Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για το χρυσό ο Κουγιουμτσίδης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79κ. ελευθέρας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης Ανδρών που διεξάγεται στην Κροατία.
Το «φαινόμενο» της ελληνικής Πάλης ήταν… ασταμάτητος, παρέσυρε όποιον βρέθηκε στο δρόμο του και έφτασε με άνεση έως τον τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.
Ο Ελληνας πρωταθλητής είχε δείξει ότι είναι έτοιμος για μεγάλη επιτυχία στη διοργάνωση και το απέδειξε στην πράξη!
Ξεκίνησε τη διοργάνωση με αντίπαλο τον Ιάπωνα Καμίγια, τον οποίο νίκησε με τεχνική υπεροχή. Στη συνέχεια πάλεψε με τον Κινέζο Του Αχέιγιου και επικράτησε εκ νέου με τεχνική υπεροχή. Στα προημιτελικά ο Κουγιουμτσίδης πάλεψε με τον Αζέρο Γκατζίεβ και νίκησε με 8-0! Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ελληνας πρωταθλητής έφτασε έως τα ημιτελικά χωρίς να χάσει κανένα σημείο.
Εκεί αντιμετώπισε τον Ιρανό Νοκχοντιλαρίμι και με σπουδαία εμφάνιση επικράτησε με 8-3.
Πλέον στον μεγάλο τελικό ο Κουγιουμτσίδης θα παλέψει με τον Αμερικανό Χάινς με στόχο να ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου!
