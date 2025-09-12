science
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οικο-άγχος: Η νέα πραγματικότητα για τους νέους – Στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης
Περιβάλλον 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:34

Οικο-άγχος: Η νέα πραγματικότητα για τους νέους – Στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης

Η κλιματική κρίση δεν απειλεί μόνο τη φύση και την οικονομία: επηρεάζει βαθιά και την ψυχολογία των ανθρώπων.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία που δεν φεύγει; Να που μπορεί να οφείλεται

Υπνηλία που δεν φεύγει; Να που μπορεί να οφείλεται

Spotlight

Η κλιματική κρίση δεν μετριέται μόνο σε βαθμούς Κελσίου, κατεστραμμένες καλλιέργειες ή καμένα δάση. Έχει και ένα ψυχικό αποτύπωμα, που βαραίνει τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο: το οικο-άγχος, τον φόβο για μια αβέβαιη περιβαλλοντική μοίρα.

Από τα νησιά του Ειρηνικού έως τις φτωχογειτονιές της Νιγηρίας και τις πόλεις της Βραζιλίας, νέοι άνθρωποι ζουν καθημερινά με την αγωνία ότι το μέλλον τους ξεθωριάζει κάτω από το βάρος φυσικών καταστροφών που γίνονται ολοένα και συχνότερες. Οι προσωπικές τους ιστορίες δείχνουν ότι το οικο-άγχος δεν είναι θεωρητικός όρος, αλλά μια υπαρξιακή εμπειρία που ήδη καθορίζει ζωές και επιλογές.

«Έχουμε χάσει ήδη τόσα πολλά, και δεν το συνειδητοποιούμε», λέει ο Επαράμα Κερεουάκα στον Guardian ενώ θυμάται τους κυκλώνες που χτύπησαν την κοινότητά του στα νησιά Φίτζι.

Όταν ήταν παιδί, ο Κερεουάκα, σήμερα 27 ετών, άκουγε το ποτάμι να κυλά καθώς κοιμόταν, και την ημέρα έτρεχε στα δασικά μονοπάτια, μάζευε γκουάβα και μανταρίνια πριν βουτήξει σε ρυάκια για να πιάσει γαρίδες. Σήμερα, η κλιματική κατάρρευση έχει μετατρέψει το Νούκου, το χωριό όπου μεγάλωσε, σε μια σκιά του εαυτού του.

«Τα δέντρα της παιδικής μου ηλικίας δεν υπάρχουν πια, και οι εποχές καρποφορίας είναι πλέον αλλοπρόσαλλες», λέει.

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι σχεδόν τέσσερα στα πέντε παιδιά κάτω των 12 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο βιώνουν οικο-άγχος

Το 2020, ο κυκλώνας κατηγορίας πέντε Γιάσα χτύπησε τα Φίτζι, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και τέσσερις θανάτους. Εκτόπισε δεκάδες χιλιάδες πολίτες και κατέστρεψε 800 σπίτια.

Ο Κερεουάκα θυμάται ακόμη τον ήχο, τη μυρωδιά και την αδρεναλίνη που ένιωσε στη διάρκεια του κυκλώνα, ανήσυχος ότι η στέγη του θα μπορούσε να πεταχτεί ή οι τοίχοι να καταρρεύσουν, ακούγοντας μήπως οι γείτονες καλούν σε βοήθεια.

«Περιμένεις μια ανάπαυλα στους ανέμους για να τους ελέγξεις», λέει. «Είναι πολύς φόβος, σε διαφορετικές στιγμές».

Ο όρος οικο-άγχος

Ο Αυστραλός φιλόσοφος Γκλεν Άλμπρεχτ επινόησε τον όρο «οικο-άγχος» για να περιγράψει τον χρόνιο φόβο μιας περιβαλλοντικής καταστροφής. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι σχεδόν τέσσερα στα πέντε παιδιά κάτω των 12 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο βιώνουν οικο-άγχος, φοβούμενα την κατάσταση του κλίματος στο μέλλον. Ωστόσο, ο όρος δεν αποτυπώνει πλήρως τα συναισθήματα των νέων που βιώνουν φυσικές καταστροφές στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κατάρρευσης.

Η εμπειρία του Κερεουάκα με το οικο-άγχος είναι πολυεπίπεδη, όπως λέει. Μέσα της υπάρχει ο πόνος από την απώλεια γης αλλά και ο φόβος για το τι θα αντιμετωπίσει η νέα γενιά των Φίτζι στο μέλλον.

Ο Κερεουάκα εργάζεται στην οργάνωση Alliance for Future Generations (Fiji), ένα κίνημα νέων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα από αυτήν, αλλά και την κοινότητά του, βρίσκει αισιοδοξία. «Έχω τόση ελπίδα στον λαό μου», λέει. «Είναι τόσο ανθεκτικοί, που δεν βρίσκω λέξη να περιγράψω πόσο δυνατοί είναι. Είναι προγονικό, στο αίμα μας, στα γονίδιά μας».

Οι πλημμύρες που έπληξαν την Βραζιλία

Στη Βραζιλία, η 27χρονη Αμάντα Ροσίνι Μαρτίνς θυμάται τις συνέπειες των πλημμυρών στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, που έπληξαν τη νότια Βραζιλία τον Μάιο του 2024. Ήταν οι χειρότερες πλημμύρες που είχε ζήσει η χώρα εδώ και 80 χρόνια. Πόλεις βυθίστηκαν κάτω από το νερό και εκατοντάδες άνθρωποι πέθαναν.

Οι πλημμύρες του 2024 στη Βραζιλία

«Θυμάμαι να περπατώ στην πόλη μου αφού υποχώρησαν τα νερά και να νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια μεταπολεμική ζώνη. Ήταν σοκαριστικό, σουρεαλιστικό και βαθιά επώδυνο», λέει η Ροσίνι.

Σήμερα, η κλιματική κρίση την τρομάζει και την κάνει να «αμφισβητεί τα πάντα για την ανθρώπινη φύση». Μετά τις πλημμύρες, είπε στην ψυχαναλύτριά της ότι νόμιζε πως είχε περισσότερο χρόνο: «Πίστευα πραγματικά ότι, δουλεύοντας για την κλιματική δικαιοσύνη και κάνοντας το καλύτερο που μπορώ, θα μπορούσα με κάποιον τρόπο να καθυστερήσω τα χειρότερα. Δεν περίμενα να χτυπήσει το σπίτι μου τόσο σκληρά και τόσο σύντομα».

Η επιθυμία της για μητρότητα έχει επίσης κλονιστεί, καθώς «αναρωτιέται τι σημαίνει να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί σε έναν πλανήτη γεμάτο καταστροφή και αβεβαιότητα».

Όπως και ο Κερεουάκα, έτσι και η Ροσίνι κρατιέται από την ελπίδα, μέσα από τους ρόλους της ως δικηγόρος και ακτιβίστρια στην οργάνωση Latinas por el Clima, παλεύοντας για την κλιματική δικαιοσύνη.

«Βλέπω τους ανθρώπους να αντιστέκονται», λέει. «Βλέπω τη βιοποικιλότητα να προσαρμόζεται και να αντέχει. Βλέπω χαρά, γέλια, αγάπη και παιδιά να παίζουν, και αυτό μου θυμίζει για ποιο πράγμα παλεύουμε».

Οι ζωές που αλλάζουν ριζικά

Δύο χρόνια πριν από τις πλημμύρες στη Βραζιλία, μια πλημμύρα στην Ανταμάουα της Νιγηρίας άλλαξε τη ζωή του Πουασόκο Μαντάγι. Το 2022, ο μικροκαλλιεργητής πραγματοποίησε το όνειρό του να γίνει παραγωγός σόγιας, επενδύοντας σχεδόν όλες τις οικονομίες του σε σπόρους και εργασία. Οι πλημμύρες τα κατέστρεψαν όλα.

«Κατέστρεψαν όλα τα χωράφια και όλα χάθηκαν», λέει ο Μαντάγι. «Υπήρχε πολλή θλίψη γιατί είμαστε μικροκαλλιεργητές και καλλιεργούμε για να έχουμε τροφή για τις οικογένειές μας. Καλλιεργούμε για να θρέψουμε τους πεινασμένους, όχι για εμπορικές υπηρεσίες».

Φοβάμαι να καλλιεργήσω ξανά σόγια και θέλω να μείνω στο ρύζι, γιατί αντέχει στα νερά

Μετά την «τραυματική» πλημμύρα, ο Μαντάγι έμεινε με ελάχιστες οικονομίες και προσπάθησε να βρει νέα δουλειά, χωρίς επιτυχία. Χωρίς άλλη επιλογή, επέστρεψε στη γεωργία, αλλά εγκατέλειψε τη σόγια.

«Φοβάμαι να καλλιεργήσω ξανά σόγια και θέλω να μείνω στο ρύζι, γιατί αντέχει στα νερά», λέει.

Ο Μαντάγι, που μεγάλωσε δίπλα στον ποταμό Μπενίν, λέει ότι οι πλημμύρες συνέβαιναν «μία φορά στα δέκα χρόνια» όταν ήταν παιδί, αλλά τώρα εμφανίζονται κάθε χρόνο.

Κάθε χρόνο, υπάρχουν αγρότες που χάνουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν, χωρίς να έχουν καμία ψυχολογική στήριξη για την απώλεια.

«Μέχρι σήμερα, έχω ακόμη αυτόν τον φόβο», λέει ο Μαντάγι, πλέον 29 ετών. «Όταν σκέφτομαι να δοκιμάσω κάτι άλλο, φοβάμαι, ακόμη και να στραφώ σε συστήματα άρδευσης. Τι γίνεται αν έρθουν οι πλημμύρες και τα καταστρέψουν όλα ξανά;»

Καθώς η κλιματική κρίση επιδεινώνεται, το φάσμα των ανθρώπων που βιώνουν οικο-άγχος διευρύνεται. Κάποιοι προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν μέσα από θεραπεία, προσευχή ή περνώντας χρόνο στη φύση.

Αν και αυτές οι πράξεις είναι συχνά μοναχικές, η Ροσίνι λέει ότι το να είσαι μαζί με άλλους μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο να κρατηθεί η ελπίδα, αλλά και να κινητοποιηθεί δράση: «Οι μικρές αλλά ουσιαστικές στιγμές χαράς – είτε είναι τα γέλια με φίλους είτε η δημιουργία κάποιου όμορφου πράγματος – αυτές οι στιγμές μου θυμίζουν για ποιο πράγμα παλεύουμε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία που δεν φεύγει; Να που μπορεί να οφείλεται

Υπνηλία που δεν φεύγει; Να που μπορεί να οφείλεται

Business
Viva: Προς τερματισμό η διαμάχη Καρώνη με την JP Morgan

Viva: Προς τερματισμό η διαμάχη Καρώνη με την JP Morgan

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη
Εξετάσεις από νωρίς 12.09.25

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη

Επτάχρονα παιδιά με υψηλή συστολική ή διαστολικής αρτηριακή πίεση - ακόμη και αν δεν εμφανίζουν υπέρταση - αντιμετωπίζουν ως και 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια μετά τα 50 έτη τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Apple 12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT
ΑΙ 10.09.25

Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT

Είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που είχε φανταστεί ο Σπάικ Τζόουνς στην ερωτική ιστορία του Her (2013) και άλλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες, αλλά που πλέον δεν περιορίζονται στην επιστημονική φαντασία.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
Βολοντίμιρ Τίμοστσουκ 09.09.25

Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»

Η αμοιβή αφορά πληροφορίες που «θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή/και καταδίκη, σε οποιαδήποτε χώρα, του Ουκρανού κακόβουλου κυβερνοεγκληματία Βολοντίμιρ Βικτόροβιτς Τίμοστσουκ».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
Μελέτη 09.09.25

Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο

Ανακαλύφθηκαν βακτήρια μέσα στις αθηρωματικές πλάκες τα οποία βρίσκονται σε ύπνωση αλλά μπορεί να «ξυπνήσουν» και να προκαλέσουν έμφραγμα- ανοίγει ο δρόμος για προληπτικό εμβόλιο εναντίον της στεφανιαίας νόσου και των εμφραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενεργοποίησε τη διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας – Αυτά είναι τα βήματα (pics)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενεργοποίησε τη διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας – Αυτά είναι τα βήματα (pics)

Για τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας θα μπορούν να τα μεταφέρουν σε τρίτους κατά τη διάρκεια της σεζόν, ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 12.09.25

Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος με βάση την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είχε καταδικαστεί ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε ποινή κάθειρξης.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9
Ιόνια νησιά 12.09.25

Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9

Κατά τη διάρκεια τριήμερης επίσκεψης στην Κέρκυρα, δεκαμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ θα συζητήσει προτεραιότητες και επενδυτικές πολιτικές με αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο-γιάφκα με καλάσνικοφ, πιστόλια, εκρηκτικά και 27 κιλά χασίς εντοπίστηκε στην Πυλαία
Θεσσαλονίκη 12.09.25

Αυτοκίνητο-γιάφκα με καλάσνικοφ, πιστόλια, εκρηκτικά και 27 κιλά χασίς εντοπίστηκε στην Πυλαία

Σε έρευνες που ακολούθησαν τεσσάρων συλλήψεων εγκληματικής ομάδας, εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο ένα καλάσνικοφ με γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, δύο πιστόλια με γεμιστήρες, σιγαστήρες, αλλά και πυροκροτητές

Σύνταξη
Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες
Αιματοχυσία 12.09.25

Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες

Αυτό το νέο αστυνομικό δράμα, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Μαρκ Ράφαλο, έχει τον ίδιο δημιουργό και τον ίδιο τόνο με την προηγούμενη επιτυχία του HBO, «Mare of Easttown» με την Κέιτ Γουίνσλετ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνελήφθη ύποπτος για την δολοφονία του Κερκ – Τον έπεισε ο πατέρας του να παραδοθεί
Κόσμος 12.09.25 Upd: 15:36

Συνελήφθη ύποπτος για την δολοφονία του Κερκ – Τον έπεισε ο πατέρας του να παραδοθεί

Στα χέρια της αστυνομίας είναι ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο φερόμενος δράστης είναι 28-29 ετών

Σύνταξη
Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης
Υπό τον Μητσοτάκη 12.09.25

Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Έχουμε μία πολύ λεπτομερή στρατηγική ως προς τον ρόλο και τη θέση που μπορεί να έχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες
Οι πρωταθλήτριες χώρες 12.09.25

Τον μισό πλούτο στην Ευρώπη συγκεντρώνει το 5% των νοικοκυριών - Τεράστιες ανισότητες

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το πώς κατανέμεται ο πλούτος - Ο ρόλος της ιδιοκατοίκησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς της 3ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τους Ποντένσε και Ταρέμι να είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Επιτόκια: Στην πολιτική του «παγώματος» φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ – Τι εκτιμούν οι αγορές
Οι προοπτικές 12.09.25

Στην πολιτική του παγώματος των επιτοκίων φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ - Τι εκτιμούν οι αγορές

Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, η ΕΚΤ θα παραμείνει σταθερή στην πολιτική της να μην αυξήσει τα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εγκύκλιος Πλεύρη: Καταργείται ο όρος «παράτυπη μετανάστευση», αντικαθίσταται με το «παράνομη μετανάστευση»
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25

Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό: «Παράνομοι» πλέον οι μετανάστες με εγκύκλιο Πλεύρη

Με μια εγκύκλιο, το υπουργείο καθιερώνει τον όρο «παράνομη μετανάστευση» και ανοίγει τον δρόμο για βαριές ποινές φυλάκισης και διοικητικής κράτησης.

Σύνταξη
O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)
Eurobasket 2025 12.09.25

O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)

Το Ευρωμπάσκετ βρίσκεται στην κρισιμότερη στροφή του, όμως ο Λούκα Ντόντσιτς έχει μάλλον καπαρώσει μια ιστορική πρωτιά, αγγίζοντας τον μύθο του Νίκου Γκάλη – Πώς μπαίνει σφήνα στην... κουβέντα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η ακροδεξιά στη Βραζιλία προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα – Μπολσονάρου Νο2 στα σκαριά
Δαχτυλίδι 12.09.25

Η ακροδεξιά στη Βραζιλία προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα - Μπολσονάρου Νο2 στα σκαριά

Ο φυλακισμένος πραξικοπηματίας Μπολσονάρου δεν μένει παρά να δώσει το δαχτυλίδι σε έναν άλλον απόστρατο, ο οποίος ήδη συγκεντρώνει γύρω του την επιχειρηματική ελίτ της Βραζιλίας

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»
Κόσμος 12.09.25

Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»

Σοκαριστικά στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας έκθεση του ΟΗΕ για τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών στη Βόρεια Κορέα, αλλά και την αύξηση της εφαρμογής της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν – Κρίνεται πριν το τζάμπολ η συμμετοχή του στον ημιτελικό με την Ελλάδα (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν – Κρίνεται πριν το τζάμπολ η συμμετοχή του στον ημιτελικό με την Ελλάδα (vid)

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε μέρος της πρωινής προπόνησης της Τουρκίας και η συμμετοχή του θα κριθεί λίγη ώρα πριν από τον ημιτελικό του Eurobasket 2025 με αντίπαλο την Ελλάδα!

Σύνταξη
«Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» – Η Katharine Hamnett και η Annie Lennox συντάσσονται
Μόδα και στάση ζωής 12.09.25

«Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» - Η Katharine Hamnett και η Annie Lennox συντάσσονται

Η μόδα δείχνει την υποστήριξή της προς τον λαό της Γάζας, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά κομμάτια που παίρνουν θέση, αποστέλλοντας τα έσοδα απευθείας σε παλαιστινιακούς σκοπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιαπωνία: Αριθμός-ρεκόρ αιωνόβιων εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης
Προβληματισμός 12.09.25

Αριθμό-ρεκόρ αιωνόβιων κατέγραψε η Ιαπωνία εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης

Η συντριπτική πλειονότητα των υπέργηρων στην Ιαπωνία είναι γυναίκες - Μέσα σε έναν χρόνο οι αιωνόβιοι αυξήθηκαν κατά 4.644 φτάνοντας σχεδόν τις 100.000 την ώρα που ο πληθυσμός εξακολουθεί να μειώνεται

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο