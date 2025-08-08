Τι γνωρίζουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου που εξαπλώνεται στην Ευρώπη;

Δέκα άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ιταλία φέτος, ενώ κρούσματα της ασθένειας που μεταδίδεται από τα κουνούπια έχουν αναφερθεί και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Καθώς ο καιρός ζεσταίνει, οι υγειονομικές αρχές έχουν προειδοποιήσει τους Ευρωπαίους να λάβουν μέτρα για να προφυλαχθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου και άλλες ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια, όπως η χικουνγκούνια, ο δάγκειος πυρετός και ο ιός Ζίκα.

Αλλά τι γνωρίζουμε ακριβώς για τον ιό του Δυτικού Νείλου;

Από πού προέρχεται ο ιός;

Σύμφωνα με το euronews, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και μολύνει τόσο τους ανθρώπους όσο και τα πουλιά. Ωστόσο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω μεταγγίσεων αίματος, μεταμοσχεύσεων οργάνων και μητρικού γάλακτος.

Το όνομά του χρονολογείται από το 1937, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην περιοχή του Δυτικού Νείλου στην Ουγκάντα. Εισήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1999 και έκτοτε έχει εξαπλωθεί ευρέως σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Σήμερα, απαντάται συχνά στην Αφρική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ασία.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου συχνά εξαπλώνεται από τα μέσα του καλοκαιριού έως τις αρχές του φθινοπώρου σε περιοχές με θερμότερο κλίμα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την εξάπλωση των ιών που μεταδίδονται από κουνούπια στην Ευρώπη.

Εκτός από την Ιταλία, φέτος έχουν αναφερθεί κρούσματα στη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Ποια είναι τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου;

Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Ωστόσο, περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους θα αναπτύξει τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος προκαλεί πόνους στο σώμα, πονοκεφάλους, έμετο, κόπωση, εξανθήματα και πρήξιμο των λεμφαδένων.

Περίπου ένας στους 150 μολυσμένους ανθρώπους αναπτύσσει μια πιο σοβαρή μορφή της νόσου που μπορεί να προκαλέσει νευρολογικές επιπλοκές, κώμα, ρίγη, σπασμούς, μυϊκή αδυναμία και παράλυση.

Σοβαρή ασθένεια μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, ωστόσο τα άτομα άνω των 50 ετών και ορισμένα άτομα με ανοσοκαταστολή (για παράδειγμα, ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση) διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά όταν μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο ιός του Δυτικού Νείλου μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα νευρολογική νόσο.

Πώς είναι η ανάρρωση;

Δεν υπάρχει εμβόλιο ή ειδική θεραπεία για άτομα με τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Η ανάπαυση, η λήψη υγρών και τα παυσίπονα μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση ορισμένων συμπτωμάτων. Οι ασθενείς με νευροεπεμβατική νόσο συνήθως νοσηλεύονται και λαμβάνουν ενδοφλέβια υγρά και αναπνευστική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής τους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Μόλις μολυνθούν, τα άτομα θεωρείται ότι προστατεύονται από τον ιό για όλη τους τη ζωή.

Πέρα από τη θεραπεία, οι αρχές δημόσιας υγείας επικεντρώνονται στην πρόληψη της μόλυνσης.

Οι προσπάθειες αυτές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε τοπικά προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών και στην ατομική προστασία. Οι αρχές συνιστούν στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικά σπρέι και να φορούν μακρυμάνικα πουκάμισα και παντελόνια για να αποφύγουν τα τσιμπήματα των κουνουπιών.