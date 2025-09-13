Κεφαλονιά: 23χρονος ποδοσφαιριστής το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου – Έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος

Περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του νέου που έχασε τη ζωή του στο συγκλονιστικό τροχαίο στον επαρχιακό δρόμο Πόρου-Σκάλας στην Κεφαλονιά. Ο 23χρονος Νίκος Ρώσσης, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ του νησιού, εργαζόταν σε καφετέρια της Σκάλας. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του, βρέθηκε με το αυτοκίνητό του στον γκρεμό.

Ποιος ήταν

Ο 23χρονος, κάτοικος Αθήνας, ήταν ποδοσφαιριστής που είχε αγωνιστεί με τις ομάδες του ΑΟΝΑ Αργυρούπολης και με την Αύρα Αργυρούπολης για μια διετία. Πριν από τη συμμετοχή του στο Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αθηνών είχε αγωνιστεί με τον Α.Ο. Πρόννων, στον οποίο επέστρεφε φέτος.

Ο Νίκος Ρώσσης είχε περάσει από τις Ακαδημίες Άρσεναλ – Εικοσιμίας στην Κεφαλονιά.

Τι συνέβη

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος που έχει σοκάρει το νησί της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 23χρονος επιστρέφοντας σπίτι του στον Πόρο, μετά τη δουλειά, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του. Αποτέλεσμα ήταν το ΙΧ που οδηγούσε να πέσει σε χαράδρα.

Το περιστατικό δεν έγινε αντιληπτό, παρά έπειτα από πολλές ώρες, καθώς οι οικείοι του άρχισαν να τον αναζητούν, διαπιστώνοντας ότι δεν επέστρεψε από τη δουλειά. Ειδοποίησαν έτσι τις αρχές.

Το όχημα στη χαράδρα, μισοβυθισμένο, εντόπισε ένας άνθρωπος που ήταν σε βάρκα σε εκείνη τη θαλάσσια περιοχή και κάλεσε τις αρχές.

Τον 23χρονο ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του η Πυροσβεστική και η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόννων, που έσπευσαν στο σημείο.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ θα πραγματοποιηθεί και νεκροψία νεκροτομή.