Σεισμός στην Αμοργό: Η μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου – Τι είπε ο Λέκκας

Σεισμός σημειώθηκε στις 06:53 το πρωί της Δευτέρας 15/9, στην Αμοργό.

Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,9 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,8 χλμ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 14χλμ ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού.

Τι είπε ο Λέκκας

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ για τον σεισμό δήλωσε ότι «δεν είναι καθόλου ανησυχητικός, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουμε τέτοιους σεισμούς». «Αυτοί οι σεισμοί δεν πρόκειται να προκαλέσουν βλάβες. Μέχρι και το Φεβρουάριο μπορεί να έχουμε τέτοιους σεισμούς μικρού μεγέθους» κατέληξε ο κ. Λέκκας.