Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με την Πάφο

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα… αστέρια, καθώς αντιμετωπίζει την Τετάρτη (17/9, 19:45) την Πάφο στην πρεμιέρα του Champions League.

Οι Πειραιώτες θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μιλάει στις 16:30 για τη σπουδαία αναμέτρηση με την κυπριακή ομάδα.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού σε Live Streaming: