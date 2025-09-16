Ιός του Δυτικού Νείλου: Νέο σοβαρό κρούσμα στην Ηλεία – 50χρονος στη ΜΕΘ του Ρίου
Ο ασθενής παρουσίασε εγκεφαλίτιδα και χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
- Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»
- Παράνομες ελληνοποιήσεις µε «βιτρίνα» την εργασία – Θύματα αλλοδαποί που πλήρωναν 7.000 ευρώ για δήθεν νόμιμα έγγραφα
- Γνωστή 23χρονη influencer πέθανε αφού δημοσίευσε ένα αινιγματικό βίντεο με μακιγιάζ κλόουν
- Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως
Ανησυχία προκαλεί στην Ηλεία η εμφάνιση ακόμη ενός περιστατικού του ιού του Δυτικού Νείλου, αυτήν τη φορά στην περιοχή των Μακρισίων, στον δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.
Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων ασθενών στην περιοχή φτάνει πλέον τους τέσσερις από την αρχή του καλοκαιριού.
Ο ασθενής, άνδρας περίπου 50 ετών, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, καθώς παρουσίασε εγκεφαλίτιδα και χρειάστηκε να διασωληνωθεί.
Ιός του Δυτικού Νείλου: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Aτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά και ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατεύονται από τα τσιμπήματα κουνουπιών με ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια.
Πώς μεταδίδεται
Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών), ενώ οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια.
Η πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται από τον ιό δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια νόσο, ενώ λίγα άτομα (<1% όσων μολύνονται) εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα).
Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών) κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά, καθώς και άτομα με ανοσοκαταστολή και χρόνια υποκείμενα νοσήματα.
Ο ΕΟΔΥ σημειώνει πως, καθώς η επιδημιολογία του ιού είναι σύνθετη και καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι περιοχές εμφάνισης κρουσμάτων κατά την τρέχουσα περίοδο 2025 (και σε κάθε περίοδο μετάδοσης) δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια.
- Μεταναστευτικό: Δοκιμάζεται η Κρήτη – «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη – Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά
- Ο δικαστής έδειξε ότι η ΔΕΑΒ κλείνει τη Λεωφόρο
- Δύο συλλήψεις για παρεμπόριο στο λιμάνι της Αρκίτσας μετά το βίντεο με τους υαλοκαθαριστήρες που έγινε viral
- Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»
- Ο Τραμπ μηνύει τους New York Times και εκδοτικό οίκο για 15 δισ. δολάρια
- Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις