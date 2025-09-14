Συνελήφθη γιος πασίγνωστου έντεχνου τραγουδιστή στο Μοναστηράκι

Συνελήφθη μουσικός και γιός γνωστού τραγουδοποιού τα ξημερώματα στην Αθήνα, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ οδηγού ταξί και δύο ατόμων.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την αστυνομία τα ξημερώματα στην πλατεία στο Μαναστηράκι σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ οδηγού ταξί και δύο ατόμων. Κατά τον έλεγχο, ο ένας από τους δύο αντέδρασε και εξύβρισε τους αστυνομικούς.

Τη στιγμή της σύλληψής του, ο μουσικός φέρεται να αντιστάθηκε ενώ κατά πληροφορίες την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό όχημα, χτύπησε με το κεφάλι του έναν αστυνομικό.

Στο Α.Τ. Ακροπόλεως, όπου οδηγήθηκε στη συνέχεια ο συλληφθείς συνέχισε να φωνάζει κατά των αστυνομικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.