Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής Ανδρών στην ελευθέρα πάλη ( 79 κιλά) Γιώργος Κουγιουμτσίδης παραχώρησε συνέντευξη μία ημέρα μετά τον θρίαμβό του στην Κροατία και τόνισε πόσο πολύ περήφανος αισθάνεται που χάρισε μια τέτοια μεγάλη διάκριση στην Ελλάδα.

Ο 23χρονος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, έγραψε Ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που κατακτά το χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο Παγκοσμίου πρωταθλήματος, στην κατηγορία των Ανδρών

Λίγο πριν την επιστροφή του στην Ελλάδα ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης ΕΛΟΠ για την τεράστια επιτυχία του τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «…έκανα ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου για την Ελλάδα για τους Έλληνες!» ενώ εξέφρασε την πίστη οτι αυτή του η διάκριση θα ανοίξει τον δρόμο και για άλλους Έλληνες αθλητές.

Αναλυτικά η συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης

Γιώργο συγχαρητήρια! Είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Πως αισθάνεσαι με τον τίτλο του πρωταθλητή;

«Δούλεψα σκληρά για να πάρω αυτό τον τίτλο. Ήθελα πολύ να πάρω την πρώτη θέση, παρα πολυ! Για μένα, για την οικογένειά μο,υ για τους προπονητές μου και για όλους που με πίστεψαν! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έφτασα στον στόχο μου»

Κατα την διάρκεια του τουρνουά έδειχνες ότι είσαι… ακούνητος! Τρομερές εμφανίσεις. Ένιωθες ότι θα έφτανες έως την κορυφή;

«Ενιωθα σίγουρος για τον εαυτό μου. Είχα δουλέψει σκληρά. Η θέληση και η προσπάθειά μου έβγαινε στο ταπί. Ενιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση και με κάνει πολύ χαρούμενο που ότι δούλευα στις προπονήσεις, κατάφερα και το έκανα στους αγώνες»

Είσαι ο πρώτος Έλληνας που κατακτά στους Άντρες χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό για σένα;

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις πετύχει κάτι μοναδικό. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχεις καταφέρει κάτι, που δεν έχει πετύχει άλλος δείχνει το μέγεθος της επιτυχίας σου. Ελπίζω να άνοιξα τον δρόμο και για άλλους Έλληνες αθλητές. Ολα τα μηνύματα, όλη η αγάπη που έχω δεχτεί είναι ευλογία!»

Έχεις καταλάβει τι τεράστιο επίτευγμα έχεις πετύχει;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έφερα την Παγκόσμια διάκριση. Που έστω και λίγο έκανα όλους του Έλληνες να νιώθουν περήφανα! Για το μέγεθος της επιτυχίας είναι νωρίς ακόμα να το εμπεδώσω».

Είχες μια μικρή αποχή από τους αγώνες. Αυτό σε βοήθησε να σε δούμε πιο αποφασιστικό;

«Είχα τον χρόνο να ηρεμήσω και να σκεφτώ. Να δουλέψω σκληρά και να εμφανιστώ έτοιμος. Έκανα ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου για την Ελλάδα για τους Έλληνες!»

Που θα ήθελες να αφιερώσεις το μετάλλιο;

«Το αφιερώνω στην οικογένεια μου, στους προπονητές μου, σε όλη την Ελλάδα, στην ομοσπονδία που με στήριξε στην προετοιμασία όλο τον χρόνο και σε όλους που ήταν δίπλα μας».