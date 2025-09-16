Τέλος τα κινητά στα σχολεία και στη Σουηδία – Στόχος η βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εκπαίδευσης

Η Σουηδία πρόκειται να εφαρμόσει μια εθνική απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων σε όλα τα σχολεία, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η ασφάλεια και οι συνθήκες μελέτης για τους μαθητές.

Τι θα ισχύει από το επόμενο σχολικό έτος στη Σουηδία

Από το επόμενο σχολικό έτος, που ξεκινά το φθινόπωρο του 2026, θα είναι υποχρεωτικό για όλα τα σχολεία και τους εξωσχολικούς συλλόγους να συλλέγουν τα κινητά τηλέφωνα των μαθητών και να τα κρατούν μέχρι το τέλος της ημέρας.

Ο νέος κανόνας, ο οποίος θα επηρεάσει παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 16 ετών, αποτελεί μέρος ενός πακέτου προτεινόμενων μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τρίτη.

Εκτός από την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων, οι προτεινόμενες αλλαγές θα καλύπτουν το πρόγραμμα σπουδών, το σύστημα βαθμολόγησης και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

«Αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα είναι μια ιστορική επένδυση στον προϋπολογισμό των σχολείων και το μεγαλύτερο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων των τελευταίων 30 ετών», δήλωσε η νέα υπουργός Παιδείας και Σχολείων της Σουηδίας, Σιμόνα Μοχάμσον.

Τα περισσότερα σχολεία στη Σουηδία ήδη κατάσχουν τα κινητά τηλέφωνα στην αρχή της σχολικής ημέρας, αλλά οι μαθητές έχουν βρει τρόπους να παρακάμψουν την απαγόρευση.

Το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό, το οποίο η κυβέρνηση θα υποβάλει την επόμενη εβδομάδα, διαθέτει 95 εκατομμύρια κορώνες για το 2026 και 100 εκατομμύρια κορώνες για το επόμενο έτος για την εφαρμογή της απαγόρευσης των κινητών τηλεφώνων.

«Αυτό πρέπει να ισχύει για όλους, σε κάθε τάξη της Σουηδίας. Ισχύει για κάθε νεαρό άτομο στη Σουηδία και δεν είναι προαιρετικό», έχει δηλώσει προηγουμένως η Μοχάμσον, ηγέτης του κόμματος των Φιλελευθέρων, σχετικά με την απαγόρευση.

Μέτρα κατά των κινητών σε άλλες χώρες της Ευρώπης

Νωρίτερα φέτος, η Δανία ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία και στους εξωσχολικούς συλλόγους, σύμφωνα με τη σύσταση μιας κυβερνητικής επιτροπής που έκρινε επίσης ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν πρέπει να έχουν δικό τους smartphone ή tablet.

Πέρυσι, η Νορβηγία ανακοίνωσε ένα αυστηρό ελάχιστο όριο ηλικίας 15 ετών για τη χρήση των κοινωνικών μέσων, καθώς η κυβέρνηση κατηγόρησε τις εταιρείες τεχνολογίας ότι «επιτίθενται στον εγκέφαλο των μικρών παιδιών».

Πρόσφατη έρευνα στην Ολλανδία, η οποία τον Ιανουάριο του 2014 εξέδωσε εθνικές κατευθυντήριες γραμμές που συνιστούσαν την απαγόρευση των smartphone στις αίθουσες διδασκαλίας, με τις οποίες συμμορφώθηκαν σχεδόν όλα τα ολλανδικά σχολεία, διαπίστωσε βελτιώσεις στο μαθησιακό περιβάλλον. Η συντριπτική πλειοψηφία (75%) των γυμνασίων που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι τα παιδιά θεώρησαν πιο εύκολο να συγκεντρωθούν και το 28% ανέφερε ότι τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν.

Απαγόρευση στην χρήση των κινητών ισχύει και στα ελληνικά σχολεία.

Η Γαλλία, εν τω μεταξύ, ενίσχυσε την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα γυμνάσια τον Σεπτέμβριο.

