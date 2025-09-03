Περισσότερα από 470.000 στρέμματα έγιναν στάχτη το καλοκαίρι που πέρασε στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές που ανέλυσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2025 βρίσκεται στην πέμπτη θέση ανάμεσα στις πιο καταστροφικές αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων 20 ετών μέχρι στιγμής.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν:

Άρτα

Αχαΐα

Ζάκυνθος

Κύθηρα

Φενεός – Κορινθία

Κερατέα – Αττική

Χίος (με δύο ξεχωριστά μεγάλα περιστατικά)

Στις παραπάνω περιοχές, η συνολικά καμένη γη ανήλθε περίπου σε 260.000 στρέμματα, δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής καμένης έκτασης του έτους.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας των πυρκαγιών είναι η καμένη έκταση στο νησί της Χίου που αντιστοιχεί περίπου στο 15% της συνολικής έκτασης του νησιού, αλλά και η εκτεταμένη καταστροφή σε τμήματα παρθένου δάσους στον Φενεό Κορινθίας.

Στη Χίο η πρώτη φωτά έκαψε περισσότερα από 47.000 στρέμματα ενώ η δεύτερη πάνω από 66.000, η φωτιά στην Αρτα έκαψε πάνω από 34.000 στρέμματα, ενώ στην Αχαΐα περισσότερα από 26.000 στρέμματα.

