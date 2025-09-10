newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.09.2025 | 13:35
Νέος σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ορκίστηκε πέμπτος πρωθυπουργός στη Γαλλία σε δύο χρόνια: «Αλλαγές ουσίας και όχι του φαίνεσθαι»
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:51

Ορκίστηκε πέμπτος πρωθυπουργός στη Γαλλία σε δύο χρόνια: «Αλλαγές ουσίας και όχι του φαίνεσθαι»

Η ανάληψη της εξουσίας από τον Σεμπαστιέν Λεκορνί συνέπεσε με διαδηλώσεις και αποκλεισμούς οδικών αρτηριών σε όλη τη Γαλλία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Spotlight

Ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου ο νέος πρωθυπουργός στη Γαλλία, Σεμπαστιέν Λεκορνί , κατά την τελετή παράδοσης–παραλαβής στο ξενοδοχείο Ματινιόν, σε μια ημέρα που η χώρα δοκιμάστηκε από εκτεταμένες κινητοποιήσεις του κινήματος «Μπλοκάρουμε τα πάντα».

Ο 39χρονος πρώην υπουργός Άμυνας είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια και διαδέχεται τον Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος αποπέμφθηκε από την Εθνοσυνέλευση σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης.

Σε σύντομη δήλωσή του στο Ματινιόν, ο Λεκορνί δεσμεύτηκε για «ρήξη στην ουσία και όχι μόνο στη μορφή», υποσχόμενος δημιουργικές λύσεις στη δυσεπίλυτη πολιτική εξίσωση μιας Βουλής χωρίς σταθερή πλειοψηφία. «Υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στην πραγματική ζωή και την πολιτική κατάσταση… θα πετύχουμε, τίποτα δεν είναι αδύνατο», είπε, σκιαγραφώντας προτεραιότητα την εκπόνηση συναινετικού σχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2026.

Η ανάληψη της εξουσίας συνέπεσε με διαδηλώσεις και αποκλεισμούς οδικών αρτηριών σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων καταγράφηκαν περίπου 250 συλλήψεις, ενώ η κυβέρνηση είχε προαναγγείλει την ανάπτυξη 80.000 αστυνομικών για τη διατήρηση της τάξης. Τα επεισόδια –με οδοφράγματα, πυρπολήσεις κάδων και χρήση δακρυγόνων– ανέδειξαν το βάθος της κοινωνικής δυσαρέσκειας και το πολιτικό ρίσκο για το Ελιζέ.

Η επιλογή του Λεκορνί, στενού συμμάχου του Εμανουέλ Μακρόν, σηματοδοτεί συνέχεια στην κυβερνητική κατεύθυνση και όχι στροφή προς τα αριστερά, όπως ζητούσε μέρος της αντιπολίτευσης.

Μεγάλες προσδοκίες

Ο πρόεδρος, σε ασυνήθιστη κίνηση για τα γαλλικά χρονικά, του ζήτησε να διαβουλευθεί πρώτα με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τον προϋπολογισμό και κατόπιν να συγκροτήσει κυβέρνηση. Αυτό το «πρώτα ο προϋπολογισμός, μετά το σχήμα» αποσκοπεί στη γρήγορη εξεύρεση ψήφων για ένα πακέτο προσαρμογής που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

Το βάρος των προσδοκιών είναι μεγάλο: ως υπουργός Άμυνας, ο Λεκορνί διαχειρίστηκε την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη γαλλική απάντηση στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ στο εσωτερικό είχε συμμετάσχει στη «μεγάλη εθνική συζήτηση» μετά τα Κίτρινα Γιλέκα. Τώρα, ως πρωθυπουργός, η πρώτη δοκιμασία είναι να μετατρέψει το σύνθημα της «ρήξης στην ουσία» σε αριθμούς και άρθρα ενός προϋπολογισμού που να αντέχει κοινοβουλευτικά και κοινωνικά. Το αν θα πετύχει, θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες, αλλά η ημέρα της ορκωμοσίας του έδειξε πόσο στενό είναι το πολιτικό περιθώριο κινήσεων.

Την ίδια στιγμή, το πολιτικό περιβάλλον παραμένει κατακερματισμένο σε τρία στρατόπεδα –αριστερά, κεντρώο μπλοκ του Μακρόν και άκρα δεξιά– γεγονός που καθιστά την έγκριση του προϋπολογισμού ως τις αρχές Οκτωβρίου υψηλού ρίσκου άσκηση αριθμητικής και συμβιβασμών.

Η Νέα Ανυπότακτη Γαλλία προαναγγέλλει πρόταση μομφής, ενώ ο Εθνικός Συναγερμός αφήνει παράθυρο «κατά περίπτωση» συνεργασίας, υπό όρους για φόρους και δαπάνες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λεκορνί καλείται να πείσει Σοσιαλιστές και Ρεπουμπλικάνους ότι μπορεί να πετύχει «σταθερότητα με συμφωνίες», χωρίς να απωλέσει την πολιτική του βάση.

Με πληροφορίες από Reuters, France24

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

89η ΔΕΘ
O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις
Σκηνικό κλιμάκωσης 10.09.25 Upd: 14:36

Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις

Για πρώτη φορά η Πολωνία είχε επιχειρησιακή εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Η Βαρσοβία κατήγγειλε ρωσική επίθεση και επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Όλες οι εξελίξεις στο liveblog του in

Σύνταξη
Νεπάλ: Η διαφθορά και τα «Nepo Kids» της πολιτικής ελίτ στο διαδικτυακό… στόχαστρο της Gen Z
«Αθώοι νέοι πέθαναν» 10.09.25

Ο πραγματικός λόγος που η Gen Z βγήκε στους δρόμους του Νεπάλ και τα «Nepo Kids» - «Δεν θα σταματήσουμε»

Στο Νεπάλ, οι βίαιες διαμαρτυρίες με επικεφαλής ακτιβιστές της Gen Z έχουν οδηγήσει σε τουλάχιστον 19 θανάτους και πολυάριθμους τραυματισμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Κόσμος 10.09.25

Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Κινητοποιήσεις σημειώνονται σε αρκετά σημεία του Παρισιού στη Γαλλία, ανήμερα της ανάληψης των πρωθυπουργικών καθηκόντων από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία, χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ
Αντιδράσεις 10.09.25

Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία - Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ για το θέμα

Στην Πολωνία συνεδρίασε το εθνικό συμβούλιο ασφαλείας - Το ΝΑΤΟ θα συζητήσει το θέμα, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησης σήμερα Τετάρτη δήλωσε εκπρόσωπος της συμμαχίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη
Κόσμος 10.09.25

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη

«Απέναντι» στο Ισραήλ είναι η διεθνής κοινότητα μετά την επίθεση στο Κατάρ, με τα κράτη να καταδικάζουν την κίνηση και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.09.25

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της - «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Η Πολωνία κατέρριψε drones που «παραβίασαν τον εναέριο χώρο της» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία - Είναι η πρώτη φορά που η χώρα -μέλος του ΝΑΤΟ- εμπλέκεται στον πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αργεντινή: Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 10.09.25

Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες

Η συντριπτική ήττα για το κόμμα του ακραίου νεοφιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στις τοπικές εκλογές του Μπουένος Άιρες και ο 58χρονος περονιστής Γαβριήλ Κατωπόδης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα
Μέση Ανατολή 10.09.25

Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα

Ο Τραμπ επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει εκ των προτέρων για την επίθεσή του στην Ντόχα, αλλά και το Κατάρ διέψευσε την πληροφορία ότι ενημερώθηκε από τις ΗΠΑ πριν την επιδρομή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
Στο Στρασβούργο 10.09.25

«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια «κόκκινη γραμμή» έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη γενοκτονία στη Γάζα

Σύνταξη
Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»
Digital γιούχα 10.09.25

Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»

Στο Λος Άντζελες βρέθηκαν οι Oasis πριν λίγες ημέρες και ανάμεσα στους διάσημους που έτρεξαν να τους δουν ήταν και ο «μπαμπάς» του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Και αυτό δεν άρεσε σε πολλούς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη
Στο Παρίσι 10.09.25

Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη

«Η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες
Culture Live 10.09.25

Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες

Το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος.

Σύνταξη
Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με την κυβέρνηση να βλέπει να χάνεται το τρένο της αυτοδυναμίας, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, ενώ αναζητά γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να προσεγγίσει κετρνώα ακροατήρια που έχασε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπάζωμα στα Τέμπη: «Τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους – Ζητάμε κακούργημα για αυτούς που δολοφόνησαν τα παιδιά μας»
Για το μπάζωμα 10.09.25

«Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους - Ζητάμε κακούργημα» - Στην ανακρίτρια οι αδελφοί Πλακιά για Τέμπη

«Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται» δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς που μαζί με τον αδελφό του Δημήτρη κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια για την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τρεις κόρες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες
La La Land 10.09.25

Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο σταρ των ταινιών «The Studio» και «Platonic» έχει αρχίσει να αγαπάει την εξερεύνηση των λιγότερο λαμπερών γωνιών της υιοθετημένης πατρίδας του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις
Σκηνικό κλιμάκωσης 10.09.25 Upd: 14:36

Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις

Για πρώτη φορά η Πολωνία είχε επιχειρησιακή εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Η Βαρσοβία κατήγγειλε ρωσική επίθεση και επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Όλες οι εξελίξεις στο liveblog του in

Σύνταξη
Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague
Σπορ 10.09.25

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague

Οι μέτοχοι της Euroleague κλήθηκαν μέσω ψηφοφορίας να αποφασίσουν πού θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague, με την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ να επικρατεί του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο