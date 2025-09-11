newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Ολο και πιο συχνές οι… σπάνιες μεγαπυρκαγιές
Ελλάδα 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ολο και πιο συχνές οι… σπάνιες μεγαπυρκαγιές

Κάθε 2 χρόνια καταγράφεται μία φωτιά 36.000 στρεμμάτων ενώ μία μεγαπυρκαγιά σαν της Δαδιάς (950.000 στρεμμάτων) κάθε 2.000 έτη - Τι δείχνει έρευνα από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Εύη Σαλτού
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα καταγράφει όλο και πιο συχνά μεγάλες πυρκαγιές, που πριν από λίγες δεκαετίες θα θεωρούνταν ακραίες, με τη συχνότητα, την έκταση αλλά κυρίως την έντασή τους να αυξάνονται δραματικά. Το ερώτημα που πλέον τίθεται επισταμένως είναι «πόσο σπάνιες είναι τελικά οι μεγάλες πυρκαγιές;».

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνουν δύο έλληνες επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Πατρών, οι οποίοι επί έναν χρόνο πραγματοποίησαν έρευνα, που δημοσιεύθηκε πριν από μόλις έναν μήνα.

Χρησιμοποιώντας 28.658 συμβάντα πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί από την Ελληνική Δασική Υπηρεσία και εφαρμόζοντας τη Θεωρία των Ακραίων Τιμών ο καθηγητής Μαθηματικής Προσομοίωσης Περιβαλλοντικών Συστημάτων Φραγκίσκος Κουτελιέρης και ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Πληροφορικής, Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Νίκος Κούτσιας υπολόγισαν τους χρόνους επανεμφάνισης πυρκαγιών συγκεκριμένων μεγεθών. Αλλωστε, όπως εξηγούν στα «ΝΕΑ», οι δύο καθηγητές από το Τμήμα  Αειφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο χαρακτηρισμός των πυρκαγιών αποκλειστικά με βάση την καμένη έκταση είναι ελλιπής ως προς την εκτίμηση της σημασίας τους, γι’ αυτό και μια εναλλακτική προσέγγιση περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της έννοιας του χρόνου επαναφοράς, δηλαδή το πόσο συχνά αναμένεται να εμφανιστεί μια πυρκαγιά δεδομένου μεγέθους.

Ετσι, λοιπόν, στην Ελλάδα μια πυρκαγιά της τάξης των 36.000 στρεμμάτων βρήκαν πως συμβαίνει κάθε δύο χρόνια, ενώ μια πυρκαγιά των 69.000 στρεμμάτων κάθε πέντε χρόνια. Η πυρκαγιά της Εύβοιας το 2021, η οποία έκαψε περί τα 450.000 στρέμματα αντιστοιχεί σε ένα γεγονός με χρόνο επανεμφάνισης τα 200 έτη. Το πιο  εντυπωσιακό, δε, επιστημονικό εύρημα αφορά την πυρκαγιά της Δαδιάς το 2023, που κατέκαιγε για 16 συνεχόμενες ημέρες, με την εξωπραγματική για τα ελληνικά δεδομένα καμένη έκταση των 950.000 στρεμμάτων. Μία τέτοιου μεγέθους πυρκαγιά, σύμφωνα με τους έλληνες επιστήμονες, αναμένεται μία φορά στα 2.000 έτη(!).

«Για τις Αρχές, η κατανόηση της αναμενόμενης συχνότητας συμβάντων συγκεκριμένου μεγέθους είναι απαραίτητη για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την κατανομή πόρων – συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, του προσωπικού και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Για παράδειγμα, είναι κρίσιμο για τις διοικητικές δομές να αξιολογήσουν την πιθανότητα να αντιμετωπίσουν πυρκαγιά συγκεκριμένου μεγέθους. Η γνώση του κατά πόσον μια πυρκαγιά 5.000 ή 10.000 εκταρίων αναμένεται μία φορά κάθε 10 χρόνια έναντι μίας φοράς κάθε 50 χρόνια, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις προσπάθειες και τα σχέδια ετοιμότητάς τους. Αυτές οι πληροφορίες διαμορφώνουν τις στρατηγικές πρόληψης πυρκαγιών, την ικανότητα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τη διαχείριση τέτοιων συμβάντων. Κατανοώντας πόσο συχνά είναι πιθανό να συμβούν μεγάλες πυρκαγιές, τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας, μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τους κινδύνους που σχετίζονται με τις πυρκαγιές, αλλά και να μετριάσουν τις επιπτώσεις τους», εξηγούν.

Συσσώρευση βιομάζας και καύσιμης ύλης

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, πολλές πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει σε εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος καμένων εκτάσεων που αν και αναμένονται να συμβούν σε σχετικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εν τούτοις συμβαίνουν πολύ συχνά. Από την άλλη «η κλιματική αλλαγή, με τις ακραίες θερμοκρασίες, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και πυρκαγιές που θα συνέβαιναν κάθε 10 χρόνια, να τις βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει η καύσιμη ύλη που υπάρχει στα δάση, που δεν είναι άλλη από τη βιομάζα. Γι’ αυτό και είναι επιτακτική η διαχείρισή της», εξηγεί ο Ν. Κούτσιας. Παλαιότερα, προσθέτει, με τη βόσκηση των ζώων, ο άνθρωπος ήταν μέσα στο δάσος, έπαιρνε την καύσιμη ύλη, έπαιρνε τα ξύλα. Από τη δεκαετία του ’70, ωστόσο, ο άνθρωπος άρχισε να εγκαταλείπει τις αγροτικές και δασικές περιοχές και τις εργασίες που έκανε σε  αυτές, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση βιομάζας και καύσιμης ύλης.  Κι αυτό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο σχετίζεται με τις δασικές πυρκαγιές ολόκληρης της Μεσογείου. «Σήμερα, που ενδεχόμενα δεν υπάρχουν οι οικονομικοί πόροι, θα πρέπει να βρούμε ιδέες και λύσεις για τη διαχείριση της βιομάζας. Εάν με ρωτάτε, το… κλειδί είναι ο τρόπος ζωής, να μην εγκαταλείπουμε την ύπαιθρο και τα δάση».

Ενέργεια
Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια
Φαύλος κύκλος 12.09.25

Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια

Η στεγαστική κρίση ωθεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που διαμένουν. Όμως τα χρήματα που γλιτώνει κανείς από το ενοίκιο, τα βρίσκει μπροστά του σε μεταφορικά και ενέργεια

Σύνταξη
Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών
Λειψυδρία 12.09.25

Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών

Το in παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Παρατηρητήριο Τεχνητής Λίμνης Μόρνου - Τι δείχνουν τα δεδομένα- Μιλούν οι Κ. Λαγουβάρδος και Γ. Κύρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους
Ελλάδα 11.09.25

Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της πώλησης των εκκλησιαστικών κειμήλιων - Μεταξύ αυτών ο ηγούμενoς της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και ο καλόγερος βοηθός του

Σύνταξη
Σχολικά λεωφορεία: Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη χώρα – Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις
Ελλάδα 11.09.25

Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.702 σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Επιπλέον αστυνομικοί διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής σε γονείς και μαθητές

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα
Διεθνής παρουσία 11.09.25

Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα

Το ΕΚΠΑ, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη, ιδρύει Παράρτημα στην Κύπρο, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του και εμβαθύνοντας τις ακαδημαϊκές σχέσεις των δύο χωρών.

Σύνταξη
Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη
Ελλάδα 11.09.25

Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη

Ο 42χρονος χρησιμοποιούσε κάθε τρόπο για να εκβιάσει τα θύματά του και να τα εξαναγκάσει να συμμετέχουν στο κύκλωμα πορνείας που είχε στήσει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
«Ελλάδα για όλους» 12.09.25

Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Συγχώνευση υπουργείων, μείωση μετακλητών, αλλαγές στον ΦΠΑ με μηδενισμό σε συγκεκριμένες κατηγορίες, μείωση ΕΝΦΙΑ σε πολύτεκνους και 13ος μισθός είναι μερικές από τις προτάσεις στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος
Διπλωματία 12.09.25

Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος

Οι διπλωμάτες τονίζουν ότι το Ισραήλ προκάλεσε τη δημοσιότητα και αναφέρονται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το δίκαιο του ισχυρού και στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές
Διεθνής αταξία 12.09.25

Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές

Ο ορατός κίνδυνος διάχυσης των πολέμων στην Ουκρανία και στη Γάζα ως απόλυτο τεστ αντοχής για τη βασισμένη σε κανόνες μεταπολεμική παγκόσμια τάξη πραγμάτων, στο φόντο της χαοτικής εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του
Κόσμος 12.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο της δολοφονίας του Κερκ - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Το FBI δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου αφού πυροβόλησε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ
Οικονομία 12.09.25

Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ θέλουν την Ελλάδα κόμβο LNG για όλη τη ΝΑ Ευρώπη –Σύσσωμη η επιχειρηματική «αφρόκρεμα» του ενεργειακού τομέα υποδέχθηκε χθες στη Ρεβυθούσα τον Αμερικανό τσάρο της ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια
Φαύλος κύκλος 12.09.25

Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια

Η στεγαστική κρίση ωθεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που διαμένουν. Όμως τα χρήματα που γλιτώνει κανείς από το ενοίκιο, τα βρίσκει μπροστά του σε μεταφορικά και ενέργεια

Σύνταξη
«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς
Νέα κόντρα 12.09.25

«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς

Μια απρόσμενη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, με επίκεντρο τον διάσημο ηθοποιό Τομ Χανκς και την Στρατιωτική Ακαδημία του West Point και στη μέση ο Ντόναλντ Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ
Φόβος αναταραχής 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ

Ειδικοί στην πολιτική βία προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Φοβούνται ότι η βία θα γεννήσει και άλλη βία, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε μια χώρα σε διχασμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη
Μικροπλαστικά και απόβλητα 12.09.25

Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη

Σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των ειδικών αν ο Τίβερης, το ιστορικό ποτάμι στη Ρώμη, μπορεί να είναι κατάλληλος για κολύμπι. Ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης πάντως είναι αποφασισμένος να το κάνει.

Σύνταξη
Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών
Λειψυδρία 12.09.25

Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών

Το in παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Παρατηρητήριο Τεχνητής Λίμνης Μόρνου - Τι δείχνουν τα δεδομένα- Μιλούν οι Κ. Λαγουβάρδος και Γ. Κύρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κατάρ: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ – «Σοκ και προδοσία»
Πονοκέφαλος για Τραμπ 12.09.25

«Σοκ και προδοσία»: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ

Το CNN γράφει ότι ούτε το προεδρικό αεροσκάφος που έκανε δώρο το Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ προστάτεψαν το Κατάρ από την επίθεση του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Apple 12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Κίνα: Το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές
Φουτζιάν 12.09.25

Στο στενό της Ταϊβάν το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας

Το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας διέσχισε το στενό της Ταϊβάν καθώς υποβάλλεται σε «δοκιμές και γυμνάσια» τα οποία δεν έχουν «κανέναν συγκεκριμένο στόχο», αλλά είναι μέρος «της κατασκευής».

Σύνταξη
Βραζιλία: Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του
Υπεράσπιση 12.09.25

Ο Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του

Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θεωρεί τις ποινές που του απαγγέλθηκαν «απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες» και θα προσφύγει εναντίον τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε «διεθνές επίπεδο».

Σύνταξη
Βρετανία: Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud για την Αμυνα λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ
Διαβαθμισμένες πληροφορίες 12.09.25

Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ της Βρετανίας με την Google Cloud για την Αμυνα

Κρατική σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud συνήψε η Βρετανία για να αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας εκτενούς σχέσης.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

