Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, όπου τον υποδέχθηκε χθες, Σάββατο (13/9) ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό γραφείο του Ντολμαμπάχτσε, με τη συμμετοχή του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, του διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανεντίν Ντουράν και του επικεφαλής συμβούλου του Τούρκου προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συζήτησαν το θέμα της προστασίας των Αγίων Τόπων και την ανάγκη διαφύλαξης του πολυθρησκευτικού χαρακτήρα της Ιερουσαλήμ. Από την πλευρά της, σε ανακοίνωσή της, η Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας αναφέρει πως «στη συνάντηση συζητήθηκαν η ισραηλινή επιθετικότητα στη Γάζα και η επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση».

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3’üncü Teofilos’u İstanbul’da kabul etti. Kabulde İsrail’in Gazze’deki saldırganlığı ve ağırlaşan insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanımız kabulde İsrail’in Kudüs’teki tasarruflarının Kudüs’ün… pic.twitter.com/t7M4HLWqIW — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 13, 2025

Ερντογάν: Φιγούρα γενοκτονίας ο Νετανιάχου

Όσον αφορά τον πολυθρησκευτικό χαρακτήρα της Ιερουσαλήμ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «οι ενέργειες του Ισραήλ στοχεύουν να βλάψουν το ιστορικό της καθεστώς και την ιερότητα της πόλης και ότι αυτή η κατάσταση, η οποία απειλεί ανοιχτά την παράδοση της συνύπαρξης μεταξύ μουσουλμανικών, χριστιανικών και εβραϊκών κοινοτήτων, είναι απαράδεκτη».

Ο Τούρκος πρόεδρός χαρακτήρισε «φιγούρα γενοκτονίας» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου που «απέδειξε πρόσφατα την έλλειψη αφοσίωσής του στην ειρήνη επιτιθέμενος στο Κατάρ», ενώ τόνισε ότι «το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ τζαμιών και εκκλησιών» και ότι ο ίδιος και ο πατριάρχης Ιεροσολύμων «επιθυμούν να βρίσκονται σε στενή επαφή για την προστασία της χριστιανικής και μουσουλμανικής κληρονομιάς στα εδάφη που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή».

Μετά τη συνάντηση ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’ αντάλλαξε δώρα με τον Τούρκο πρόεδρο.

Η συνάντηση χαρακτηρίζεται ως σημαντική για τον ενισχυμένο διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων, αλλά και για την ανάδειξη της τουρκικής διπλωματικής παρέμβασης σε κρίσιμα ζητήματα της Μέσης Ανατολής.