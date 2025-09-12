Σεισμός «ταρακούνησε» τη Θήβα τα ξημερώματα, με το επίκεντρο να εντοπίστηκε δύο χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας.

Η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στις 2:41 είχε μέγεθος 3,7 Ρίχτερ ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 11 χιλιόμετρα.