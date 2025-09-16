Στη Νέα Υόρκη ανοίγει καφετέρια εμπνευσμένη από «Τα Φιλαράκια» – «Ένας χώρος νοσταλγικός»

Καφετέρια εμπνευσμένη από την τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια» αναμένεται να ανοίξει στη Νέα Υόρκη, δίνοντας την ευκαιρία στους θαυμαστές να μπουν στο κλίμα του σόου που τόσο αγάπησαν.

Το «Central Perk», όπως θα λέγεται η καφετέρια, θα ανοίξει το πρώτο του μόνιμο κατάστημα στην Times Square της Νέας Υόρκης. Το μαγαζί θα είναι μια «σύγχρονη εκδοχή» του καφέ που συνήθιζαν να συχνάζουν ο Ρος, η Ρέιτσελ, η Μόνικα, ο Τσάντλερ, ο Τζόι και η Φοίβη.

Το Central Perk ύμνος για τη σειρά «Τα Φιλαράκια»

Το καφέ, που θα ανοίξει το φθινόπωρο του 2025, υπόσχεται ροφήματα καφέ και φαγητά εμπνευσμένα από τη σειρά «Τα Φιλαράκια», υπό την καθοδήγηση του κριτή του «Top Chef» και νικητή του βραβείου Τζέιμς Μπίαρντ, Τομ Κολίτσιο. Το Central Perk θα περιλαμβάνει ένα αντίγραφο του πορτοκαλί καναπέ, εμπορεύματα και μείγματα καφέ που θα διατίθενται προς πώληση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety.

Η τοποθεσία στην Times Square, στη βορειοανατολική γωνία της 7ης Λεωφόρου και της 47ης Οδού, αποτελεί το δεύτερο μόνιμο κατάστημα της αλυσίδας Central Perk, η οποία άνοιξε για πρώτη φορά στο Βοστώνη το 2023.

The iconic #Friends coffee shop Central Perk will open its first permanent location in New York City’s Times Square. Launching in fall 2025, the café promises coffee drinks and «Friends»-inspired food items. The coffeehouse is a «modern-day version» of Ross, Rachel, Monica,… pic.twitter.com/eGhptXriZj — Variety (@Variety) September 16, 2025

«Το Central Perk είναι μία από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες στην ιστορία της τηλεόρασης. Μετά την απίστευτη ανταπόκριση στη Βοστώνη, η μεταφορά του Central Perk στην Times Square δεν είναι απλώς το επόμενο βήμα — είναι μια επιστροφή στην πατρίδα», δήλωσε ο Πίτερ βαν Ρόντεν, EVP της Warner Bros. Discovery Global Experiences, σε δήλωση του στο Variety. «Πρόκειται για την παροχή μιας εμπειρίας στην καρδιά του Μανχάταν, όπου ξεκίνησε η ιστορία, και για να επιτρέψουμε στους θαυμαστές από όλο τον κόσμο να μπουν σε έναν χώρο που είναι ταυτόχρονα νοσταλγικός αλλά και «τοποθετημένος» στο σήμερα. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από τη Νέα Υόρκη για να γιορτάσουμε την κληρονομιά της σειράς «Τα Φιλαράκια» και να συνεχίσουμε να χτίζουμε τη σύνδεση που νιώθουν οι θαυμαστές με το Central Perk».

Ο Πολ Λαντίνο, διευθυντικό στέλεχος της CenPer Holdings, πρόσθεσε: «Η Βοστώνη μας έδειξε ότι το ενδιαφέρον για το Central Perk είναι πραγματικό, και η Νέα Υόρκη μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε αυτόν τον ενθουσιασμό σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα. Ο τρόπος με τον οποίο οι θαυμαστές αλληλεπιδρούσαν με την καφετέρια — τι τους άρεσε, τι ήθελαν περισσότερο — επηρέασε άμεσα τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρουμε την εμπειρία στην Times Square. Αυτό που κάνει το Central Perk τόσο ξεχωριστό είναι ότι οι πελάτες μας δημιουργούν φυσικά τη δική τους προσωπική εμπειρία με «Τα Φιλαράκια» μέσα στην καφετέρια».