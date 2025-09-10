Ορκίστηκε πέμπτος πρωθυπουργός στη Γαλλία σε δύο χρόνια: «Αλλαγές ουσίας και όχι του φαίνεσθαι»

Ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου ο νέος πρωθυπουργός στη Γαλλία, Σεμπαστιέν Λεκορνί , κατά την τελετή παράδοσης–παραλαβής στο ξενοδοχείο Ματινιόν, σε μια ημέρα που η χώρα δοκιμάστηκε από εκτεταμένες κινητοποιήσεις του κινήματος «Μπλοκάρουμε τα πάντα».

Ο 39χρονος πρώην υπουργός Άμυνας είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια και διαδέχεται τον Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος αποπέμφθηκε από την Εθνοσυνέλευση σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης.

Σε σύντομη δήλωσή του στο Ματινιόν, ο Λεκορνί δεσμεύτηκε για «ρήξη στην ουσία και όχι μόνο στη μορφή», υποσχόμενος δημιουργικές λύσεις στη δυσεπίλυτη πολιτική εξίσωση μιας Βουλής χωρίς σταθερή πλειοψηφία. «Υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στην πραγματική ζωή και την πολιτική κατάσταση… θα πετύχουμε, τίποτα δεν είναι αδύνατο», είπε, σκιαγραφώντας προτεραιότητα την εκπόνηση συναινετικού σχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2026.

Η ανάληψη της εξουσίας συνέπεσε με διαδηλώσεις και αποκλεισμούς οδικών αρτηριών σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων καταγράφηκαν περίπου 250 συλλήψεις, ενώ η κυβέρνηση είχε προαναγγείλει την ανάπτυξη 80.000 αστυνομικών για τη διατήρηση της τάξης. Τα επεισόδια –με οδοφράγματα, πυρπολήσεις κάδων και χρήση δακρυγόνων– ανέδειξαν το βάθος της κοινωνικής δυσαρέσκειας και το πολιτικό ρίσκο για το Ελιζέ.

Η επιλογή του Λεκορνί, στενού συμμάχου του Εμανουέλ Μακρόν, σηματοδοτεί συνέχεια στην κυβερνητική κατεύθυνση και όχι στροφή προς τα αριστερά, όπως ζητούσε μέρος της αντιπολίτευσης.

Μεγάλες προσδοκίες

Ο πρόεδρος, σε ασυνήθιστη κίνηση για τα γαλλικά χρονικά, του ζήτησε να διαβουλευθεί πρώτα με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τον προϋπολογισμό και κατόπιν να συγκροτήσει κυβέρνηση. Αυτό το «πρώτα ο προϋπολογισμός, μετά το σχήμα» αποσκοπεί στη γρήγορη εξεύρεση ψήφων για ένα πακέτο προσαρμογής που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

Το βάρος των προσδοκιών είναι μεγάλο: ως υπουργός Άμυνας, ο Λεκορνί διαχειρίστηκε την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη γαλλική απάντηση στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ στο εσωτερικό είχε συμμετάσχει στη «μεγάλη εθνική συζήτηση» μετά τα Κίτρινα Γιλέκα. Τώρα, ως πρωθυπουργός, η πρώτη δοκιμασία είναι να μετατρέψει το σύνθημα της «ρήξης στην ουσία» σε αριθμούς και άρθρα ενός προϋπολογισμού που να αντέχει κοινοβουλευτικά και κοινωνικά. Το αν θα πετύχει, θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες, αλλά η ημέρα της ορκωμοσίας του έδειξε πόσο στενό είναι το πολιτικό περιθώριο κινήσεων.

Την ίδια στιγμή, το πολιτικό περιβάλλον παραμένει κατακερματισμένο σε τρία στρατόπεδα –αριστερά, κεντρώο μπλοκ του Μακρόν και άκρα δεξιά– γεγονός που καθιστά την έγκριση του προϋπολογισμού ως τις αρχές Οκτωβρίου υψηλού ρίσκου άσκηση αριθμητικής και συμβιβασμών.

Η Νέα Ανυπότακτη Γαλλία προαναγγέλλει πρόταση μομφής, ενώ ο Εθνικός Συναγερμός αφήνει παράθυρο «κατά περίπτωση» συνεργασίας, υπό όρους για φόρους και δαπάνες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λεκορνί καλείται να πείσει Σοσιαλιστές και Ρεπουμπλικάνους ότι μπορεί να πετύχει «σταθερότητα με συμφωνίες», χωρίς να απωλέσει την πολιτική του βάση.

Με πληροφορίες από Reuters, France24