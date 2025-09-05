newspaper
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
05.09.2025 | 09:33
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)
Ο βαρύς Σεπτέμβρης της (μη) δωρεάν παιδείας – Τα σχολικά είδη είναι η κορυφή του παγόβουνου των εξόδων
Οικονομία 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Ο βαρύς Σεπτέμβρης της (μη) δωρεάν παιδείας – Τα σχολικά είδη είναι η κορυφή του παγόβουνου των εξόδων

Τα σχολικά είδη είναι στις ίδιες τιμές με πέρυσι επιμένει το υπουργείο Ανάπτυξης. Τα σούπερ μάρκετ δείχνουν μικρές μειώσεις. Οι ενώσεις καταναλωτών εντοπίζουν αυξήσεις. Τι ισχύει πραγματικά;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Spotlight

Τελικά ακριβαίνουν, φτηναίνουν ή μένουν σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη; Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από συνάντηση με τους εκπροσώπους των Σούπερ Μάρκετ, ανακοίνωσε ότι οι τιμές στα σχολικά είδη θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Το επιβεβαίωσε και η Ενωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) ως δείγμα της «συνεχούς δέσμευσης των μελών της να βρίσκονται στο πλευρό των καταναλωτών».  Η ΕΣΕ επικαλέστηκε τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, σύμφωνα με τα οποία η συνολική κατηγορία των σχολικών ειδών στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ της χώρας καταγράφει μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 0,7%.

πηγή: ΙΕΛΚΑ

πηγή: ΕΕΚΕ

Ακρίβηναν τα σχολικά λέει η ΕΕΚΕ

Σύμφωνα πάντως με τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποίησε η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά σχολικά είδη που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το 50%.

Για του λόγου της το αληθές η ΕΕΚΕ παρέθεσε πίνακες με 20 κωδικούς, από συγκεκριμένα είδη (στυλό, μαρκαδόρους, μολύβια κ.ά), τα οποία εντόπισε να πωλούνται ακριβότερα από δέκα λεπτά ως και ένα ευρώ (σε μία περίπτωση). Αν και σε απόλυτες τιμές οι διαφορές είναι μικρές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές από τον καταναλωτή, σε ποσοστιαία κλίμακα οι ανατιμήσεις κυμαίνονται περίπου από 4% ως 54%.

Βέβαια, ο υπολογισμός αυτός ενέχει ένα βαθμό αυθαιρεσίας, αφού γίνεται σε ένα «εικονικό» καλάθι και δεν αφορά το σύνολο των κωδίκων σχολικών προϊόντων που πωλούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Σε κάθε περίπτωση η δειγματοληπτική έρευνα της ΕΕΚΕ έρχεται σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις του υπουργού για σταθερές τιμές και με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ για μειώσεις, έστω και οριακές.

Ποια είναι η αλήθεια για τα σχολικά;

Ποιο είναι το συμπέρασμα που εξάγει ο καταναλωτής από τα παραπάνω; Ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα; Μπορεί όλοι να έχουν δίκιο; Η απάντηση βρίσκεται πιθανόν στη διαφορετική μεθοδολογία που ακολουθεί ο κάθε φορέας. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ δεν είναι δειγματοληπτική, αλλά αναλύει τη μεταβολή της μοναδιαίας αξίας ανά κατηγορία προϊόντος, δηλαδή τις πωλήσεις προς όγκο, για τον μήνα Αύγουστο. Αντικατοπτρίζει έτσι τόσο την πορεία των τιμών όσο και τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών.

Η ΕΕΚΕ ακολουθεί εντελώς διαφορετική λογική και επικεντρώνει σε συγκεκριμένους κωδικούς, στους οποίους καταγράφει ανατιμήσεις.

Χωρίς να έχουμε τα πλήρη στοιχεία στα χέρια μας, μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο έρευνες δίνουν τη δική τους «αλήθεια»,  όμως συγκρίνουν διαφορετικά πράγματα. Το ΙΕΛΚΑ συγκρίνει τις τιμές σε προϊόντα που ήδη αγοράστηκαν από τους καταναλωτές τον Αύγουστο. Πρόκειται για μια περίοδο μάλλον «νεκρή» για τα σχολικά αφού οι περισσότερες οικογένειες περιμένουν το άνοιγμα των σχολείων για τις σχετικές αγορές. Η δειγματοληψία της ΕΕΚΕ έγινε τον Σεπτέμβριο, σε προϊόντα στα ράφια, και όχι «χτυπημένα» στο ταμείο. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες και προκαλούν ερωτηματικά.

Ο βαρύς λογαριασμός του Σεπτεμβρίου

Είναι εύλογο οι καταναλωτές να νιώθουν σύγχυση από τις αντικρουόμενες ανακοινώσεις για τις τιμές των σχολικών ειδών. Το πραγματικό ζήτημα όμως είναι άλλο: Πρώτον, τα σούπερ μάρκετ αποτελούν ένα μόνο «κανάλι» διάθεσης των σχολικών ειδών,  όχι το σημαντικότερο. Την πρωτοκαθεδρία στις πωλήσεις σχολικών έχουν τα εξειδικευμένα καταστήματα, με τον μεγαλύτερο όγκο να διακινείται πλέον μέσω αλυσίδων – ομίλων, που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Δεύτερον, το κόστος των σχολικών ειδών αν και διόλου ευκαταφρόνητο,  είναι ένα μικρό μέρος των εξόδων του Σεπτεμβρίου για τις οικογένειες με παιδιά, εφήβους ή ακόμα και ενήλικα προστατευόμενα μέλη.

Τα πιο βαριά έξοδα παραμένουν τα φροντιστήρια, οι ξένες γλώσσες, τα ιδιαίτερα ή και τα δίδακτρα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, για όσους μπορούν να τα υποστηρίξουν, συνήθως με θυσίες.

Εξίσου σημαντικό έξοδο είναι οι εξωσχολικές δραστηριότητες, αφού στα δημόσια σχολεία η καλλιτεχνική παιδεία είναι σχεδόν αόρατη και ο αθλητισμός εξαντλείται στα απολύτως στοιχειώδη.

Ασήκωτο το βάρος των σπουδών

Τα βάσανα και τα οικονομικά έξοδα δε σταματάνε ούτε αφού τελειώσει το παιδί το σχολειο. Τότε είναι που  αρχίζουν τα δύσκολα, αφού αν περάσει σε πανεπιστημιακή σχολή σε άλλη πόλη, θα χρειαστεί σχεδόν ένας βασικός μισθός για τα μηνιαία έξοδα, καθώς τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί.

Η δε βιομηχανία της ιδιωτικής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γιγαντώνεται και πλέον εισβάλλει στην τριτοβάθμια, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που ιδρύθηκαν σε πείσμα του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Όσο το κόστος ζωής και στέγασης αυξάνεται και η φοιτητική μέριμνα παραμένει υποτυπώδης, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και κολέγια παρουσιάζονται ως «συμφέρουσα» εναλλακτική στα δημόσια ΑΕΙ και από πλευράς κόστους. Τι να πληρώνεις νοίκι, τι να πληρώνεις δίδακτρα, βγαίνει μία ή άλλη, είναι το δίλημμα των γονιών. Μια λογική που φάνηκε έμμεσα να σιγοντάρει ως και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με δηλώσεις όπως «πόσο εύκολα μπορεί σαν πας να σπουδάσεις την Κομοτηνή;».

Μισός μισθός το μήνα για τη «δωρεάν παιδεία»

Το συμπέρασμα είναι ότι ακόμα και αν ο γονιός γλιτώσει μισό ευρώ ψάχνοντας το πιο φθηνό τετράδιο (που συνήθως θα είναι και πιο φθηνιάρικο σε ποιότητα ή θα έχει υποστεί «shrinkflation»), δεν θα αποφύγει την οικονομική αφαίμαξη.

Χαρακτηριστική είναι  σχετική έρευνα της Alco για τη ΓΣΕΕ, που δείχνει τα μηνιαία έξοδα για εξωσχολική εκπαίδευση να κυμαίνονται από 500 ως και πάνω από 1000 ευρώ το μήνα, για μία στις δύο οικογένειες. Όταν το 70% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα πληρώνεται με λιγότερα από 1000 ευρώ καθαρά, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον μισός μισθός πηγαίνει για τα έξοδα της κατά τα άλλα «δωρεάν» παιδείας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Δημογραφικό: Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού – Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα
Η εξέλιξη 05.09.25

Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού - Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα

Συναγερμός σε όλη την Ευρώπη για τη συρρίκνωση του πληθυσμού. Η εξέλιξη των δεικτών γονιμότητας μετά το baby boom (1970-2023) στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο ρόλος των πολιτικών εναντίωσης στη μετανάστευση. Το δημογραφικό, τεράστια η απειλή για την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βαγγέλης Μαρινάκης: «Να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά στην Ουκρανία»
Οικονομικές Ειδήσεις 05.09.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά στην Ουκρανία»

Η έκκληση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ιδρυτή και προέδρου του ναυτιλιακού ομίλου Capital Maritime & Trading Corp και βασικού μετόχου της Alter Ego Media, για τον τερματισμό του ουκρανικού πολέμου και οι αναφορές του στην κακή πραγματική οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών, στην παρέμβασή του στο 5ο Thessaloniki Metropolitan Summit

Σύνταξη
Wall Street: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση
Wall Street 05.09.25

Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση

Οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους ότι η κεντρική τράπεζα θα προβεί σε μείωση στις 17 Σεπτεμβρίου, με τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων να παρουσιάζουν άνοδο

Σύνταξη
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Οικονομία 04.09.25

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και το powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σύνταξη
Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας
Θεσσαλονίκη 04.09.25

Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας

Με φόντο τη δεύτερη θητεία Τραμπ, τη γεωπολιτική ρευστότητα αλλά και τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα του εμπορίου, ξεκινούν οι εργασίες του 5ου Συνεδρίου «Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργανώνει ο Economist. Μπόρις Τζόνσον και Βαγγέλης Μαρινάκης ανοίγουν την αυλαία.

Σύνταξη
Γαλλία: Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
Επενδυτικές τακτικές 04.09.25

Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Τρία σενάρια

Η UBS προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές - Τα τρία σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γαλλία, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη
Έκθεση Κομισιόν 04.09.25

H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη

Το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η διαφθορά είναι πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα - διπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
89η ΔΕΘ: Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ – Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο
Το πρόγραμμα Antinero 04.09.25

Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ - Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο εν όψει της 89ης ΔΕΘ

Στον σχεδιασμό έχουν μπει κι άλλες παρεμβάσεις που υπόσχονται να αναγεννήσουν τη Θεσσαλονίκη - Οι εργασίες της 89ης ΔΕΘ θα φιλοξενηθούν για δύο εβδομάδες

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Χρυσή λίρα όπως... ένας μισθός

Η χρυσή λίρα ακολουθεί το ξέφρενο ράλι του χρυσού ως ένα παραδοσιακό ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές

Η μείωση παραγωγής στην Ευρώπη και την Ελλάδα λόγω κόστους και ευλογιάς των προβάτων, σε συνδυασμό με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μοσχάρι, έχουν εκτινάξει τις τιμές για τον έλληνα καταναλωτή έως 50% σε έναν χρόνο

Δήμητρα Σκούφου
Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους

Η άμεση επίπτωση από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα εμφανιστεί το 2026 και θα αφορά όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το 2016

Ηλίας Γεωργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του – Συνελήφθησαν οι γονείς
Στη Θεσσαλονίκη 05.09.25

Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του - Τα είδε οδηγός, συνελήφθησαν οι γονείς

Τα δύο μικρά παιδιά τα αντελήφθη διερχόμενος οδηγός σε δρόμο της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη - Οι γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία
Στη Θεσσαλονίκη 05.09.25

Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)

Μετά την πρώτη σύγκρουση, το ένα από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, στην έξοδο από Θεσσαλονίκη, και συγκρούστηκε με άλλο όχημα - Ο άνδρας που τραυματίστηκε νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

Σύνταξη
Ισραήλ: «Εξαφανίζοντας γειτονιές» – Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις
Φονική κλιμάκωση 05.09.25

«Εξαφανίζοντας γειτονιές»: Το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις φονικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον το 30% των θυμάτων στη Λωρίδα είναι παιδιά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»
Eurobasket 2025 05.09.25

Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»

Η Ισπανία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurobasket και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ιβηρική, με τα ΜΜΕ να ασκούν σκληρή κριτική στον Σέρτζιο Σκαριόλο και τους παίκτες του.

Σύνταξη
Λισαβόνα: Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές – Οι προειδοποιήσεις και ο ρόλος του υπερτουρισμου
Δυστύχημα με τελεφερίκ 05.09.25

Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές της Λισαβόνας - Οι προειδοποιήσεις και ο παράγοντας υπερτουρισμός

Το δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ στη Λισαβόνα έφερε στο φως τα προβλήματα στις υποδομές της πόλης που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο
Στις ΗΠΑ 05.09.25

Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει έφεση στην προ δύο εβδομάδων απόφαση της δικαστού Κάθλιν Ουίλιαμς για οριστικό κλείσιμο του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» και απόσυρση των περιφράξεων εντός 60 ημερών

Σύνταξη
«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό της Αργεντινής σε επίσημο παιχνίδι και οι οπαδοί της «αλμπισελέστε» του έδειξαν την ευγνωμοσύνη τους.

Σύνταξη
