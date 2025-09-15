Χρυσός ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στην Κροατία! Ο Έλληνας παλαιστής είναι ο νέος Παγκόσμιος πρωταθλητής Πάλης Ανδρών στην κατηγορία των 79κ. ελευθέρας, μετά τη νίκη του στον τελικό επί του Αμερικανού Λέβι Ντέιβιντ Χέινς από τις ΗΠΑ με 3-2!

Ο επονομαζόμενος και φαινόμενο της ελληνικής πάλης έγινε ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών.

Οσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, ο Κουγιουμτσίδης ήλεγξε τον ρυθμό από το ξεκίνημα, βγάζοντας αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα και δείχνοντας οτι δεν υπάρχει περίπτωση να ηττηθεί.

Με πολύ καλή τακτική προηγήθηκε 3-0 και απέκτησε αέρα… νικητή την ώρα που ο Χάινς το μόνο που κατάφερε ήταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, που είχαν κριθεί όλα, μειώσει κερδίζοντας δύο πόντους.

Το τελικό 3-2 βρήκε τον Ελληνα πρωταθλητή στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου και η Ελληνική σημαία να κυματίζει ψηλά στην Κροατία για τον εξαιρετικό Γιώργο Κουγιουμτσίδη.