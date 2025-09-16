newspaper
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Τέλος τα κινητά στα σχολεία και στη Σουηδία – Στόχος η βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εκπαίδευσης
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:30

Τέλος τα κινητά στα σχολεία και στη Σουηδία – Στόχος η βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εκπαίδευσης

Απόφαση για την απαγόρευση κινητών στα σχολεία έλαβε και η Σουηδία, μετά από αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Σουηδία πρόκειται να εφαρμόσει μια εθνική απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων σε όλα τα σχολεία, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η ασφάλεια και οι συνθήκες μελέτης για τους μαθητές.

Τι θα ισχύει από το επόμενο σχολικό έτος στη Σουηδία

Από το επόμενο σχολικό έτος, που ξεκινά το φθινόπωρο του 2026, θα είναι υποχρεωτικό για όλα τα σχολεία και τους εξωσχολικούς συλλόγους να συλλέγουν τα κινητά τηλέφωνα των μαθητών και να τα κρατούν μέχρι το τέλος της ημέρας.

Ο νέος κανόνας, ο οποίος θα επηρεάσει παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 16 ετών, αποτελεί μέρος ενός πακέτου προτεινόμενων μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τρίτη.

Εκτός από την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων, οι προτεινόμενες αλλαγές θα καλύπτουν το πρόγραμμα σπουδών, το σύστημα βαθμολόγησης και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

«Αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα είναι μια ιστορική επένδυση στον προϋπολογισμό των σχολείων και το μεγαλύτερο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων των τελευταίων 30 ετών», δήλωσε η νέα υπουργός Παιδείας και Σχολείων της Σουηδίας, Σιμόνα Μοχάμσον.

Τα περισσότερα σχολεία στη Σουηδία ήδη κατάσχουν τα κινητά τηλέφωνα στην αρχή της σχολικής ημέρας, αλλά οι μαθητές έχουν βρει τρόπους να παρακάμψουν την απαγόρευση.

Το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό, το οποίο η κυβέρνηση θα υποβάλει την επόμενη εβδομάδα, διαθέτει 95 εκατομμύρια κορώνες για το 2026 και 100 εκατομμύρια κορώνες για το επόμενο έτος για την εφαρμογή της απαγόρευσης των κινητών τηλεφώνων.

Τα περισσότερα σχολεία στη Σουηδία ήδη κατάσχουν τα κινητά τηλέφωνα στην αρχή της σχολικής ημέρας, αλλά οι μαθητές έχουν βρει τρόπους να παρακάμψουν την απαγόρευση, όπως να παραδώσουν ένα ψεύτικο τηλέφωνο ή να πουν ότι έχουν ξεχάσει τη συσκευή τους εκτός του σχολείου ή ότι είναι χαλασμένο.

«Αυτό πρέπει να ισχύει για όλους, σε κάθε τάξη της Σουηδίας. Ισχύει για κάθε νεαρό άτομο στη Σουηδία και δεν είναι προαιρετικό», έχει δηλώσει προηγουμένως η Μοχάμσον, ηγέτης του κόμματος των Φιλελευθέρων, σχετικά με την απαγόρευση.

Μέτρα κατά των κινητών σε άλλες χώρες της Ευρώπης

Νωρίτερα φέτος, η Δανία ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία και στους εξωσχολικούς συλλόγους, σύμφωνα με τη σύσταση μιας κυβερνητικής επιτροπής που έκρινε επίσης ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν πρέπει να έχουν δικό τους smartphone ή tablet.

Πέρυσι, η Νορβηγία ανακοίνωσε ένα αυστηρό ελάχιστο όριο ηλικίας 15 ετών για τη χρήση των κοινωνικών μέσων, καθώς η κυβέρνηση κατηγόρησε τις εταιρείες τεχνολογίας ότι «επιτίθενται στον εγκέφαλο των μικρών παιδιών».

Πρόσφατη έρευνα στην Ολλανδία, η οποία τον Ιανουάριο του 2014 εξέδωσε εθνικές κατευθυντήριες γραμμές που συνιστούσαν την απαγόρευση των smartphone στις αίθουσες διδασκαλίας, με τις οποίες συμμορφώθηκαν σχεδόν όλα τα ολλανδικά σχολεία, διαπίστωσε βελτιώσεις στο μαθησιακό περιβάλλον. Η συντριπτική πλειοψηφία (75%) των γυμνασίων που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι τα παιδιά θεώρησαν πιο εύκολο να συγκεντρωθούν και το 28% ανέφερε ότι τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν.

Απαγόρευση στην χρήση των κινητών ισχύει και στα ελληνικά σχολεία.

Η Γαλλία, εν τω μεταξύ, ενίσχυσε την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα γυμνάσια τον Σεπτέμβριο.

Απαγόρευση στην χρήση των κινητών ισχύει και στα ελληνικά σχολεία, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με τις τιμωρίες να είναι αυστηρές.

Stream newspaper
Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία
Πιθανά τα ισόβια 16.09.25

Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία
Κάρολ Ναβρότσκι 16.09.25

Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις με τη Γερμανία, ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας απαιτεί από το Βερολίνο να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»
Ιστορική δήλωση 16.09.25

Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»

Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβαίνει σε τέτοιο χαρακτηρισμό για το Ισραήλ μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ

Σύνταξη
Σόφια: Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό το 2020
Ένταλμα Interpol 16.09.25

Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020

Φέρεται ως ιδιοκτήτης του Rhosus, το οποίο μετέφερε στο λιμάνι της Βηρυτού το νιτρικό αμμώνιο που εξερράγη και σκότωσε πάνω από 200 ανθρώπους - Η σύλληψη έγινε στη Σόφια βάσει εντάλματος της Interpol

Σύνταξη
Φυλακές Κύπρου: Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου για να τον εκβιάζουν
Φρίκη 16.09.25

Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου στην Κύπρο για να τον εκβιάζουν

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, που φέρονται να μην επενέβησαν παρότι γνώριζαν τι συνέβαινε στις φυλακές, εμπλέκονται στην υπόθεση - Προσπάθειες υποβάθμισης από την αρμόδια Διεύθυνση και την Αστυνομία

Σύνταξη
Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»
Κλίμα πόλωσης 16.09.25

Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»

Η δολοφονία του Κερκ αποτέλεσε το πρόσχημα για να στοχοποιηθούν κινήματα όπως το αντιφασιστικό και να παρθούν μέτρα απειλητικά για την ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σύνταξη
Δραματικές ώρες στην πόλη της Γάζας – Κλιμακώνουν την επίθεση με χερσαία εισβολή οι IDF – Βομβάρδισαν την Υεμένη
Την ισοπεδώνουν 16.09.25 Upd: 18:36

Δραματικές ώρες στην πόλη της Γάζας - Κλιμακώνουν την επίθεση με χερσαία εισβολή οι IDF - Βομβάρδισαν την Υεμένη

ΙDF και Νετανιάχου επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ ξεκίνησε το κύριο μέρος της χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 78 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το πρωί της Τρίτης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ισραήλ: Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών μιλά για εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου
Έκθεση κόλαφος 16.09.25

Ιστορική απόφαση: «Γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου» διαπιστώνει επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών

Ακόμα ένα χαστούκι στο Ισραήλ από επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που σε έκθεσή της αναφέρει ότι στη Γάζα διαπράχθηκε και συνεχίζει να διαπράττεται γενοκτονία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ισραήλ: «This is not Sparta», απαντούν οι επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους
«Βαδίζουμε στην άβυσσο» 16.09.25

«This is not Sparta», απαντούν οι ισραηλινοί επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους

Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει διεθνή πολιτική και οικονομική «απομόνωση» - «Βαδίζουμε προς την άβυσσο» λένε οι επιχειρήσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σίμος: «Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο με την κατάκτηση του Youth League»
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Σίμος: «Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο με την κατάκτηση του Youth League»

Μια μεγάλη επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του Ολυμπιακού ήταν η κατάκτηση του Youth League, όπως δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Νέων των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Σίμος, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Σύνταξη
Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία
Πιθανά τα ισόβια 16.09.25

Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύνταξη
Αρκούδα: Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση στη Δράμα – Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
Ντοκουμέντο 16.09.25

Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση της αρκούδας στη Δράμα - Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό

Καρέ-καρέ οι τελευταίες κινήσεις του ορειβάτη πριν από την επίθεση που δέχτηκε από την αρκούδα στη Δράμα - Το βίντεο «αποσαφηνίζει πολλά πράγματα για αυτό το περιστατικό της 10ης Ιουνίου»

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του
Εξελίξεις 16.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει διαπιστώσει με τη βοήθεια ειδικών ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και υπέκλεπταν συνομιλίες στο σπίτι του. Η καταγγελία στην αστυνομία που έφερε στο φως το Live News του ΜΕGA

Σύνταξη
Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι
On Field 16.09.25

Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι

Ο Ιρανός είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα και είναι αποκαλυπτικά τα όσα λέγονται στο προπονητικό κέντρο των πειραιωτών, για τον διεθνή σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία
Κάρολ Ναβρότσκι 16.09.25

Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις με τη Γερμανία, ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας απαιτεί από το Βερολίνο να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»
Οδηγός ζωής 16.09.25

Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του ηθοποιού, ακτιβιστή και σκηνοθέτη, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο των δημιουργών αλλά η σοφία του παρεμένει λαμπερή πυξίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»
Champions League 16.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»

Έτοιμος για την πρόκληση της League Phase της ιστορίας του είναι ο Ολυμπιακός και ο Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την πρεμιέρα με την Πάφο λέγοντας πως η ομάδα του θα δείξει σε όλα τα παιχνίδια την ίδια θέληση για τη νίκη. Τι είπε για Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ.

Σύνταξη
Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»
Ιστορική δήλωση 16.09.25

Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»

Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβαίνει σε τέτοιο χαρακτηρισμό για το Ισραήλ μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»
Σοβαρός 16.09.25

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο γίγαντας του αμερικανικού κινηματογράφου, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. O ηθοποιός που έγινε σκηνοθέτης και ακτιβιστής, κατάφερε σοβαρά θέματα όπως ο θρήνος και η πολιτική διαφθορά να βρουν απήχηση στο ευρύ κοινό, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δική του διασημότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

«Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης κ. Μητσοτάκη», λένε στο ΠΑΣΟΚ για την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ

Εκτός όλων των... άλλων, που υπενθυμίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρέα Λοβέρδο, τονίζουν πως «τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της»

Σύνταξη
