Πάνω από 9.000 ευρώ για μια VIP εμπειρία στο Παγκόσμιο Στίβου στο Τόκιο

Απολαυστικά άλματα επί κοντώ από τον Άρμαντ Ντουπλάντις και τον Εμμανουήλ Καραλή, εκρηκτικές μονομαχίες στα 100 και 200 μέτρα ανάμεσα στους Νόα Λάιλς και Λετσιλέ Τεμπόγκο, αλλά και δραματικές κούρσες με φωτο-φίνις στους τελικούς του μεσαίου αποστάσεων: όλα αυτά υπό συνθήκες απόλυτης πολυτέλειας. Αυτό υπόσχεται το νέο Πρόγραμμα Φιλοξενίας (Hospitality Box) που σχεδίασαν η World Athletics και η οργανωτική επιτροπή των Παγκόσμιων Αγώνων Στίβου του Τόκιο, προσφέροντας μια εμπειρία που κοστίζει… όσο ένα μικρό αυτοκίνητο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία πακέτα: το οικονομικότερο στα 430 ευρώ, το μεσαίο στα 725 ευρώ και το κορυφαίο που ξεπερνά τις 9.000 ευρώ. Το τελευταίο περιλαμβάνει προσωπική υποδοχή, είσοδο από αποκλειστικές πύλες, ιδιωτικό χώρο αναμονής πριν και μετά τις κούρσες, μπουφέ υψηλής γαστρονομίας και απεριόριστα premium ποτά — όλα αυτά με θέα από τις πολυτελείς σουίτες του Ολυμπιακού Σταδίου του Τόκιο.

Η εμπειρία αυτή εμπλουτίζεται από την παρουσία πρώην αθλητών, οι οποίοι θα σχολιάζουν ζωντανά τους αγώνες δίπλα στους επισκέπτες, δημιουργώντας μια αίσθηση «παρασκηνίων» για τους λίγους που μπορούν να την απολαύσουν. Όπως τόνισαν εκπρόσωποι της World Athletics, στόχος είναι «να μετατρέψουμε τις μοναδικές στιγμές των Παγκοσμίων Αγώνων σε μια αξέχαστη εμπειρία για τους επισκέπτες».

Μεγάλα μπόνους

Η World Athletics έχει προβλέψει συνολικά πάνω από 8,4 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα για τους νικητές και τους φιναλίστ. Οι «χρυσοί» θα εισπράξουν 70.000 δολάρια, οι «αργυροί» 35.000 και οι «χάλκινοι» 22.000, ενώ στα αγωνίσματα σκυταλοδρομίας οι νικητές θα μοιραστούν 20.000 δολάρια ανά ομάδα.

Επιπλέον, κάθε αθλητής που θα καταρρίψει παγκόσμιο ρεκόρ θα λάβει μπόνους 100.000 δολαρίων, προσθέτοντας έξτρα κίνητρο σε ένα ήδη φαντασμαγορικό σκηνικό.

Το Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο, χωρητικότητας 67.000 θεατών, αναμένεται να είναι σχεδόν γεμάτο σε όλες τις ημέρες της διοργάνωσης — ήδη έχει πουληθεί το 75% των εισιτηρίων, τα οποία κοστίζουν από 10 έως 60 ευρώ. Για τις τελικές ημέρες, η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που η World Athletics εκτιμά ότι τα εισιτήρια θα εξαντληθούν πλήρως, δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα για τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου στίβου.

Σε έναν χώρο που παραδοσιακά προβάλλεται ως προσιτός και λαϊκός, η World Athletics δοκιμάζει τώρα να τον «αναβαθμίσει» σε εμπειρία πολυτελείας — μια επιλογή που, αν και αμφιλεγόμενη, αντικατοπτρίζει τον διαρκώς αυξανόμενο εμπορικό και θεαματικό χαρακτήρα του σύγχρονου αθλητισμού.