Σεισμός «ταρακούνησε» τη Θήβα τα ξημερώματα
Η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στις 2:41 είχε μέγεθος 3,7 Ρίχτερ ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 11 χιλιόμετρα.
Σεισμός «ταρακούνησε» τη Θήβα τα ξημερώματα, με το επίκεντρο να εντοπίστηκε δύο χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας.
