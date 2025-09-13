newspaper
13.09.2025 | 16:49
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία - Καίει σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Σπαρτουλιά
Κεφαλονιά: 23χρονος ποδοσφαιριστής το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου – Έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος
Ελλάδα 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:28

Κεφαλονιά: 23χρονος ποδοσφαιριστής το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου – Έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος

Ο νεαρός εργαζόταν σε καφετέρια της περιοχής. Έπεσε με το όχημά του σε χαράδρα ενώ επέστρεφε στο σπίτι του στον Πόρο, στην Κεφαλονιά έπειτα από την εργασία του.

Σύνταξη
Χάρβαρντ: Φτιάχνουμε ισορροπημένα γεύματα, χωρίς περιττές θερμίδες

Χάρβαρντ: Φτιάχνουμε ισορροπημένα γεύματα, χωρίς περιττές θερμίδες

Spotlight

Περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του νέου που έχασε τη ζωή του στο συγκλονιστικό τροχαίο στον επαρχιακό δρόμο Πόρου-Σκάλας στην Κεφαλονιά. Ο 23χρονος Νίκος Ρώσσης, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ του νησιού, εργαζόταν σε καφετέρια της Σκάλας. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του, βρέθηκε με το αυτοκίνητό του στον γκρεμό.

Ποιος ήταν

Ο 23χρονος, κάτοικος Αθήνας, ήταν ποδοσφαιριστής που είχε αγωνιστεί με τις ομάδες του ΑΟΝΑ Αργυρούπολης και με την Αύρα Αργυρούπολης για μια διετία. Πριν από τη συμμετοχή του στο Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αθηνών είχε αγωνιστεί με τον Α.Ο. Πρόννων, στον οποίο επέστρεφε φέτος.

Ο Νίκος Ρώσσης είχε περάσει από τις Ακαδημίες Άρσεναλ – Εικοσιμίας στην Κεφαλονιά.

Τι συνέβη

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος που έχει σοκάρει το νησί της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 23χρονος επιστρέφοντας σπίτι του στον Πόρο, μετά τη δουλειά, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του. Αποτέλεσμα ήταν το ΙΧ που οδηγούσε να πέσει σε χαράδρα.

Το περιστατικό δεν έγινε αντιληπτό, παρά έπειτα από πολλές ώρες, καθώς οι οικείοι του άρχισαν να τον αναζητούν, διαπιστώνοντας ότι δεν επέστρεψε από τη δουλειά. Ειδοποίησαν έτσι τις αρχές.

Το όχημα στη χαράδρα, μισοβυθισμένο, εντόπισε ένας άνθρωπος που ήταν σε βάρκα σε εκείνη τη θαλάσσια περιοχή και κάλεσε τις αρχές.

Τον 23χρονο ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του η Πυροσβεστική και η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόννων, που έσπευσαν στο σημείο.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ θα πραγματοποιηθεί και νεκροψία νεκροτομή.

Business
Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Αποχή των δικηγόρων αν απαγορευτεί η πρόσβαση του κατηγορουμένου στο πλήρες περιεχόμενο της δικογραφίας
Ελλάδα 13.09.25

Αποχή των δικηγόρων αν απαγορευτεί η πρόσβαση του κατηγορουμένου στο πλήρες περιεχόμενο της δικογραφίας

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων διατύπωσε την κατηγορηματική αντίθεσή της στην περιστολή του δικαιώματος πλήρους πρόσβασης του κατηγορούμενου στη δικογραφία.

Σύνταξη
Κρήτη: Το αδιαχώρητο στα κέντρα μεταναστών – Για «επικίνδυνες συνθήκες» προειδοποιούν οι λιμενικοί
Επιστολή 13.09.25

Το αδιαχώρητο στα κέντρα μεταναστών στην Κρήτη - Για «επικίνδυνες συνθήκες» προειδοποιούν οι λιμενικοί

Αλλεπάλληλες οι ροές στην Κρήτη - Δεκάδες μετανάστες και πρόσφυγες με προβλήματα υγείας εγκλωβισμένοι σε χώρους ακατάλληλους για πολυήμερη διαμονή - Επιστολή του Σωματείου εργαζομένων στο Λιμενικό

Σύνταξη
Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση – Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού
14 Σεπτεμβρίου 13.09.25

Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση - Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού

Τα Μερομήνια, οι καθοριστικές μέρες του χρόνου για το πώς θα είναι ο επερχόμενος χειμώνας και η βραχυπρόθεσμη εκδοχή της ΕΜΥ για όσους προτιμούν την επιστημονική εκδοχή

Σύνταξη
«Σκανδαλώδες» να αποφυλακιστεί ο Μιχαλολιάκος λένε οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα
Ελλάδα 13.09.25

«Σκανδαλώδης απόφαση» - Οι συνήγοροι της οικογένειας του Παύλου Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Οι αποφυλακίσεις καταδικασμένων για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία, τονίζουν οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ταξί: Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη – «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»
Ταξί 13.09.25

Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη - «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»

Για «δολοφονία χαρακτήρα» και για ενέργειες που ευνοούν ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του κλάδου των ταξί κατηγόρησε τον υπουργό Μεταφορών ο πρόεδρος του συνδικάτου ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών
Ελλάδα 13.09.25

«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών

«Από τη συνολική ποινή των 13 ετών κάθειρξης που του έχει επιβληθεί έχει εκτίσει πραγματικά περίπου τα μισά» υπογραμμίζουν οι δικηγόροι Καμπαγιάννης, Παπαδάκης και Σκαρμέας.

Σύνταξη
Σχολεία: Εγκατάλειψη και ακατάλληλες υποδομές εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά
Τραγική κατάσταση 13.09.25

Εγκατάλειψη και ακατάλληλες σχολικές υποδομές εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά - Καταγγελίες γονέων

Τριτοκοσμικές συνθήκες και έλλειψη συντήρησης στα σχολεία, με τάξεις μέσα στην υγρασία - «Προχειρότητα και για το θεαθήναι» καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Ηρακλείου Αττικής

Σύνταξη
ΕΣΥ: Μάστιγα το φακελάκι- «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ
Επίορκοι γιατροί 13.09.25

Μάστιγα το φακελάκι στο ΕΣΥ - «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ

«Κανείς δεν μπορεί να επικροτήσει τη στρατηγική ενός συναδέλφου να εκβιάζει ασθενείς για να προσφέρει τις υπηρεσίες του», τονίζει ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος για το φακελάκι

Σύνταξη
Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»
Μετά τη ΔΕΘ 13.09.25

Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»

Τα διεθνή ΜΜΕ δεν σταματούν να ασχολούνται με την Ελλάδα με αρνητικό τρόπο. Πληθώρα ρεπορτάζ ασκούν κριτική στην ελληνική κυβέρνηση. Στο επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπογεννητικότητα ελλείψει αποτελεσματικών μέτρων

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες
Ελλάδα 12.09.25

Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες

Η αστυνομία παρουσία εισαγγελέα, προχώρησε σε εκσκαφή σε συγκεκριμένο σημείο - Όπως διαπιστώθηκε όμως κάποιοι είχαν προλάβει να σκάψουν πριν εντοπίσουν τον συγκεκριμένο χώρο οι Αρχές

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ήρθε η ώρα των πρωτοβουλιών για ενότητα – Κάλεσμα στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς
«Κεφάλαιο ο Τσίπρας» 13.09.25

Ζαχαριάδης: Ήρθε η ώρα των πρωτοβουλιών για ενότητα – Κάλεσμα στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς

«Είναι η ώρα των πρωτοβουλιών της ενότητας, όχι με την έννοια της συγκόλλησης, αλλά με την έννοια του πολιτικού βάθους και του πολιτικού περιεχομένου», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης
La Liga 13.09.25

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης, για την 4η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Γουλβς
Premier League 13.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Γουλβς

LIVE: Νιούκαστλ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Γουλβς, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
Εξηγώντας το χρώμα των ματιών
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 13.09.25

Εξηγώντας το χρώμα των ματιών

Το χρώμα καθορίζεται στην ίριδα από τη χρωστική μελανίνη και τον τρόπο που το φως σκεδάζεται μέσα στον ιστό

Σύνταξη
Ισραήλ: Νέες φονικές επιθέσεις στη Γάζα – Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο
Αιματοκύλισμα 13.09.25

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα - Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο

Το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας - Τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας παρά τις εντολές για εκκένωση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΔΕΘ: Η περιοδεία Ανδρουλάκη – Τα περίπτερα όπου στάθηκε και οι φοιτητικές αναμνήσεις από το Δημοκρίτειο
Θεσσαλονίκη 13.09.25

Η περιοδεία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ - Τα περίπτερα όπου στάθηκε και οι φοιτητικές αναμνήσεις από το Δημοκρίτειο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιηγήθηκε, μεταξύ άλλων, και στο περίπτερο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, όπου εκτίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό με ιστορικά αρχεία της Έκθεσης

Σύνταξη
Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»
«Πολιτιστική προπαγάνδα» 13.09.25

Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»

Η Άννα Νετρέμπκο, μία από τις πιο γνωστές σοπράνο στον κόσμο, αρνήθηκε ότι είναι σύμμαχος του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0: Νίκησαν και «έπιασαν» κορυφή οι «κανονιέρηδες»
Premier League 13.09.25

Νίκησε και «έπιασε» κορυφή η Άρσεναλ (3-0)

Με πρωταγωνιστή τον Θουμπιμέντι η Άρσεναλ επικράτησε με 3-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ και έπιασε τη Λίβερπουλ στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς περισσότερο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ – Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ
Μαίνεται ο πόλεμος 13.09.25

Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ - Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ

Στα τέλη Αυγούστου η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ - Τι λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Νάντια Γιαννακοπούλου: «Ο Μητσοτάκης φοβήθηκε τις μεταρρυθμίσεις»
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

«Ο Μητσοτάκης φοβήθηκε τις μεταρρυθμίσεις» λέει η Νάντια Γιαννακοπούλου

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου είπε ότι «εμείς οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε συνέχεια στο δρόμο και πρέπει να ακούμε, όχι απλά να λέμε ότι ακούμε, αλλά να ακούμε πραγματικά»

Σύνταξη
Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes
Διεθνής Οικονομία 13.09.25

Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes

Οι επικεφαλής εταιρειών φαίνεται ότι ανησυχούν για τους εργαζόμενους της Gen Z, φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν εταιρικά μυστικά για να πάρουν likes στα social media

Σύνταξη
Η ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη – Χαμηλά «σκορ» για την Ελλάδα
Έρευνα Εurofound 13.09.25

Η ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη – Χαμηλά «σκορ» για την Ελλάδα

H νέα έρευνα του Εurofound για την ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη, παρουσιάζει αποκαλυπτικά στοιχεία για την Ελλάδα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν υψηλή εισοδηματική ανασφάλεια και έλλειψη κινήτρων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ

Η Paramount έγινε το πρώτο μεγάλο στούντιο που παίρνει θέση κατά της εκστρατείας μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις σε ένα Χόλιγουντ βαθιά διχασμένο

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής, εκτός ο Ρίζος (vids)
Άλλα Αθλήματα 13.09.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής, εκτός ο Ρίζος (vids)

Μόλις δύο άλματα χρειάστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής για να περάσει στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που διεξάγεται στο Τόκιο. Αντίθετα, ο Γιάννης Ρίζος έμεινε εκτός.

Σύνταξη
Αποχή των δικηγόρων αν απαγορευτεί η πρόσβαση του κατηγορουμένου στο πλήρες περιεχόμενο της δικογραφίας
Ελλάδα 13.09.25

Αποχή των δικηγόρων αν απαγορευτεί η πρόσβαση του κατηγορουμένου στο πλήρες περιεχόμενο της δικογραφίας

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων διατύπωσε την κατηγορηματική αντίθεσή της στην περιστολή του δικαιώματος πλήρους πρόσβασης του κατηγορούμενου στη δικογραφία.

Σύνταξη
Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»
Όπως ο Τζον Μπόι; 13.09.25

Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»

Ο Τζον Τραβόλτα εδραιώθηκε μέσα από τον ρόλο του στην κωμική σειρά «Welcome Back, Kotter» του 1975, ωστόσο, ένας από τους παραγωγούς φάνηκε να μην εκτιμά την ερμηνεία του. Τουλάχιστον στην αρχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρήτη: Το αδιαχώρητο στα κέντρα μεταναστών – Για «επικίνδυνες συνθήκες» προειδοποιούν οι λιμενικοί
Επιστολή 13.09.25

Το αδιαχώρητο στα κέντρα μεταναστών στην Κρήτη - Για «επικίνδυνες συνθήκες» προειδοποιούν οι λιμενικοί

Αλλεπάλληλες οι ροές στην Κρήτη - Δεκάδες μετανάστες και πρόσφυγες με προβλήματα υγείας εγκλωβισμένοι σε χώρους ακατάλληλους για πολυήμερη διαμονή - Επιστολή του Σωματείου εργαζομένων στο Λιμενικό

Σύνταξη
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

