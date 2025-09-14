Γιάννης και Αντώνης Βαρδής: «Δεν γνωριζόμασταν με τον πατέρα μου. Ξανασυστηθήκαμε στα 18 μου χρόνια»

Ο Γιάννης Βαρδής, γιος του Αντώνη Βαρδή, μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα του, με τον οποίο και ουσιαστικά «ξανασυστήθηκαν» γύρω στα 18 του χρόνια.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι η πραγματική γνωριμία και σχέση με τον πατέρα του, τον συνθέτη και τραγουδιστή Αντώνη Βαρδή, ξεκίνησε όταν η μητέρα του μετακόμισε στην Αμερική ξεκινώντας μια άλλη ζωή.

Μιλώντας την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» ο Γιάννης Βαρδής εξήγησε τη νέα αρχή στη σχέση του με τον πατέρα του.

«Ήρθαμε κοντά γύρω στα 18 μου. Η μητέρα μου έφυγε στην Αμερική, ξαναπαντρεύτηκε και οι επιλογές δεν ήταν πολλές. Ήταν «ή έρχεσαι μαζί μου στην Αμερική ή μένεις με τον μπαμπά». Επέλεξα τον πατέρα και εκεί ξανασυστηθήκαμε, επί της ουσίας δεν γνωριζόμασταν. Μέχρι τότε η επαφή μας ήταν κάποια Σαββατοκύριακα, κάποιες διακοπές μέσα στον χρόνο. Δεν υπήρχε ουσιαστική επαφή, δεν υπήρχε τίποτα. Έτσι, λοιπόν, ξανασυστηθήκαμε και από τις δυο πλευρές», σημείωσε ο Γιάννης Βαρδής.

«Δεν ήξερε πώς να είναι πατέρας»

Ο τραγουδιστής Γιάννης Βαρδής εξομολογήθηκε ότι ο Αντώνης Βαρδής, στα πρώτα χρόνια της κοινής τους ζωής, δεν γνώριζε το ρόλο του ως πατέρας.

«Ίσως και εκείνος δεν ήξερε τα πρώτα χρόνια πώς να λειτουργεί σαν πατέρας, δεν το είχε βιώσει στο πετσί του -και εγώ δεν το ήξερα καθόλου. Παρ’ όλα αυτά τον επέλεξα, ήταν δύσκολο πολύ. Τα δυο πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Υπάρχει πάντα αυτό των γονέων, ότι μας μοιάζουν τα παιδιά μας, αλλά τα παιδιά έχουν μια εντελώς διαφορετική προσωπικότητα. Σίγουρα είχαμε κοινά στοιχεία αλλά ο πατέρας μου πίστευε ότι είμαστε ίδιοι. Κάποια στιγμή το κατάλαβε και μου είπε ότι είχε πολλά ελαττώματα και ότι ήταν λάθος να προσπαθεί να με κάνει σαν εκείνον», συνέχισε με ειλικρινή διάθεση.

Ο Αντώνης Βαρδής πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014, στα 66 του χρόνια, μετά από μάχη με τον καρκίνο.