριτική και να μην καταφεύγει σε άστοχους γενικευμένους χαρακτηρισμούς, ενώ επαναφέρει το ζήτημα της πυρασφάλειας στα τρένα, υπογραμμίζοντας ότι οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν από την Εισαγγελία Αρείου Πάγου να διατάξει επείγουσα προκαταρκτική έρευνα, μετά τα αποτελέσματα του εξειδικευμένου γερμανικού εργαστηρίου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του πατέρα της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλου:

«Η εκκωφαντική αφωνία της γνωστής ένωσης σε ουσιαστικά ζητήματα, που έπληξαν την απονομή δικαιοσύνης με το “μπάζωμα” στα Τέμπη και την ποινική αμνηστία σε πρώην υπουργούς με τον εξευτελισμό θεσμών και νόμων, επιτέλους “διεκόπη”.

Αλλά όχι για τους λόγους που ελπίζαμε. Με ποιο τρόπο αυτή η ένωση αντιλαμβάνεται το θεσμικό της ρόλο; Με αυτόν της αυτοσυντήρησης; Με αυτόν της αυτοπροστασίας; Με αυτόν της προάσπισης των συνδικαλιστικών της συμφερόντων; Μήπως ξεχνάτε το ρόλο σας εκεί ψηλά; Μήπως ξεχνάτε σε ποιους απευθύνεστε;

Καλό θα ήταν πριν εκδηλώσετε την υποστήριξη στα μέλη σας, πρώτα να πληροφορηθείτε την ουσία των συγκεκριμένων και τεκμηριωμένων παραπόνων των συγγενών σε κρίσιμα ζητήματα (πυρόσφαιρα, “πυρασφάλεια” καθισμάτων βαγονιών που μεταφέρουν επιβάτες) που απασχόλησαν κατά κόρον την ανάκριση επί τουλάχιστον 1 1/2 έτος και το ένα μέλος σας αγνόησε, ενώ το άλλο μέλος σας απέφυγε να επεξεργαστεί στην πρότασή του (Μία φράση με 36 λέξεις !!).

Καλό είναι να σκύψετε με σεβασμό κι ενδιαφέρον σε κάποιες μητέρες που γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους κάηκαν ζωντανά και το ένα μέλος της ένωσής σας δεν ακούμπησε καν το θέμα. Εάν τα μέλη σας, που σπεύσατε να στηρίξετε, δεν επιδεικνύουν στη διερεύνηση μίας εθνικής τραγωδίας εμπράκτως τον σεβασμό που αρμόζει σε αυτές τις μάνες και όλους τους υπόλοιπους συγγενείς, απαιτείτε από εμάς τον σεβασμό;

Μα ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο. Μήπως ο προβληματισμός σας για όσα κινούνται στη δημόσια σφαίρα από συγγενείς πρέπει να κινηθεί και προς τα μέλη σας; Μήπως πρέπει να μάθετε στην κριτική και να μην καταφεύγετε σε άστοχους γενικευμένους χαρακτηρισμούς (άκριτη συκοφαντία); Μήπως η κριτική είναι θεμέλιο της δημοκρατίας μας;

Μήπως πρέπει πια να επαναπροσδιορίσετε τις θέσεις και αντιλήψεις σας;.

Από έναν χαροκαμένο «συλλειτουργό» της δικαιοσύνης, όπως συνηθίζετε να προσφωνείτε τους δικηγόρους και εμπράκτως «απέδειξε» το μέλος σας στο Εφετείο Λάρισας μόλις εχθές».

ΥΓ. Εδώ και τουλάχιστον μια εβδομάδα περιμένουμε η Εισαγγελία Αρείου Πάγου να διατάξει επείγουσα προκαταρκτική για την ανυπαρξία πυρασφάλειας των καθισμάτων των βαγονιών των τρένων, που κυκλοφορούν και αφορά όλους μας. Ταξιδεύουμε με δική μας ευθύνη.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

World
Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα – Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο
Μεγάλη κινητοποίηση 17.09.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία - Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Μακροπούλου στη Λαμία, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με τον γιο τους - Η γυναίκα φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα

Σύνταξη
Σουφλί: Παραλίγο τραγωδία σε σιδηροδρομική διάβαση – Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης
Σουφλί 17.09.25

Παραλίγο τραγωδία σε διάβαση τρένου - Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης

Το ηχητικό σήμα που συνοδεύει την κίνηση της προστατευτικής μπάρας σε διάβαση τρένου στο Σουφλί δεν λειτουργούσε λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει σοβαρά πολίτης με προβλήματα όρασης.

Σύνταξη
«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα
Ελλάδα 16.09.25

«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα

«Ο φασισμός πεθαίνει μονάχα απ' το λαό, για πάντα θα πατάμε το φίδι στο λαιμό», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι διαδηλωτές από την Καλλιθέα - «Οι φασίστες δεν έχουν καμία θέση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις γειτονιές»

Σύνταξη
Αρκούδα: Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση στη Δράμα – Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
Ντοκουμέντο 16.09.25

Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση της αρκούδας στη Δράμα - Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό

Καρέ-καρέ οι τελευταίες κινήσεις του ορειβάτη πριν από την επίθεση που δέχτηκε από την αρκούδα στη Δράμα - Το βίντεο «αποσαφηνίζει πολλά πράγματα για αυτό το περιστατικό της 10ης Ιουνίου»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα – Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο
Μεγάλη κινητοποίηση 17.09.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία - Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Μακροπούλου στη Λαμία, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με τον γιο τους - Η γυναίκα φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα

Σύνταξη
ΗΠΑ – Τσάρλι Κερκ: Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του υπ. Δικαιοσύνης
Κατέρριπτε το αφήγημα Τραμπ 17.09.25

Τυχαίο; Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του αμερικανικού υπ. Δικαιοσύνης

Το έγγραφο αυτό, υπογράμμιζε ότι «εξτρεμιστές της ακροδεξιάς έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα απ’ ό,τι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς και ισλαμιστές εξτρεμιστές»

Σύνταξη
Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία
Διεθνής Οικονομία 17.09.25

Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία

Μεταξύ 2021 και 2024, ο αριθμός των αυτοκινήτων που στάλθηκαν στο εξωτερικό τετραπλασιάστηκε, με την Κίνα να ξεπερνά την Ιαπωνία. Η μάχη για την αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσεται στην Ασία

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Έκρηξη 67% στις ρευματοκλοπές το 8μηνο του 2025
Έξυπνοι μετρητές 17.09.25

Έκρηξη 67% στις ρευματοκλοπές το 8μηνο του 2025

Οι έλεγχοι για τις ρευματοκλοπές συνεχίζονται εντατικά αλλά η μετάβαση στους έξυπνους μετρητές θεωρείται το σημαντικότερο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη μείωση των απωλειών ενέργειας

Δήμητρα Σκούφου
Ιδιόγραφη διαθήκη: Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρη – Πότε μπορεί να ακυρωθεί
Όροι και προϋποθέσεις 17.09.25

Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρες οι ιδιόγραφες διαθήκες - Πότε μπορεί να ακυρωθούν

Τι πρέπει να προσέξει όποιος συντάσσει χειρόγραφη διαθήκη για τη διάθεση της περιουσίας του και την προστασία των κληρονόμων - Τι έχουν κρίνει τα δικαστήρια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»
Eμπόριο χωρίς χρήμα 17.09.25

Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»

Οι κυρώσεις και οι φόβοι τραπεζών σπρώχνουν τη Μόσχα σε ανταλλακτικές συμφωνίες με κίνδυνο επανάληψης του χάους των ‘90s

Γεώργιος Μαζιάς
Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»
Λεπτές ισορροπίες 17.09.25

Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»

Το Λονδίνο ποντάρει σε περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, όμως η ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι στρωμένη με «αγκάθια» και προκλήσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σουφλί: Παραλίγο τραγωδία σε σιδηροδρομική διάβαση – Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης
Σουφλί 17.09.25

Παραλίγο τραγωδία σε διάβαση τρένου - Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης

Το ηχητικό σήμα που συνοδεύει την κίνηση της προστατευτικής μπάρας σε διάβαση τρένου στο Σουφλί δεν λειτουργούσε λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει σοβαρά πολίτης με προβλήματα όρασης.

Σύνταξη
Νίγηρας: Τουλάχιστον 22 χωρικοί δολοφονήθηκαν σε επιθέσεις ενόπλων
Νίγηρας 17.09.25

«22 αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν άνανδρα χωρίς κανέναν λόγο»

Μακελειό με τουλάχιστον 22 νεκρούς σημειώθηκε στον Νίγηρα, το δυτικό τμήμα του οποίου βρίσκεται αντιμέτωπο με επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Ισημερινός: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων
Αποκλεισμοί δρόμων 17.09.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Ισημερινό εξαιτίας των λαϊκών κινητοποιήσεων

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε στον Ισημερινό καθώς η κατάργηση της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης έβγαλε στον δρόμο τους πολίτες, οι οποίοι απέκλεισαν οδικούς άξονες.

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Μπολσονάρο
Βραζιλία 17.09.25

Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρο

Ο καταδικασθείς σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ Μπολσονάρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε «επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση».

Σύνταξη
