Ζέτα Μακρυπούλια: Οι διακοπές με τον Νίκο Μουτσινά και την Ευγενία Σαμαρά στην Κολωνία

Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Ευγενία Σαμαρά και ο Νίκος Μουτσινάς αποφάσισαν να κάνουν κοινό ταξίδι στην Κολωνία. Οι τρεις φίλοι θέλησαν να μοιραστούν όμορφες στιγμές με τους followers τους στο Instagram.

Ζέτα Μακρυπούλια, Ευγενία Σαμαρά, Νίκος Μουτσινάς: Οι τρεις αχώριστοι φίλοι

Οι τρεις καλοί φίλοι πραγματοποιούν συχνά ταξίδια μαζί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο Νίκος Μουτσινάς και η Ευγενία Σαμαρά είχαν ήδη κάνει τις διακοπές τους σε διάφορα εξωτικά μέρη και η Ζέτα Μακρυπούλια είχε επισκεφθεί υπέροχους ελληνικούς προορισμούς.

Η Ζέτα Μακρυπούλια δημοσίευσε το βράδυ της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από το ταξίδι τους, τα μέρη που επισκέφθηκαν μαζί και τις μαγικές βόλτες που πραγματοποίησαν λίγο πριν ξεκινήσουν την καθημερινότητά τους στην Αθήνα.

Και όπως σε όλες τις αναρτήσεις των φετινών διακοπών της δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενη και ξεκούραστη.

Ζέτα Μακρυπούλια: Έτοιμη για το τηλεπαιχνίδι Ρουκ Ζουκ

Η Ζέτα Μακρυπούλια, από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, θα υποδέχεται καθημερίνά σε νέα ώρα, στις 16:15, στον ΑΝΤ1 παίκτες όλων των ηλικιών στο αυθόρμητο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης. Παράλληλα, η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός μελετά τα επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια εκ των οποίων και η συμμετοχή της στο νέο κύκλο της σειράς «Στο παρά πέντε».