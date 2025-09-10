ΗΠΑ: Η 23χρονη Ιρίνα κοιτάζει στα μάτια με τρόμο τον δολοφόνο της λίγο πριν ξεψυχήσει [βίντεο σοκ]
Η 23χρονη Ιρίνα δεν γνώριζε τον δολοφόνο της
Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο από τη φρικτή δολοφονία της 23χρονης Ουκρανής Ιρίνα Ζαρούτσκα μέσα σε συρμό των ΗΠΑ έρχεται στη δημοσιότητα.
Η νεαρή γυναίκα, που είχε διαφύγει το 2022 από την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή για να βρει καταφύγιο στις ΗΠΑ μαζί με τη μητέρα και την αδελφή της, φαίνεται να κοιτά με τρόμο τον 35χρονο Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ τη στιγμή που βγάζει από την τσέπη του ένα μαχαίρι και τη μαχαιρώνει επανειλημμένα στον λαιμό και το σώμα.
Αίσθηση προκαλεί και η απάθεια των υπόλοιπων επιβατών του συρμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, με τη μητέρα του να αναφέρει πως πάσχει από σχιζοφρένεια και δεν θα έπρεπε να τον αφήσουν εκτός ιδρύματος.
Το βίντεο με τις τελευταίες στιγμές της Ιρίνα
Στις τελευταίες της στιγμές, όπως δείχνει το βίντεο, γυρίζει ελαφρά το κεφάλι και κοιτάζει έντρομη τον άνδρα που κάθεται πίσω της. Το βλέμμα της, γεμάτο τρόμο και απορία, είναι η τελευταία εικόνα πριν δεχτεί το δολοφονικό χτύπημα.
Το βίντεο δείχνει την 23χρονη κοπέλα να καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της, προσπαθώντας να προστατευθεί μάταια, ενώ λίγο αργότερα μαζεύει τα πόδια της, που διακρίνονται γεμάτα αίμα.
Η 23χρονη καταρρέει στο δάπεδο του βαγονιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Στο φόντο ακούγεται ανδρική φωνή να σχολιάζει κυνικά: «he got that white girl» (χτύπησε τη λευκή κοπέλα).
Ακολουθούν σκληρά πλάνα:
Ο δράστης, άστεγος και υπότροπος σε βίαια εγκλήματα, αποχωρεί από το βαγόνι με ψυχραιμία, κρατώντας ακόμη το αιματοβαμμένο όπλο.
Συνελήφθη δύο λεπτά αργότερα από αστυνομικούς στον επόμενο σταθμό.
Οι υπόλοιποι επιβάτες που είναι μάρτυρες στη δολοφονία της 23χρονης, δεν κάνουν τίποτα για να την βοηθήσουν, γεγονός που δημιουργεί αίσθηση αλλά και τρόμο για το που έχουν φτάσει οι κοινωνίες στον κόσμο.

