Μια κρουαζιέρα με θέμα το «Πλοίο της Αγάπης», με το αρχικό καστ, θα σαλπάρει αυτό το καλοκαίρι

Αυτή θα είναι η δεύτερη κρουαζιέρα με θέμα το «Love Boat» από την Princess Cruises, την ίδια εταιρεία που πρωταγωνιστούσε στην αρχική σειρά, μετά την επιτυχία της πρώτης θεματικής κρουαζιέρας το 2022.

Κατά τη διάρκεια του επταήμερου ταξιδιού – που θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2024 – οι θαυμαστές της δημοφιλούς σειράς μπορούν να ταξιδέψουν μαζί με τον Doc, τον Gopher, τον Isaac και τη Vicki Stubing καθώς θα κάνουν κρουαζιέρα με επιστροφή από τη Νέα Υόρκη στον Καναδά και τη Νέα Αγγλία με το Enchanted Princess.

Μια σειρά που αγαπήθηκε πολύ

Οι ηθοποιοί του «Love Boat» (Πλοίο της Αγάπης) που επιβεβαιώθηκε ότι θα παρευρεθούν είναι οι Bernie Kopell (Doc), Fred Grandy (Gopher) και Ted Lange (Isaac). Ο Ezra Freeman, ο μπάρμαν από την πρόσφατη ριάλιτι σειρά του CBS, «The Real Love Boat», θα συμμετάσχει επίσης στο καστ, μαζί με άλλους καλεσμένους-έκπληξη που θα ανακοινωθούν.

«Περάσαμε υπέροχα με τους λάτρεις της σειράς στη θεματική μας κρουαζιέρα το 2022, γι’ αυτό και η επαναφορά της το 2024 είναι σαν να ήταν γραφτό να γίνει, ειδικά με την προσθήκη κάποιων καλεσμένων-έκπληξη», δήλωσε η Jill Whelan, Celebrations Ambassador της Princess Cruises. «Το να ταξιδεύουμε με τους φανς της σειράς μάς δίνει τόση χαρά και αυτή η κρουαζιέρα θα είναι αναμφίβολα μια ξεχωριστή επανένωση, που θα μας πάει πίσω εκεί που ξεκίνησαν όλα – σε μια κρουαζιέρα της Princess».

Τα συνήθη λιμάνια του πλοίου ήταν το Πουέρτο Βαγιάρτα, το Ακαπούλκο και το Μαζατλάν

Ποιος θυμάται τη σειρά;

Το Love Boat ήταν μια αμερικανική τηλεοπτική σειρά ρομαντικής κωμωδίας / δράματος που προβαλλόταν από το ABC από το 1977 έως το 1986. Η σειρά διαδραματίστηκε στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MS Pacific Princess και περιστράφηκε γύρω από τον καπετάνιο του πλοίου, Μέριλ Στούμπινγκ (που υποδύεται ο Γκάβιν Μακλίοντ), και το μικρό πλήρωμά του, με επιβάτες που ερμηνεύονται από διαφορετικούς ηθοποιούς σε κάθε επεισόδιο, οι οποίοι συμμετέχουν σε αισθηματικές και χιουμοριστικές περιπέτειες.

Η ομότιτλη αρχική ταινία του 1976 που φτιάχτηκε για την τηλεόραση στην οποία βασίστηκε η εκπομπή βασιζόταν στο βιβλίο μη μυθοπλασίας The Love Boats της Τζέραλντιν Σόντερς, μιας πραγματικής συντονίστριας κρουαζιερών σε κρουαζιερόπλοια. Η Σάντερς εμπνεύστηκε επίσης εν μέρει το γερμανικό κρουαζιερόπλοιο MV Aurora.

Την τηλεοπτική ταινία ακολούθησαν άλλες δύο (με τίτλο The Love Boat II και The New Love Boat), οι οποίες προβλήθηκαν όλες πριν ξεκινήσει η σειρά τον Σεπτέμβριο του 1977.

Εκτελεστικός παραγωγός της σειράς ήταν ο Άαρον Σπέλινγκ, ο οποίος γύρισε αρκετές τηλεοπτικές σειρές για την Four Star Television και το ABC από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1990.

Μια άλλη ταινία γυρισμένη για την τηλεόραση, με τίτλο «The Love Boat: A Valentine Voyage», με πρωταγωνιστές τέσσερα από τα αρχικά μέλη του καστ, προβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 1990.

Τι βλέπαμε σε κάθε επεισόδιο

Κάθε επεισόδιο περιείχε πολλές ιστορίες, καθεμία από τις οποίες ήταν γραμμένη από διαφορετική συγγραφική ομάδα. Έτσι, τα επεισόδια έχουν πολλούς τίτλους που αναφέρονται σε ταυτόχρονες ιστορίες.

Υπήρχαν συνήθως τρεις ιστορίες. Μια ιστορία επικεντρωνόταν συνήθως σε ένα μέλος του πληρώματος, μια δεύτερη ιστορία επικεντρωνόταν συχνά σε ένα μέλος του πληρώματος σε σχέση με έναν επιβάτη και η τρίτη ιστορία επικεντρωνόταν περισσότερο σε έναν μόνο επιβάτη (ή σε μια ομάδα επιβατών). Οι τρεις ιστορίες συνήθως ακολουθούσαν παρόμοιο θεματικό μοτίβο: Η μία ιστορία ήταν κωμωδία. Η δεύτερη ακολουθούσε συνήθως περισσότερο μια μορφή ρομαντικής κωμωδίας (με περιστασιακά δραματικά στοιχεία). Η τρίτη ιστορία ήταν συνήθως η πιο δραματική από τις τρεις, προσφέροντας συχνά λίγα (ή καθόλου) γέλια και έναν πολύ πιο σοβαρό τόνο.

Το τραγούδι των τίτλων

Το τραγούδι των τίτλων του Love Boat ερμήνευσε ο Τζακ Τζόουν (εκτός από την τελευταία σεζόν, όπου χρησιμοποιήθηκε μια διασκευή από την Ντιον Γουόργουικ). Οι στίχοι γράφτηκαν από τον Πολ Γουίλιαμς σε μουσική του Τσαρλς Φοξ. Το τραγούδι από τότε ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε εμπορικά, από τον Charo το 1978 και την Αμάντα Λιρ το 2001.

Δείτε το τρέιλερ των τίτλων

Ξανά στην επερχόμενη κρουαζιέρα – Σαν πρωταγωνιστές του Πλοίου της Αγάπης

Οι δραστηριότητες επί του πλοίου περιλαμβάνουν: Ένα πάρτι κατάπλου με την παρουσία του καστ, ευκαιρίες για συναντήσεις και φωτογραφίσεις και αυτόγραφα, τελετές ανανέωσης όρκων που τελούνται από το καστ και ερωτήσεις και απαντήσεις του καστ για τις αγαπημένες τους αναμνήσεις από τη σειρά και τις αντίστοιχες καριέρες τους. Το εβδομαδιαίο ταξίδι θα περιλαμβάνει επίσης προβολές της σειράς, παράλληλα με τηλεπαιχνίδια με τον διευθυντή της κρουαζιέρας, μενού εμπνευσμένα από το «Love Boat» και ειδικά κοκτέιλ.

Οι φανατικοί θαυμαστές μπορούν να επιλέξουν ένα ειδικό πακέτο VIP Love Boat, το οποίο περιλαμβάνει πρόσκληση σε ένα πριβέ κοκτέιλ πάρτι με τους ηθοποιούς, πριβέ θέσεις για τις ερωτήσεις και απαντήσεις των ηθοποιών στο Princess Theater, πρόσβαση στην πρώτη γραμμή για αυτόγραφα και φωτογραφίες, δείπνο στο τραπέζι του καπετάνιου, καθώς και ένα θεματικό μπλουζάκι και μια κούπα της κρουαζιέρας.

Η επταήμερη θεματική κρουαζιέρα Καναδάς/Νέα Αγγλία «Love Boat» σαλπάρει με επιστροφή από τη Νέα Υόρκη και επισκέπτεται το Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ, τη Βοστώνη, το Ρόκλαντ του Μέιν, το Σεντ Τζον του Καναδά (για τον κόλπο του Φούντι) και το Χάλιφαξ του Καναδά.

*Αγοράστε εισιτήρια για τη θεματική κρουαζιέρα «Love Boat» της Princess Cruises εδώ

*Με στοιχεία από variety.com και wikimedia.org