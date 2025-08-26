Γάζα: Τον τερματισμό του πολέμου ζητούν το Ελληνορθόδοξο και το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Το Ελληνορθόδοξο και το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καταδικάζουν την απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας
Με κοινή ανακοίνωσή τους το Ελληνορθόδοξο και το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καταδικάζουν τις νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ ζητούν το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων.
«Φαίνεται ότι η ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης ότι ‘θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης’ παίρνει πράγματι τραγικές διαστάσεις»
Ανάμεσα σε άλλα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Πριν από μερικές εβδομάδες, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας. Τις τελευταίες ημέρες, τα μέσα ενημέρωσης έχουν επανειλημμένα αναφερθεί σε μαζική στρατιωτική κινητοποίηση και προετοιμασίες για επικείμενη επίθεση.
Οι ίδιες αναφορές δείχνουν ότι ο πληθυσμός της πόλης της Γάζας, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι — και όπου βρίσκεται η χριστιανική μας κοινότητα — πρόκειται να απομακρυνθεί και να μετεγκατασταθεί στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.
Κατά τη στιγμή της δήλωσης αυτής, είχαν ήδη εκδοθεί εντολές εκκένωσης για αρκετές γειτονιές της πόλης της Γάζας.
Συνεχίζουν να φτάνουν αναφορές για σφοδρούς βομβαρδισμούς. Υπάρχει περισσότερη καταστροφή και θάνατος σε μια κατάσταση που ήταν ήδη δραματική πριν από αυτή την επιχείρηση. Φαίνεται ότι η ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης ότι ‘θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης’ παίρνει πράγματι τραγικές διαστάσεις».
Στην ανακοίνωση των πατριαρχείων τονίζεται ότι: «Από την έναρξη του πολέμου, το ελληνικό ορθόδοξο συγκρότημα του Αγίου Πορφυρίου και το συγκρότημα της Αγίας Οικογένειας έχουν αποτελέσει καταφύγιο για εκατοντάδες πολίτες. Μεταξύ αυτών είναι ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά. Στο λατινικό συγκρότημα φιλοξενούμε εδώ και πολλά χρόνια άτομα με αναπηρίες, τα οποία βρίσκονται υπό τη φροντίδα των Αδελφών Ιεραποστολών της Αγάπης».
Ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
«Είναι καιρός να τερματιστεί αυτό το σπιράλ βίας, να δοθεί τέλος στον πόλεμο και να δοθεί προτεραιότητα στο κοινό καλό των λαών. Έχει προκληθεί αρκετή καταστροφή, στα εδάφη και στις ζωές των ανθρώπων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί τη διατήρηση αμάχων ως αιχμαλώτων και ομήρων σε δραματικές συνθήκες. Τώρα είναι η ώρα για την επούλωση των πληγών των μακροχρόνια ταλαιπωρημένων οικογενειών από όλες τις πλευρές.
Με την ίδια επείγουσα ανάγκη, καλούμε τη διεθνή κοινότητα να δράσει για τον τερματισμό αυτού του άσκοπου και καταστροφικού πολέμου και για την επιστροφή των αγνοουμένων και των Ισραηλινών ομήρων», τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση των πατριαρχείων.
