Γέλασε μόλις το άκουσε: Ο Λουκ Σκαϊγουόκερ «έκοψε» ρόλους από τον Μαρκ Χάμιλ
Ο 73χρονος ηθοποιός Μαρκ Χάμιλ αποκάλυψε πως η επιτυχία του Star Wars και ο Λουκ Σκαϊγουόκερ του έκλεισαν πόρτες σε ταινίες που θα ήθελε να παίξει.
Όταν το 1977 ο Τζορτζ Λούκας παρουσίαζε το σύμπαν του Star Wars στις σκοτεινές αίθουσες, ούτε ο ίδιος μάλλον δεν φανταζόταν ότι αυτή η ταινία επιστημονικής φαντασίας θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchise όλων των εποχών. Και θα μεταμόρφωνε τους ήρωές του σε σούπερ σταρ του Χόλιγουντ – όπως τον Μαρκ Χάμιλ.
Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι τους άνοιξε και όλες τις πόρτες στον κόσμο της 7ης Τέχνης. Αυτό, τουλάχιστον, είπε ο 77χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει υποδυθεί τον Λουκ Σκαϊγουόκερ σε έξι Star Wars ταινίες.
Ο Μαρκ Χάμιλ συνδέθηκε τόσο πολύ με τον συγκεκριμένο ρόλο, ιδιαίτερα τη δεκαετία του ’80, που του προκάλεσε πρόβλημα σε ταινίες που θα ήθελε να παίξει. Όπως στο φιλμ Amadeus του 1984.
Μιλώντας στο Hollywood Reporter, ο Χάμιλ αποκάλυψε ότι «έφαγε πόρτα» από τον σκηνοθέτη Μίλος Φόρμαν εξαιτίας του Λουκ Σκαϊγουόκερ.
Mark Hamill Says He Was Turned Down for ‘Amadeus’ Role Because Director Didn’t Want ‘Luke Skywalker’ in the Movie https://t.co/8IpHJIgUFO
— People (@people) September 11, 2025
«Όταν ο Μίλος έκανε καστ για την ταινία του είπα ότι έχω παίξει τον Αμαντέους στο Μπρόντγουεϊ και αναρωτιόμουν αν θα με σκεφτόταν για τον ρόλο» είπε ο γνωστός ηθοποιός.
«Μόλις το άκουσε έβαλε τα γέλια και μου απάντησε: ‘Μαρκ κανείς δεν θα πιστέψει ότι ο Λουκ Σκαϊγουόκερ είναι ο Μότσαρτ» συμπλήρωσε.
«Κατάλαβα τι εννοούσε, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν απογοητεύτηκα» τόνισε ο Μαρκ Χάμιλ.
Πάντως, ο σταρ του Star Wars, είναι πολύ χαρούμενος με την καριέρα του. «Όταν μπήκα σε αυτόν τον χώρο το μοναδικό που ήθελα είναι να ζω κάνοντας αυτό που αγαπάω περισσότερο. Δεν ήθελα να γίνω ο Τομ Κρουζ. Και πιστεύω, πως με αυτά τα δεδομένα, τα κατάφερα καλύτερα από όσο περίμενα».
