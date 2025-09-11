newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στην ΕΕ;
Διεθνής Οικονομία 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στην ΕΕ;

Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα έξοδα εκπαίδευσης, ενώ οι δημόσιες δαπάνες σε ολόκληρη την ΕΕ μειώνονται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Καθώς τα έξοδα για την εκπαίδευση συνεχίζουν να αυξάνονται, το ποσό των δημόσιων πόρων που επενδύουν οι χώρες της ΕΕ φαίνεται να μειώνεται.

Το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανούν οι χώρες της ΕΕ για την προσχολική και την τριτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται σήμερα σε 4,66% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από το 2013, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις χώρες της ΕΕ όσο και τις χώρες εκτός ΕΕ, η Κροατία βρίσκεται στην τελευταία θέση με 1,54% του ΑΕΠ να δαπανάται για την εκπαίδευση, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τουρκία.

Μεταξύ 2019 και 2022, το Ζάγκρεμπ μείωσε τη χρηματοδότηση κατά 2,38%, η μεγαλύτερη πτώση που καταγράφηκε σε ολόκληρη την Ένωση, σύμφωνα με το euronews.

Δαπάνες για την εκπαίδευση σε σύγκριση με το εθνικό ΑΕΠ

Εν τω μεταξύ, η Σουηδία κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη με σχεδόν 7%, ακολουθούμενη από την Ισλανδία και το Βέλγιο με πάνω από 6% και, στη συνέχεια, τη Φινλανδία και τη Δανία.

Το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση διατίθεται συνήθως στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (40,6%).

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο (26,3%), ενώ το τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο αφορά την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (21,6%).

Το μικρότερο μέρος των συνολικών δαπανών για την εκπαίδευση προορίζεται για την προσχολική εκπαίδευση, με ποσοστό λίγο πάνω από το ένα δέκατο (11,4%).

Ποιο είναι το μέσο ετήσιο σχολικό επίδομα σε όλη την Ευρώπη;

Σε όλη την Ευρώπη, η υποστήριξη παρέχεται με διάφορες μορφές: υποτροφίες, δάνεια και επιδόματα για μαθητές και γονείς.

Οι μαθητές γυμνασίου λαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσό – περίπου 1.766 ευρώ ανά άτομο ετησίως – σε σύγκριση με μόλις 533 ευρώ ανά μαθητή στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πίσω από αυτούς τους μέσους όρους, όμως, κρύβονται έντονες αντιθέσεις.

Κρατική ενίσχυση ανά μαθητή (€)

Για παράδειγμα, η Νορβηγία και η Δανία παρέχουν τη μεγαλύτερη ενίσχυση στην Ευρώπη, με ποσό που υπερβαίνει τα 8.000 ευρώ ανά παιδί ετησίως κατά τη διάρκεια της ανώτερης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, η Ελλάδα, η Κροατία και η Τσεχική Δημοκρατία παρέχουν τη χαμηλότερη ενίσχυση.

Η συντριπτική πλειονότητα της οικονομικής ενίσχυσης διανέμεται μέσω υποτροφιών, ωστόσο στις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της παρέχεται με τη μορφή φοιτητικών δανείων.

Φορολογία Eιδήσεις
ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

inWellness
inTown
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
