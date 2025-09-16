sports betsson
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»
Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης των ανδρών, Γιώργος Κουγιουμτσίδης μίλησε στο σάιτ της ομοσπονδίας για την μεγάλη επιτυχία του στην διοργάνωση της Κροατίας.

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής Ανδρών στην ελευθέρα πάλη ( 79 κιλά)  Γιώργος Κουγιουμτσίδης παραχώρησε συνέντευξη μία ημέρα μετά τον θρίαμβό του στην Κροατία και τόνισε πόσο πολύ περήφανος αισθάνεται που χάρισε μια τέτοια μεγάλη διάκριση στην Ελλάδα.

Ο 23χρονος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, έγραψε Ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που κατακτά το χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο Παγκοσμίου πρωταθλήματος, στην κατηγορία των Ανδρών

Λίγο πριν την επιστροφή του στην Ελλάδα ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης ΕΛΟΠ για την τεράστια επιτυχία του τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «…έκανα ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου για την Ελλάδα για τους Έλληνες!» ενώ εξέφρασε την πίστη οτι αυτή του η διάκριση θα ανοίξει τον δρόμο και για άλλους Έλληνες αθλητές.

Αναλυτικά η συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης

Γιώργο συγχαρητήρια! Είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Πως αισθάνεσαι με τον τίτλο του πρωταθλητή;
«Δούλεψα σκληρά για να πάρω αυτό τον τίτλο. Ήθελα πολύ να πάρω την πρώτη θέση, παρα πολυ! Για μένα, για την οικογένειά μο,υ για τους προπονητές μου και για όλους που με πίστεψαν! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έφτασα στον στόχο μου»

Κατα την διάρκεια του τουρνουά έδειχνες ότι είσαι… ακούνητος! Τρομερές εμφανίσεις. Ένιωθες ότι θα έφτανες έως την κορυφή;
«Ενιωθα σίγουρος για τον εαυτό μου. Είχα δουλέψει σκληρά. Η θέληση και η προσπάθειά μου έβγαινε στο ταπί. Ενιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση και με κάνει πολύ χαρούμενο που ότι δούλευα στις προπονήσεις, κατάφερα και το έκανα στους αγώνες»

Είσαι ο πρώτος Έλληνας που κατακτά στους Άντρες χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό για σένα;
«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις πετύχει κάτι μοναδικό. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχεις καταφέρει κάτι, που δεν έχει πετύχει άλλος δείχνει το μέγεθος της επιτυχίας σου. Ελπίζω να άνοιξα τον δρόμο και για άλλους Έλληνες αθλητές. Ολα τα μηνύματα, όλη η αγάπη που έχω δεχτεί είναι ευλογία!»

Έχεις καταλάβει τι τεράστιο επίτευγμα έχεις πετύχει;
«Είμαι πολύ χαρούμενος που έφερα την Παγκόσμια διάκριση. Που έστω και λίγο έκανα όλους του Έλληνες να νιώθουν περήφανα! Για το μέγεθος της επιτυχίας είναι νωρίς ακόμα να το εμπεδώσω».

Είχες μια μικρή αποχή από τους αγώνες. Αυτό σε βοήθησε να σε δούμε πιο αποφασιστικό;
«Είχα τον χρόνο να ηρεμήσω και να σκεφτώ. Να δουλέψω σκληρά και να εμφανιστώ έτοιμος. Έκανα ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου για την Ελλάδα για τους Έλληνες!»

Που θα ήθελες να αφιερώσεις το μετάλλιο;
«Το αφιερώνω στην οικογένεια μου, στους προπονητές μου, σε όλη την Ελλάδα, στην ομοσπονδία που με στήριξε στην προετοιμασία όλο τον χρόνο και σε όλους που ήταν δίπλα μας».

Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας
Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, με την ΠΑΕ να καλεί με ανακοίνωσή της τον κόσμο να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές, ενώ παράλληλα δεσμεύεται ότι θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή. Τι αναφέρει η κοινή δήλωση που έκαναν και οι παίκτες της ομάδας.

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Ντόρτμουντ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)
Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή: «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής, μία μέρα μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ανέβηκε στο βάθρο για την απονομή και μίλησε για την τεράστια επιτυχία του.

Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»
Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις σταρ κατάφερε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας

ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)
ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)

Το ποδοσφαιρικό και μπασκετικό τμήμα των ερυθρόλευκων έδωσαν συγχαρητήρια στην ομάδα χάντμπολ του συλλόγου για την κατάκτηση ελληνικού Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ.

Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)
Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)

Έτοιμος να δοκιμάσει νέα πράγματα στο άλμα επί κοντώ, προκειμένου να «πετάξει» ακόμη ψηλότερα, δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Τόκιο 2025.

Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)
Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)

Σπουδαία στιγμή κατά την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ στο επί κοντώ, με τον Εμμανουήλ Καραλή να σπεύδει να συγχαρεί τον φίλο του και παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις.

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! - Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

Για πρώτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος με άλμα στα 6μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο! - Χρυσός, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάνιτς στα 6,30μ.

Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας
Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, με την ΠΑΕ να καλεί με ανακοίνωσή της τον κόσμο να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές, ενώ παράλληλα δεσμεύεται ότι θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή. Τι αναφέρει η κοινή δήλωση που έκαναν και οι παίκτες της ομάδας.

Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας
Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας

Πολλά τα παραλειπόμενα από την κηδεία της δούκισσας του Κεντ που έφερε τη βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με τον ατιμασμένο πρίγκιπα Άντριου εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Ντόρτμουντ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2: Ξεκίνημα με το δεξί για τους «κανονιέρηδες» (vid)
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2: Ξεκίνημα με το δεξί για τους «κανονιέρηδες» (vid)

Χωρίς να εντωπωσιάσει με την απόδοσή της, η Άρσεναλ έκανε τη... δουλειά της στο Σαν Μαμές και με γκολ των Μαρτινέλι και Τροσάρ νίκησε 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Την επόμενη αγωνιστική, η ομάδα του Αρτέτα υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της
Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Κομισιόν υιοθέτησε τις 383 συστάσεις του Μάριο Ντράγκι για την ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα χρόνο μετά, μόλις 11,2% των προτάσεων έχουν εφαρμοστεί.

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ
LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Καραμπάγκ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ

Ο Αργύρης Λιατσικούρας βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Πάφο για το Youth League (17/9, 13:30).

Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία
Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία

Ο Νετανιάχου απέδωσε την πτώση του χρηματιστηρίου σε «παρεξήγηση». Και απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τους «περιορισμούς» -όχι απομόνωση- που υφίσταται η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ.

Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»
Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει μια διαφήμιση για μια τσάντα, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό βίντεο, αλλά μια σουρεαλιστική ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον

Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης
Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης

Ο 71χρονος Τζορτζ Ζιν φέρεται να είπε σε αστυνομικό «Εγώ τον πυροβόλησα, πυροβολήστε με» και με την προσαγωγή του να έδωσε χρόνο στον αληθινό δολοφόνο να διαφύγει.

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον εισαγγελέα να ανακοινώνει ότι θα ζητηθεί η εφαρμογή της θανατικής ποινής

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το 5ο τεύχους του περιοδικού Int. Έρχεται μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο και είναι αφιερωμένο στην «άλλη Αμερική».

«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα
«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα

«Ο φασισμός πεθαίνει μονάχα απ' το λαό, για πάντα θα πατάμε το φίδι στο λαιμό», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι διαδηλωτές από την Καλλιθέα - «Οι φασίστες δεν έχουν καμία θέση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις γειτονιές»

Μεταναστευτικό: Δοκιμάζεται η Κρήτη – «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη – Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά
Δοκιμάζεται η Κρήτη - «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη - Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά

«Κενό γράμμα» ο νόμος Πλεύρη. Δεν μειώθηκαν οι ροές από τη βόρεια Αφρική. Εικόνες ντροπής στην Κρήτη. Ψηλά στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ το μεταναστευτικό. Έκτακτη σύσκεψη στα Χανιά.

Ο δικαστής έδειξε ότι η ΔΕΑΒ κλείνει την Λεωφόρο
Ο δικαστής έδειξε ότι η ΔΕΑΒ κλείνει την Λεωφόρο

Και …επίσημα ρίψεις αντικειμένων από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ΔΕΑΒ ή θα ανακοινώσει ποινή την Τετάρτη (17/9) ή θα τον καλέσει σε ακρόαση και θα ακολουθήσει τιμωρία

Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»
Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα μόνο με τη φωνή της, εξέδωσε μια μέρα πριν την πρεμιέρα στο Champions League κόντρα στην Πάφο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»
«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»

Η  απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλόνισε τον κόσμο του κινηματογράφου όμως για τη Μέριλ Στριπ και ειδικότερα για τη Τζέιν Φόντα, ο χαμός του αγαπημένου της συμπρωταγωνιστή και φίλου ήταν μια εξαιρετικά προσωπική απώλεια

