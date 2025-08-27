Απαγορεύτηκαν τα κινητά στα σχολεία της Νότιας Κορέας – «Τα παιδιά μας έχουν κόκκινα μάτια κάθε πρωί»

Η Νότια Κορέα ψήφισε την Τετάρτη ένα νομοσχέδιο που απαγορεύει τα κινητά και την άλλες ψηφιακές συσκευές στις σχολικές αίθουσες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η απόφαση έρχεται μετά την αύξηση της ανησυχίας για τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης από τους νέους.

Ξεκινά τον Μάρτιο η απαγόρευση για τα κινητά

Η απαγόρευση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Μάρτιο του επόμενου έτους, καθιστά τη Νότια Κορέα την τελευταία χώρα που περιορίζει τη χρήση των smartphones και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης από ανηλίκους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η Αυστραλία πρόσφατα επέκτεινε την πρωτοποριακή απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων από τους εφήβους. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο έδειξε ότι η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα ολλανδικά σχολεία βελτίωσε την συγκέντρωση των μαθητών.

Έρευνες δείχνουν ότι η Νότια Κορέα είναι μια από τις χώρες με την μεγαλύτερη ψηφιακή σύνδεση στον κόσμο, με το 99% των Νοτιοκορεατών να είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και το 98% να διαθέτει smartphone, σύμφωνα με το αμερικανικό Pew Research Center, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 27 χωρών που εξέτασε το 2022 και το 2023.

Η νομοθεσία που επιβάλλει την απαγόρευση συγκέντρωσε τη στήριξη και των δύο κομμάτων στην κοινοβουλευτική ψηφοφορία της Τετάρτης.

Προβληματισμός για τον εθισμό των νέων στα social media

«Ο εθισμός των νέων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει φτάσει σε σοβαρό επίπεδο», δήλωσε ο Τσο Τζανγκ-χαν, νομοθέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης People Power Party και υποστηρικτής του νομοσχεδίου.

«Τα παιδιά μας έχουν κόκκινα μάτια κάθε πρωί. Μένουν στο Instagram μέχρι τις 2 ή 3 τα ξημερώματα», δήλωσε ο Τσο στο κοινοβούλιο.

Περίπου το 37% των μαθητών γυμνασίου και λυκείου δηλώνουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, ενώ το 22% αισθάνεται άγχος όταν δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε πέρυσι το Υπουργείο Παιδείας.

Οι ψηφιακές συσκευές θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται για μαθητές με αναπηρίες ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Πολλά σχολεία στη Νότια Κορέα έχουν ήδη θεσπίσει δικούς τους περιορισμούς για τη χρήση των smartphones, οι οποίοι τώρα επισημοποιούνται με το νομοσχέδιο.

Ορισμένες ομάδες υπεράσπισης των νέων έχουν αντιταχθεί στην απαγόρευση των smartphones, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών.