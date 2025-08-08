Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
Τι γνωρίζουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου που εξαπλώνεται στην Ευρώπη;
Υγεία 08 Αυγούστου 2025 | 08:41

Τι γνωρίζουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου που εξαπλώνεται στην Ευρώπη;

Αρκετοί άνθρωποι έχουν πεθάνει φέτος το καλοκαίρι μετά από προσβολή από τον ιό που μεταδίδεται από τα κουνούπια

Σύνταξη
Δέκα άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ιταλία φέτος, ενώ κρούσματα της ασθένειας που μεταδίδεται από τα κουνούπια έχουν αναφερθεί και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Καθώς ο καιρός ζεσταίνει, οι υγειονομικές αρχές έχουν προειδοποιήσει τους Ευρωπαίους να λάβουν μέτρα για να προφυλαχθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου και άλλες ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια, όπως η χικουνγκούνια, ο δάγκειος πυρετός και ο ιός Ζίκα.

Αλλά τι γνωρίζουμε ακριβώς για τον ιό του Δυτικού Νείλου;

Από πού προέρχεται ο ιός;

Σύμφωνα με το euronews, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και μολύνει τόσο τους ανθρώπους όσο και τα πουλιά. Ωστόσο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω μεταγγίσεων αίματος, μεταμοσχεύσεων οργάνων και μητρικού γάλακτος.

Το όνομά του χρονολογείται από το 1937, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην περιοχή του Δυτικού Νείλου στην Ουγκάντα. Εισήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1999 και έκτοτε έχει εξαπλωθεί ευρέως σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Σήμερα, απαντάται συχνά στην Αφρική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ασία.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου συχνά εξαπλώνεται από τα μέσα του καλοκαιριού έως τις αρχές του φθινοπώρου σε περιοχές με θερμότερο κλίμα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την εξάπλωση των ιών που μεταδίδονται από κουνούπια στην Ευρώπη.

Εκτός από την Ιταλία, φέτος έχουν αναφερθεί κρούσματα στη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Ποια είναι τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου;

Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Ωστόσο, περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους θα αναπτύξει τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος προκαλεί πόνους στο σώμα, πονοκεφάλους, έμετο, κόπωση, εξανθήματα και πρήξιμο των λεμφαδένων.

Περίπου ένας στους 150 μολυσμένους ανθρώπους αναπτύσσει μια πιο σοβαρή μορφή της νόσου που μπορεί να προκαλέσει νευρολογικές επιπλοκές, κώμα, ρίγη, σπασμούς, μυϊκή αδυναμία και παράλυση.

Σοβαρή ασθένεια μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, ωστόσο τα άτομα άνω των 50 ετών και ορισμένα άτομα με ανοσοκαταστολή (για παράδειγμα, ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση) διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά όταν μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο ιός του Δυτικού Νείλου μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα νευρολογική νόσο.

Πώς είναι η ανάρρωση;

Δεν υπάρχει εμβόλιο ή ειδική θεραπεία για άτομα με τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Η ανάπαυση, η λήψη υγρών και τα παυσίπονα μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση ορισμένων συμπτωμάτων. Οι ασθενείς με νευροεπεμβατική νόσο συνήθως νοσηλεύονται και λαμβάνουν ενδοφλέβια υγρά και αναπνευστική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής τους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Μόλις μολυνθούν, τα άτομα θεωρείται ότι προστατεύονται από τον ιό για όλη τους τη ζωή.

Πέρα από τη θεραπεία, οι αρχές δημόσιας υγείας επικεντρώνονται στην πρόληψη της μόλυνσης.

Οι προσπάθειες αυτές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε τοπικά προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών και στην ατομική προστασία. Οι αρχές συνιστούν στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικά σπρέι και να φορούν μακρυμάνικα πουκάμισα και παντελόνια για να αποφύγουν τα τσιμπήματα των κουνουπιών.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

Υγεία
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Φωτιές: Ανησυχία προκαλούν τα τοξικά μικροσωματίδια που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα
Έξαρση Covid 06.08.25

Ανησυχία προκαλούν τα τοξικά μικροσωματίδια από τις φωτιές - Οι ασθένειες με τις οποίες συνδέονται

Πόσο μας προστατεύει η μάσκα στις φωτιές - Το πρόβλημα με τα παιδιά και όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα - Ιώσεις και Covid εν μέσω καύσωνα - Συστάσεις από τον πρόεδρο της Πνευμονολογικής Εταιρείας

Σύνταξη
«Υγειοκτονία»: Όταν η ιατρική περίθαλψη μπαίνει στο στόχαστρο του πολέμου – Η Γάζα στην κόψη του ξυραφιού
«Υγειοκτονία 06.08.25

Όταν η ιατρική περίθαλψη μπαίνει στο στόχαστρο του πολέμου – Η Γάζα στην κόψη του ξυραφιού

Η αρχή της ιατρικής ουδετερότητας απειλείται, καθώς γιατροί και νοσοκομεία δέχονται σκόπιμες επιθέσεις. Και η Γάζα αποτελεί εσχάτη των περιπτώσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόσο υγιείς νοιώθουν οι νέοι στην ΕΕ
Υγεία 05.08.25

Πόσο υγιείς νοιώθουν οι νέοι στην ΕΕ

Αν και η μεγάλη πλειονότητα των νέων στην ΕΕ έχει θετική άποψη για την υγεία τους, οι κοινωνικοοικονομικές και έμφυλες ανισότητες επηρεάζουν την ευημερία τους σε ολόκληρη την Ένωση

Σύνταξη
Η μανία με τα φακελάκια καφεΐνης: Ένα trend των εφήβων που ανησυχεί ορισμένους ειδικούς
Υγεία 03.08.25

Η μανία με τα φακελάκια καφεΐνης: Ένα trend των εφήβων που ανησυχεί ορισμένους ειδικούς

Ένας αυξανόμενος αριθμός εφήβων στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν σακουλάκια με καφεΐνη για να πάρουν μια δόση ενέργειας, σύμφωνα με ειδικούς που ανησυχούν ότι η τάση αυτή θα μπορούσε σύντομα να εξαπλωθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Η υπερθέρμανση «καίει» τον εγκέφαλό μας – Τι έχουν διαπιστώσει οι επιστήμονες
Κλιματική αλλαγή 01.08.25

Η υπερθέρμανση «καίει» τον εγκέφαλό μας - Τι έχουν διαπιστώσει οι επιστήμονες

Οι συχνοί και παρατεταμένοι καύσωνες φαίνεται να επηρεάζουν την εγκεφαλική λειτουργία - Ιδιαίτερα ευάλωτοι όσοι έχουν νευρολογικές ασθένειες, καθώς η υπερθέρμανση επιδεινώνει συμπτώματα και κρίσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο κακός ύπνος σχετίζεται με 172 ασθένειες
Υγεία 31.07.25

Ο κακός ύπνος σχετίζεται με 172 ασθένειες

Διεθνής μελέτη αποκάλυψε ότι ο ύπνος σε μη σταθερές ώρες ή με διακοπές αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο δεκάδων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων της κίρρωσης του ήπατος και της γάγγραινας!

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ώρα για βουτιές: Πού βρίσκονται τα καθαρότερα και πού τα χειρότερα σημεία για κολύμπι στην Ευρώπη;
Υγεία 30.07.25

Ώρα για βουτιές: Πού βρίσκονται τα καθαρότερα και πού τα χειρότερα σημεία για κολύμπι στην Ευρώπη;

Όπως είναι αναμενόμενο, η Μεσόγειος βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης για κολύμβηση στην Ευρώπη. Ωστόσο η λίστα περιλαμβάνει μερικές αξιοσημείωτες εκπλήξεις

Σύνταξη
Ειδικά επεμβατικά κέντρα θεραπείας της νόσου Πάρκινσον με υπερήχους
Νευροχειρουργική 26.07.25

Ειδικά επεμβατικά κέντρα θεραπείας της νόσου Πάρκινσον με υπερήχους

Προδιαγραφές λειτουργίας εξειδικευμένων κέντρων νευροχειρουργικής αντιμετώπισης του Πάρκινσον με υπερήχους υπό καθοδήγηση μαγνητικού τομογράφου εξέδωσε το υπουργείο Υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
