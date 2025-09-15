Ελεύθερος ο γιος του πασίγνωστου τραγουδιστή – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες για το επεισόδιο με τους αστυνομικούς

Αναβλήθηκε για την Πέμπτη η δίκη του Γιάννη Μάλαμα, γιού του γνωστού έντεχνου τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα για το επεισόδιο με τον οδηγό ταξί και τον αστυνομικό στο Μοναστηράκι.

Ο 24χρονος τραγουδιστής, απολογήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή καθώς σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες. Ο νεαρός μετά το πέρας της απολογίας του, αφέθηκε ελεύθερος.

Νωρίτερα, κατά τη μεταφορά του στην Εισαγγελία, η μητέρα του 24χρονου Γιάννη Μάλαμα σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, επεσήμανε ότι: «Δεν ήμουν εκεί, όπως και κάθε μάνα δεν ήταν στις εξόδους του γιου της. Ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. Δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του και σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση την οποία δεν άντεχε, δεν ξέρω, υποθέτω, Θέλω να το τονίσω, όταν ξέρω περισσότερα θα σας πω.

Είναι 24 χρόνων, δεν μου είπε κάτι όταν το συνάντησα. Εγώ δεν θα μιλήσω γιατί είμαι η μαμά του. Ας μιλήσουν αυτοί που τον ξέρουν», είπε Γλυκερία Σταθοπούλου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νεαρός συνελήφθη σε έξαλλη κατάσταση, μετά από επίθεση σε αστυνομικό της ΟΠΚΕ.

Το χρονικό

Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία του Μοναστηρακίου, τα ξημερώματα της Κυριακής όταν ο 24χρονος μαζί με έναν φίλο του, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς την ώρα που τσακώνονταν με οδηγό ταξί.

Σύμφωνα με το MEGA, όλα φαίνεται να ξεκίνησαν στη συμβολή της οδού Αθηνάς με την Ερμού, όταν ο Γιάννης Μάλαμας πήγε να επιβιβαστεί σε ταξί, με τον οδηγό να του το αρνείται, επειδή όπως υποστηρίζει εκείνη την ώρα είχε πελάτη. Ο ταξιτζής ανέφερε πως ο νεαρός χτύπησε με το χέρι και το πόδι του το ταξί και ο ίδιος αναγκάστηκε να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

«Το ταξί, λίγη ώρα πριν το περιστατικό, είχε επιβιβάσει έναν κύριο με προορισμό το αεροδρόμιο. Ο Γιάννης Μάλαμας, μαζί με έναν φίλο του, πλησίασαν το αυτοκίνητο αλλά επειδή ήταν φιμέ τα τζάμια και δεν μπορούσαν να δουν μέσα αν υπάρχει άλλος επιβάτης, προσπάθησαν να επιβιβαστούν. Τότε ο οδηγός τούς είπε ότι δεν μπορεί να τους πάρει γιατί υπάρχει ήδη προγραμματισμένη κούρσα. Ξαφνικά, ξεκίνησαν να τον βρίζουν χτυπώντας τον ‘ουρανό’ του αυτοκινήτου. Κάποια στιγμή ο Γιάννης Μάλαμας κλώτσησε την πίσω πόρτα του ταξί μαινόμενος. Λίγη ώρα αργότερα ήρθαν οι άνδρες της ΟΠΚΕ που και σε αυτούς ήταν επιθετικός», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, τα πράγματα ξέφυγαν ακόμα περισσότερο. Ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα κατηγορείται ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν από τους αστυνομικούς στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν πως ο Γιάννης Μάλαμας βρισκόταν εκτός εαυτού. Υποστηρίζουν πως ακόμα και στο ΑΤ Ακροπόλεως, ο τραγουδιστής έβριζε και απειλούσε.