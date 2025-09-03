Ιός Δυτικού Νείλου: 5 θάνατοι και συνολικά 69 κρούσματα – Η έκθεση του ΕΟΔΥ

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρας μας, ενώ εννέα περιστατικό λοίμωξης του ιού καταγράφηκαν την τελευταία ομάδα σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Συγκεκριμένα, από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι και σήμερα, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 69 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 57 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 12 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ .

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν εννέα νέα εγχώρια κρούσματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε κλινικές εκτός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) οκτώ ασθενείς

Έχουν καταγραφεί, επίσης, δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία).

Έχουν καταγραφεί πέντε θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 71 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 80 έτη, εύρος: 72 – 86 έτη).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης που είχε διεξαχθεί το 2010, σε κάθε ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με προσβολή του ΚΝΣ αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό (με ήπια συμπτωματολογία ή ασυμπτωματικοί).

Πώς μεταδίδεται

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών, τα οποία μολύνονται από μολυσμένα (κυρίως άγρια) πτηνά. Οι άνθρωποι που μολύνονται δε μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια ή σε άλλους ανθρώπους (με άμεση επαφή). Στην πλειονότητά τους τα άτομα που μολύνονται δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 1% όσων μολύνονται) εκδηλώνουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα).

Μέτρα προστασίας

Για τον λόγο αυτό o ΕΟΔΥ συστήνει να λαμβάνετε επιμελώς ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών και συγκεκριμένα :