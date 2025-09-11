magazin
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση
Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση

Το καστ της σειράς Το Πλοίο της Αγάπης, (The Love Boat), ξανασμίγει για να γιορτάσει την πρεμιέρα της νέας παράστασης του Τεντ Λανγκ, Lady Patriot, στο Off-Broadway της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
«Χαίρομαι που συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου από το The Love Boat, τη Τζιλ και τον Φρεντ» είπε ο Τεντ Λανγκ. «Έχουμε καλλιτεχνική χημεία και είναι διασκεδαστικό να βλέπουμε την αγάπη μας για το θέατρο να ανθίζει στη σκηνή».

Ο Λανγκ, 77 ετών, συνοδεύτηκε από τους πρώην συμπρωταγωνιστές του Φρεντ Γκράντι, 77 ετών, Μπέρνι Κοπέλ 92 ετών, και Τζιλ Γουίλαν 58 ετών, για την ειδική εκδήλωση στο Theatre Row.

Εκτός από το σενάριο και τη σκηνοθεσία του θεατρικού έργου με θέμα τον Εμφύλιο Πόλεμο, ο Λανγκ επέλεξε τους πρώην συναδέλφους του από το Πλοίο της Αγάπης, Γκράντι και Γουίλιαν, για να συμμετάσχουν στην παραγωγή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jill Whelan (@officialjillwhelan)

Με περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

«Το έργο Lady Patriot, που βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία, αποκαλύπτει μια οικεία ματιά στις προκαταλήψεις και την ιστορία τριών γυναικών που έζησαν κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου: της Βαρίνα Χάουελ Ντέιβις, της Ελίζαμπεθ βαν Λιου και της Μαίρη Μπόουζερ», αναφέρει ένα δελτίο τύπου για την παράσταση, σύμφωνα με το Playbill.

«Στο έργο, το εσωτερικό άδυτο του Προέδρου της Συνομοσπονδίας Τζέφερσον Ντέιβις έχει παραβιαστεί. Πληροφορίες διαρρέουν στον εχθρό, αλλά ποιος είναι ο κατάσκοπος; Κανείς δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες εκτός από τους συμβούλους του Τζέφερσον, και αυτοί είναι πέρα από κάθε υποψία».

Με περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, 12 από τις 6 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, το καστ του «Lady Patriot» συμπληρώνεται από τους Τζόζι Ντιβιντσένζο, Γκόρντον Γκούντμαν, Κρίστι Πάρις, Ντέρεκ Πάουελ και Κάουντ Στόβαλ.

Ο Λανγκ μίλησε για την παραγωγή και την απόφασή του να ασχοληθεί με μια ιστορία της εποχής του Εμφυλίου Πολέμου, όταν το «Lady Patriot» ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο

Η εποχή του εμφυλίου πολέμου

Ο Λανγκ μίλησε για την παραγωγή και την απόφασή του να ασχοληθεί με μια ιστορία της εποχής του Εμφυλίου Πολέμου, όταν το «Lady Patriot» ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο.

«Διαβάζοντας ένα βιβλίο για τη ζωή της Ελίζαμπεθ βαν Λιου, έπεσα τυχαία στην συμβολή της μαύρης σκλάβας Μαίρη Μπράουζερ ως κατάσκοπος της Ένωσης», εξήγησε τότε.

«Πρόσθεσα στο μείγμα την τραγική κατάσταση της πρώτης κυρίας της Συνομοσπονδίας, Βαρίνα Χάουελ Ντέιβις. Σύντομα συνειδητοποίησα ότι είχα μια ιστορία για τον πατριωτισμό τριών διαφορετικών σχολών σκέψης».

Το «The Love Boat» προβλήθηκε στο ABC για εννέα εντυπωσιακές σεζόν, από τον Σεπτέμβριο του 1977 έως τον Μάιο του 1986

YouTube thumbnail

Το Πλοίο της Αγάπης είχε γράψει ιστορία 

Ο πρώην σταρ της κωμικής σειράς, εν τω μεταξύ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επανασύνδεση με τους πρώην συμπρωταγωνιστές του στη σειρά.

Το «The Love Boat» προβλήθηκε στο ABC για εννέα εντυπωσιακές σεζόν, από τον Σεπτέμβριο του 1977 έως τον Μάιο του 1986.

Δημιουργημένη από τον Ουίλφορντ Λόιντ Μπάουμς, η ρομαντική κωμωδία-δράμα επικεντρωνόταν στον καπετάνιο Μέριλ Στάμπινγκ (Γκάβιν Μακλέοντ) και το πλήρωμά του στο κρουαζιερόπλοιο MS Pacific Princess.

Ο Μακλέοντ, ο οποίος εμφανίστηκε επίσης στην εκπομπή «The Mary Tyler Moore Show», απεβίωσε τον Μάιο του 2021 σε ηλικία 90 ετών.

Με πρωταγωνιστές τους Λανγκ ως μπάρμαν Ισαάκ Ουάσινγκτον, τον Γκράντι ως purser Μπερλ «Gopher» Σμιθ, τον Κόπελ ως γιατρό Άνταμ «Doc» Μπρίκερ και τη Τζιλ Γουίλιαν ως Βίκι Στάμπινγκ, η αγαπημένη κωμική σειρά προτάθηκε για πολλά βραβεία Χρυσών Σφαιρών και Primetime Emmy.

Μετά την τελευταία παράσταση του Lady Patriot, στο Theatre Row στις 20 Σεπτεμβρίου, το καστ του Πλοίου της Αγάπης θα ξανασυναντηθεί για την επταήμερη κρουαζιέρα Love Boat Celebration at Sea της Princess Cruises αργότερα φέτος, όταν το κρουαζιερόπλοιο θα αναχωρήσει από το Galveston του Τέξας στις 16 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το People,

Photo: Wikimedia Commons

*Με στοιχεία από nypost.com

