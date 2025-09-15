Ένα επεισόδιο που είχε με 49χρονο οδηγό ταξί λίγο πριν τις 5:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στην πλατεία στο Μοναστηράκι, ήταν αυτό που οδήγησε στη σύλληψη του γιου του τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, Γιάννη, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς και να τραυμάτισε έναν εξ αυτών.

Σύμφωνα με την αστυνομία σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ οδηγού ταξί και δύο ατόμων. Κατά τον έλεγχο, ο ένας από τους δύο αντέδρασε και εξύβρισε τους αστυνομικούς. Τη στιγμή της σύλληψής του, ο Γιάννης Μάλαμας φέρεται να αντιστάθηκε ενώ την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό όχημα, χτύπησε με το κεφάλι του έναν αστυνομικό.

Συνελήφθη ο γιος γνωστού τραγουδιστή – Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιάννης Μάλαμας πήγε να επιβιβαστεί σε ταξί, ωστόσο ο οδηγός αρνήθηκε επειδή είχε πελάτη. Τότε ο 24χρονος μουσικός χτύπησε το ταξί του 49χρονου.

Κατόπιν ο οδηγός του ταξί κάλεσε την αστυνομία με τους ανθρώπους της ομάδας ΔΙΑΣ που κατέφθασαν στο σημείο για να δουν τι συνέβη να συλλαμβάνουν τους δύο νεαρούς.

Την στιγμή της σύλληψής του, ο Γιάννης Μάλαμας φέρεται να αντιστάθηκε, ενώ την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό όχημα, χτύπησε με το κεφάλι του έναν αστυνομικό, ο οποίος διακομίσθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο 401 Νοσοκομείο.

Κατά την άφιξή του στο ΑΤ Ακροπόλεως, ο συλληφθείς συνέχισε να φωνάζει κατά των αστυνομικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.