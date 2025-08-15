Αποσωληνώθηκε σήμερα η 14χρονη από την Κεφαλονιά, η οποία είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας στο Ρίο με σοβαρή παράλυση στα άκρα και στους αναπνευστικούς μύες.

Το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου, σήμανε συναγερμός και στήθηκε μεγάλη αεροδιακομιδή: ελικόπτερο την μετέφερε από την Κεφαλονιά στον Άραξο και από εκεί, με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, όπου διασωληνώθηκε άμεσα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί εντόπισαν την αιτία του προβλήματος και η θεραπεία είχε άμεση ανταπόκριση. Σήμερα προχώρησαν στην αποσωλήνωση της 14χρονης, σε μια στιγμή που όσοι την έζησαν δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το πρώτο πράγμα που ζήτησε το 14χρονο κορίτσι ήταν να αγκαλιάσει τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που της έσωσαν τη ζωή, εκφράζοντας τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη της.

Οι γιατροί εντόπισαν την αιτία του προβλήματος και η θεραπεία είχε άμεση ανταπόκριση

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν συνολικά 14 υγειονομικοί —ανάμεσά τους τέσσερις παιδίατροι, δύο αναισθησιολόγοι, δύο νοσηλεύτριες χειρουργείου, ακτινολόγος, χειριστής μαγνητικού τομογράφου που προσήλθε εκτός βάρδιας και εντατικολόγος— υπό τον συντονισμό του παιδιάτρου Αθανάσιου Φίλια από το Καραμανδάνειο και του διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέα Ηλιάδη.

Παρά τη βελτίωση, η κατάσταση της 14χρονης παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.