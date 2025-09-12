Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»

Μετά από εβδομάδες εικασιών, ο Κίλιαν Μέρφι αποκαθιστά την αλήθεια σχετικά με τις φήμες για την συμμετοχή του στο cast της νέας σειράς Χάρι Πότερ.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός ρωτήθηκε από τον Τζος Χόροβιτς στο podcast Happy Sad Confused αν ισχύει η θεωρία που τον θέλει να έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO, κάτι που ο Μέρφι αρνήθηκε αμέσως.

«Όχι. Ειλικρινά [δεν ισχύει κάτι τέτοιο]», απάντησε ο Μέρφι σχετικά με ενδεχόμενο να αναλάβει τον ρόλο του Ρέιφ Φάινς, ο οποίος υποδύθηκε τον αιμοβόρο χαρακτήρα στις αρχικές ταινίες.

«Καλή τύχη»

Ο Κίλιαν Μέρφι δεν αρκέστηκε στο να διαψεύσει τις φήμες. Αναλογίστηκε επίσης το πόσο δύσκολο θα είναι για τον ηθοποιό που θα πάρει τον ρόλο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει ο Άγγλος ηθοποιός.

«Είναι πραγματικά δύσκολο να ακολουθήσεις τα βήματα του Ρέιφ Φάινς. Ο άνθρωπος είναι μια θρυλική μορφή του κινηματογράφου, οπότε καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο», υποστήριξε.

Αν και ο Μέρφι δεν θα συμμετάσχει στη σειρά, η παραγωγή της οποίας ξεκίνησε τον Ιούλιο, έχει ήδη λάβει την έγκριση του Φάινς, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Άντι Κόεν στο Watch What Happens Live τον περασμένο Δεκέμβριο για την πιθανότητα ο Μέρφι να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ, απάντησε: «Αυτή είναι μια υπέροχη πρόταση».

«Θα ήμουν απολύτως σύμφωνος με τον Κίλιαν, ναι», είπε, αποκαλώντας τον Μέρφι «φανταστικό ηθοποιό».

«Ο Κίλιαν είναι ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς»

Ο Κρις Κολόμπους ήταν επίσης ενθουσιασμένος με την ιδέα να αναλάβει ο Μέρφι τον ρόλο. Ο σκηνοθέτης, που υπογράφει τις δύο πρώτες ταινίες του Χάρι Πότερ το 2001 και το 2002, δήλωσε στο περιοδικό People τον Ιανουάριο ότι ο Ιρλανδός ηθοποιός θα ήταν μια «εκπληκτική» επιλογή.

«Ο Κίλιαν είναι ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς», είπε.

Ενώ οι θαυμαστές θα πρέπει να περιμένουν για να μάθουν ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του Φάινς στη σειρά, η πλειοψηφία του καστ έχει ήδη ανακοινωθεί και η αμφιλεγόμενη συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός.

Ο Ντομινίκ ΜακΛάφλιν θα υποδυθεί τον Χάρι, με τους Αλαστάιρ Σταουτ και Αραμπέλα Στάντον να υποδύονται τον Ρον και την Ερμιόνη.

Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης τα δίδυμα Τρίσταν και Γκάμπριελ Χάρλαντ ως Φρεντ και Τζορτζ, τον Ρουάρι Σπουνερ ως Πέρσι και την Γκρέισι Κοκρέιν ως Τζίνι, ενώ η Κάθριν Πάρκινσον θα υποδυθεί τη μητέρα της οικογένειας, ενώ το προσωπικό του Χόγκουαρτς συμπληρώνουν οι Τζον Λίθγκοου ως Ντάμπλντορ, Τζάνετ ΜακΤίρ ως ΜακΓκόναγκαλ, Πάπα Εσιέντου ως Σνέιπ και ο Νικ Φροστ ως Χάγκριντ.

*Με πληροφορίες από: People