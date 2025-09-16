Ανησυχία προκαλεί στην Ηλεία η εμφάνιση ακόμη ενός περιστατικού του ιού του Δυτικού Νείλου, αυτήν τη φορά στην περιοχή των Μακρισίων, στον δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων ασθενών στην περιοχή φτάνει πλέον τους τέσσερις από την αρχή του καλοκαιριού.

Ο ασθενής, άνδρας περίπου 50 ετών, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, καθώς παρουσίασε εγκεφαλίτιδα και χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Aτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά και ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατεύονται από τα τσιμπήματα κουνουπιών με ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια.

Πώς μεταδίδεται

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών), ενώ οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια.

Η πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται από τον ιό δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια νόσο, ενώ λίγα άτομα (<1% όσων μολύνονται) εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα).

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών) κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά, καθώς και άτομα με ανοσοκαταστολή και χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Ο ΕΟΔΥ σημειώνει πως, καθώς η επιδημιολογία του ιού είναι σύνθετη και καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι περιοχές εμφάνισης κρουσμάτων κατά την τρέχουσα περίοδο 2025 (και σε κάθε περίοδο μετάδοσης) δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια.