Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
03.09.2025 | 21:24
Σοκαριστικό δυστύχημα στην Πορτογαλία με εκτροχιασμό τραμ (βίντεο)
Ιός Δυτικού Νείλου: 5 θάνατοι και συνολικά 69 κρούσματα – Η έκθεση του ΕΟΔΥ
Ελλάδα 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:02

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν εννέα νέα εγχώρια κρούσματα. Τι αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Σύνταξη
Spotlight

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρας μας, ενώ εννέα περιστατικό λοίμωξης του ιού καταγράφηκαν την τελευταία ομάδα σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Συγκεκριμένα, από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι και σήμερα, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 69 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 57 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 12 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ .

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν εννέα νέα εγχώρια κρούσματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε κλινικές εκτός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) οκτώ ασθενείς

Έχουν καταγραφεί, επίσης, δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία).

Έχουν καταγραφεί πέντε θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 71 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 80 έτη, εύρος: 72 – 86 έτη).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης που είχε διεξαχθεί το 2010, σε κάθε ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με προσβολή του ΚΝΣ αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό (με ήπια συμπτωματολογία ή ασυμπτωματικοί).

Πώς μεταδίδεται

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών, τα οποία μολύνονται από μολυσμένα (κυρίως άγρια) πτηνά. Οι άνθρωποι που μολύνονται δε μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια ή σε άλλους ανθρώπους (με άμεση επαφή). Στην πλειονότητά τους τα άτομα που μολύνονται δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 1% όσων μολύνονται) εκδηλώνουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα).

Μέτρα προστασίας

Για τον λόγο αυτό o ΕΟΔΥ συστήνει να λαμβάνετε επιμελώς ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών και συγκεκριμένα :

  • Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά / ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.
  • Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά (έτσι, βοηθάτε ουσιαστικά στον περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς χώρους).
  • Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα πρέπει να τηρούν τα ατομικά μέτρα προστασίας από κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Business
Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

inWellness
inTown
Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
Ελλάδα 03.09.25

Το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης και στις αναφορές που κάνουν στον ίδιο τα αρχηγικά μέλη της κρητικής μαφίας

Σύνταξη
Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο

Ένα στικάκι που άφησε άγνωστος σε παγκάκι έξω από το νοσοκομείο Χανιών ενημερώνοντας την Αστυνομία, αποκάλυψε ηχογραφημένες συνομιλίες με όσα έλεγε ο αρχηγός της κρητικής μαφίας για τον ηγούμενο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων
Ελλάδα 03.09.25

Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω δέκα περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες - εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φωτιά: Σε εξέλιξη τρεις πυρκαγιές στη Μεσσηνία – Συναγερμός στην Καλαμάτα
Ελλάδα 03.09.25

Σε εξέλιξη τρεις πυρκαγιές στη Μεσσηνία - Συναγερμός στην Καλαμάτα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασαν σχεδόν την ίδια ώρα τρεις πυρκαγιές σε περιοχές της Μεσσηνίας, με τη μία φωτιά να καίει κοντά σε πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας

Σύνταξη
Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 03.09.25

Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις

Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εντόπισε τους δύο νεαρούς που απέρριπταν στερεά απόβλητα από όχημα σε λόφο του Κορυδαλλού

Σύνταξη
Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά
Ελλάδα 03.09.25

Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που χάθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ενώ ψάρευε με ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας στα Χανιά

Σύνταξη
Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας
Μελέτη METEO 03.09.25

Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας

Ο ρόλος που έπαιξαν τα μελτέμια στις πυρκαγιές της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας- Εσπασε τα ρεκόρ ο φετινός Ιούνιος- Αλλη μια ένδειξη της κλιματικής αλλαγής - Μιλάει στο in ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βόλος: Σοβαρά τραυματισμένος ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι – Είχε εγκλωβιστεί σε βάθος 15 μέτρων
Στον Βόλο 03.09.25

Σοβαρά τραυματισμένος ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι - Είχε εγκλωβιστεί σε βάθος 15 μέτρων

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν δύσκολη δεδομένου ότι το πηγάδι ήταν στενό και δυσχέραινε τις κινήσεις των πυροσβεστών - Ο 78χρονος νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά

Σύνταξη
Κρήτη: Δεσμεύονται λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης
Έρευνες εν εξελίξει 03.09.25

Δεσμεύονται λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία όλων των πρωταγωνιστών της κρητικής μαφίας

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων στην Κρήτη, που ελέγχονται ποινικά από τη δικαιοσύνη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Οχι» στην υποβάθμιση της Νομικής – Με προσφυγή απειλούν οι δικηγόροι κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων
Ελλάδα 03.09.25

«Οχι» στην υποβάθμιση της Νομικής - Με προσφυγή απειλούν οι δικηγόροι κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων

Η αδειοδότηση Νομικών Σχολών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Νομική Κομοτηνής, ζήτημα που πέραν της ακαδημαϊκής τυγχάνει και μείζονος εθνικής σημασίας, επισημαίνουν οι δικηγόροι

Σύνταξη
Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 03.09.25

Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» είναι βασισμένη σε μια (ακόμη) φρικαλεότητα που διαπράχθηκε στη Γάζα από το Ισραήλ, με θύμα την Hind Rajab, την οικογένεια της και τους γιατρούς που πήγαν να τους σώσουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της

Σύσκεψη με εκπροσώπους Επαγγελματικών Ομοσπονδιών και φορέων ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ είχε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα
Άλλα Αθλήματα 03.09.25

Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»
Βαρύ το κλίμα 03.09.25

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Δεν είναι λίγοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που πνέουν μένεα στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει πολλά παράπονα για τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το γεγονός ότι επιθυμεί να δένει και να λύνει στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;
11 νεκροί 03.09.25

Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;

Μια επίθεση που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ σε ένα πλοίο στην Καραϊβική Θάλασσα ενδέχεται να παραβίασε τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ναυτικό δίκαιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και περιμένουν το Φινλανδία- Γερμανία (vid)
Eurobasket 2025 03.09.25

Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και περιμένουν το Φινλανδία- Γερμανία (vid)

Η Λιθουανία έχασε με τραυματισμό έναν ακόμη παίκτη, ωστόσο νίκησε τη Σουηδία με 74-71 για το Β' γκρουπ και περιμένει τον αγώνα της Φινλανδίας με τη Γερμανία για να μάθει αν θα καταλάβει τη 2η θέση.

Σύνταξη
Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)

Για «ιστορική νίκη» κάνουν λόγο τα κορυφαία ΜΜΕ του «νησιού» σχολιάζοντας το θάρρος της Φόρεστ να κυνηγήσει ως το τέλος το δίκιο της κόντρα στα πειθαρχικά όργανα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λισαβόνα: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από εκτροχιασμό Τραμ
Κόσμος 03.09.25

Λισαβόνα: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από εκτροχιασμό Τραμ

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου άλλα 20 τραυματίστηκαν, όταν το εμβληματικό Τραμ Gloria στη Λισαβόνα, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη

Σύνταξη
Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα
Κόσμος 03.09.25

Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα

Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Αι, παρουσιάζεται ως η πιθανή διάδοχος για την ηγεσία στη Βόρεια Κορέα και η 4η που θα συνεχίσει την δυναστεία των Κιμ. Τι είναι γνωστό για αυτήν

Σύνταξη
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο
Planet Travel 03.09.25

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο

Προορισμοί για εμπειρία σε μεγάλη πόλη, για μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες ή για ένα γραφικό φθινόπωρο - Οι πόλεις όπου αυτή η εποχή του χρόνου προσφέρει όμορφα τοπία και μια διαφορετική κουλτούρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»
Ντοκιμαντέρ 03.09.25

Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»

Ένας σαμάνος, μια πριγκίπισσα και μια αγάπη που αψήφησε τους κανόνες του παλατιού. Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και ο σαμάνος Ντουρέκ παρουσιάζουν την ιστορία τους στο Netflix, λίγο πριν τον γάμο τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες
3η Σεπτέμβρη 03.09.25

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες

«Η σημερινή επέτειος αποτελεί διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας αγωνιστούμε ενωμένοι για να γίνει αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης απέναντι στην παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»
Γάζα 03.09.25

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

«Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των κύριων προπυργίων της Χαμάς μέχρι την ήττα της», λέει το Ισραήλ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ουκρανία: Αρνείται συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στη Μόσχα – Απαράδεκτη η πρόταση
Ουκρανία 03.09.25

Το Κίεβο αρνείται συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Μόσχα - Απαράδεκτη η πρόταση

Η Ουκρανία αρνήθηκε συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Ρωσία κρίνοντας την πρόταση απαράδεκτη ως προς τους όρους και ως προς το μέρος. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για «σοβαρές προτάσεις» δηλώνει ο ΥΠΕΞ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο

Σύνταξη
Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης

Σπουδαία κίνηση από τους οπαδούς της Γουότφορντ για τον νεαρό οπαδό του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης πρόσφατα.

in.gr Team
Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο
Κόσμος 03.09.25

Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο

Η στιγμή της συνομιλίας Πούτιν και Σι μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.

Σύνταξη
Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής
On Field 03.09.25

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής

Ο αγώνας με την Ισπανία είναι ο δεύτερος «τελικός» στον όμιλο και για να μην την… πατήσουμε πρέπει να έχουμε στο νου μας την Βοσνία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία
Πολιτική 03.09.25

Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία

Με το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται να ξηλώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο μετά από 3 μνημόνια και 6 χρόνια γαλάζιας διακυβέρνησης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανησυχεί για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μίλησε για το Ισραήλ και την κατάσταση στην Γάζα, αλλά και για την τιμωρία που έχει επιβληθεί στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
