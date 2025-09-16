Ποιος είναι ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης που ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου στην πάλη (pics, vids)

Στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, που διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης, γράφτηκε ιστορία. Για πρώτη φορά ακούστηκε ο Εθνικός ύμνος της χώρας μας, καθώς ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας σε κατηγορία ανδρών σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο 23χρονος επικράτησε με 3-2 στον τελικό του Αμερικανού Λίβαϊ Ντέιβιντ Χάινς, πραγματοποιώντας μία εξαιρετική εμφάνιση, που τον οδήγησε στην κορυφή του κόσμου στην κατηγορία 79 κιλών ελευθέρας.

Ποιος είναι ο Κουγιουμτσίδης

Ο Κουγιουμτσίδης πριν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είχε ήδη επιτυχίες στο παλμαρέ του. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 2022, κατέκτησε άλλο ένα χρυσό μετάλλιο, σε ηλικία 20 ετών, ενώ το 2023 αναδείχτηκε δευτεραθλητής Ευρώπης στους άνδρες.

Ο Κουγιουμτζίδης και το βάθρο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2023

Παράλληλα, μετράει τρεις συνεχόμενους τίτλους ως Κ23 στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα από το 2022 και μετά (Πλόβντιβ, Βουκουρέστι, Μπακού).

Πριν ένα χρόνο, εκπροσώπησε τη χώρα μας και στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μπορεί τότε να μην κέρδισε τη διάκριση, όμως στο Λος Άντζελες σε τρία χρόνια, το όνομά του αναμένεται να απασχολήσει ξανά τον κόσμο της πάλης.

View this post on Instagram A post shared by Olympic Wrestling (@unitedworldwrestling)

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, γεννημένος στις 9 Οκτωβρίου του 2001, είχε την πρώτη του επαφή με την πάλη σε ηλικία έξι ετών και δεν έχει ξεχάσει τα πρώτα του βήματα. Ο άνθρωπος που τον οδήγησε να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα ήταν ο πατέρας του, που δεν έκανε ποτέ πρωταθλητισμό.

Πάντως, δεν είναι ο μόνος στην οικογένεια που κάνει πρωταθλητισμό, καθώς ο τέσσερα χρόνια μικρότερος αδερφός του βαδίζει στα βήματά του, ενώ ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής έχει δηλώσει ότι μπορεί να γίνει καλύτερος από τον ίδιο.

Τις πρώτες προπονήσεις τις έκανε σε ένα κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Στην αρχή το έβλεπε σαν παιχνίδι, και ο προπονητής του σταδιακά τον οδηγούσε να σοβαρέψει και να αρχίσει κανονικά. Η αγάπη του για την πάλη είχε μόλις ξεκινήσει.

Από το 2023 προπονείται σε ειδική αίθουσα πάλης στο ΕΑΚ Σταυρούπουλης, που φτιάχτηκε για αυτόν.

Οι ποντιακές ρίζες του και οι αξίες στη ζωή του

Ο Κουγιουμτσίδης είναι Πόντιος και από τις δύο πλευρές της οικογένειάς του. Μάλιστα δεν ξεχνάει τις ρίζες του, και μαθαίνει τη γλώσσα, την οποία χρησιμοποιεί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες του. Μάλιστα με τους γονείς της μητέρας του μιλάει αποκλειστικά ποντιακά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AthleteStories πριν τρία χρόνια, δήλωσε: «Στη ζωή μου δεν μου λείπει τίποτα, δόξα τω Θεώ, φαγητό έχω, σπίτι έχω, νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να λες «είμαι καλά». Ούτε τα χρήματα είναι ο σκοπός μου. Τα χρήματα χρειάζονται για να έχεις την άνεσή σου, να ζήσεις μια κανονική ζωή. Για εμένα όμως δεν είναι τόσο σημαντικά. Στην πάλη πιο πολύ ασχολούμαι για την ιστορία και το όνομά μου, καθόλου για τα λεφτά. Αν ασχολείσαι για τα λεφτά, δεν πρόκειται να βγάλεις. Αν τα λεφτά είναι ο αυτοσκοπός σου, όταν κάνεις πρωταθλητισμό (και όχι μόνο στην πάλη), δεν πρόκειται να έρθουν και δεν θα έρθουν και οι επιτυχίες. Οι περισσότεροι αθλητές ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό για να κάνουν όνομα και ιστορία. Φυσικά, προσωπικά αγωνίζομαι και για την πατρίδα μου και για την ελληνική σημαία».

Εκτός από τις εξαιρετικές του ικανότητες στο ταπί, το ήθος και η νοοτροπία του Κουγιουμτσίδη τον έφεραν στην κορυφή του κόσμου. Και το ταξίδι έχει ακόμα δρόμο.