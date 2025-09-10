newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.09.2025 | 09:19
Μπλοκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)
Πολιτική Γραμματεία 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:40

Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)

Η «διαφορετική« ΔΕΘ, οι πολιτικοί αρχηγοί, η μάχη των προγραμμάτων και η παρουσία Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Spotlight

Αν κάποιος ισχυριστεί ότι το πολιτικό σύστημα ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία μάλλον θα πει ψέματα, με δεδομένο ότι η κρίση πολιτικής εμπιστοσύνης – όπως υπογραμμίζουν αρκετοί πολιτικοί αναλυτές – βαθαίνει. Ανέκαθεν, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελούσε μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ανέβουν τα πολιτικά ντεσιμπέλ.

Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο, ο πρωθυπουργός εξαγγέλλει και η αντιπολίτευση περιμένει στη… γωνία, επιδιώκοντας να προτάξει έναν άλλο δρόμο.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, το οποίο -συνήθως- ξεθωριάζει στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, οι αντιπροτάσεις της αντιπολίτευσης αλλά και τα προφίλ που επιχειρούν να φιλοτεχνήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί είναι άνευ νοήματος. Και κάπως έτσι τα κόμματα κινούνται μεταξύ προγραμματικού βάθους και επικοινωνιακής «αντεπίθεσης».

Αρκούν όλα αυτά για να αντιστραφεί το πολιτικό κλίμα; Μάλλον όχι και σίγουρα δεν μπορούν να εγγυηθούν σε κανέναν από τους «πρωταγωνιστές» τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Πρώτα και κύρια στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο όποιος ευαγγελίζεται «φορολογική επανάσταση».

ΝΔ: Σύγκρουση από το… παρελθόν με την ακρίβεια στο επίκεντρο

Μία βασική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αποτελεί το γεγονός ότι την ατζέντα της ΔΕΘ δεν εγκαινίασε ο νυν αλλά ο πρώην πρωθυπουργός. De facto, η ομιλία Τσίπρα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την φετινή Έκθεση. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι ομιλίες των πρώην Πρωθυπουργών αποτελούν από μόνες τους είδηση. Πολλώ δε μάλλον όταν στην προκειμένη περίπτωση, η ομιλία του κ. Τσίπρα προηγήθηκε κατά μία ημέρα από αυτήν του κ. Μητσοτάκη.

Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η συγκυρία που αυτή πραγματοποιείται. Τα σενάρια περί επιστροφής φουντώνουν και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η διαχείριση των παρεμβάσεων του πρώην πρωθυπουργού από το Μέγαρο Μαξίμου παράγει αντιθέσεις και μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, με βάση τα όσα είπε στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, επιβεβαίωσε την αλλαγή της κυβερνητικής γραμμής απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Ήπιος στις απαντήσεις του μεν, κάνοντας λόγο για συμφέροντα δε.

Έτσι κι αλλιώς όμως, το Μέγαρο Μαξίμου και ο πρωθυπουργός δεν καλούνται να διαχειριστούν μόνο τα του Τσίπρα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να ρίχνει βαριά σκιά πάνω από τη Νέα Δημοκρατία και πειστικές απαντήσεις δεν έχουν δοθεί. Την ίδια ώρα, οι νέες αποκαλύψεις του In γύρω από τα Τέμπη δημιουργούν νέα ερωτήματα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τα προβλήματα στο Ε.Σ.Υ. παραμένουν και το υψηλό κόστος ζωής συνεχίζει να αποτελεί την γαλάζια αχίλλειο πτέρνα. Σημειωτέον ότι, ενδεικτική στιγμή του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στο εσωτερικό του κυβερνητικού στρατοπέδου είναι και η πρόσφατη κόντρα που ξέσπασε μεταξύ του Θάνου Πλεύρη και του Δημήτρη Καιρίδη με φόντο τη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Υπό συνθήκες απόλυτης πίεσης λοιπόν, το Μέγαρο Μαξίμου όσο κι αν επιχειρεί να αντιστρέψει το κλίμα με ένα αμφιλεγόμενο πακέτο παροχών, θα δυσκολευτεί πολύ. Άλλωστε, για το μείζον κοινωνικό πρόβλημα της ακρίβειας, για τη μείωση του ΦΠΑ και το υψηλό κόστος ζωής, ριζικά μέτρα που να δίνουν οριζόντιες λύσεις δεν υπήρξαν. Καμία επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, ενώ στον ιδιωτικό τομέα, οι ατέρμονες υπερωρίες και τα εξοντωτικό ωράρια θα γίνουν κανονικότητα. Αντίστοιχα, μέτρα στήριξης δεν υπήρξαν ούτε για την μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων, με εξαίρεση την σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Βέβαια, από την εξίσωση δεν μπορεί να λείπει η κοινωνική πίεση. Την ώρα της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη χιλιάδες διαδήλωναν έξω από το Βελλίδειο, ενώ δεκάδες πλατείες ανά τη χώρα πλημμύρισαν από πολίτες, που κατέστησαν σαφές ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουν τα Τέμπη…

ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ επικοινωνιακής αντεπίθεσης και «πονοκεφάλων»

Στο πλαίσιο, της επικοινωνιακής και πολιτικής αντεπίθεσης που έχει σχεδιάσει η Χαριλάου Τρικούπη ενόψει ΔΕΘ, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τα πεντηκοστά πρώτα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο αποτέλεσε έναν κρίσιμο πολιτικό σταθμό. Την Τετάρτη το βράδυ, το κλίμα -όπως κάθε χρόνο άλλωστε- ήταν πανηγυρικό και τα στελέχη του Κινήματος δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους. Από τις συνεντεύξεις τύπου και την αποδόμηση των κυβερνητικών πεπραγμάνενων στο Ζάππειο και από το Ζάππειο στη ΔΕΘ. Εκ των πραγμάτων, το μπαράζ των πολιτικών παρεμβάσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενισχύει μία εικόνα διπολισμού. Μπορεί άραγε η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη να βελτιώσει τις δημοσκοπικές αποδόσεις του κόμματος;

Παρά τις αλεπάλληλες παρεμβάσεις και τον προγραμματικό λόγο, υπάρχουν ανοιχτά «μέτωπα», που δεν θα κλείσουν εύκολα. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι η κόντρα μεταξύ Χάρη Δούκα και Παύλου Γερουλάνου ήταν αχρείαστη.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τον δικό του «δρόμο» τράβηξε και ο Χάρης Καστανίδης, συμμετέχοντας την Πέμπτη σε εκδήλωση που είχε «άρωμα» προοδευτικών συγκλίσεων. Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου και η καθηγήτρια του ΑΠΘ Ιφιγένεια Καμτσίδου.

Όσον αφορά δε τη σεναριολογία γύρω από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, αυτή δεν περνά σε καμία περίπτωση απαρατήρητη από τους παροικούντες την πράσινη Ιερουσαλήμ. Μάλιστα, η Χαριλάου Τρικούπη δεν παρέλειψε να σχολιάσει με επιθετικό τρόπο την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, με πηγές του κόμματος να αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου».

ΣΥΡΙΖΑ: Εξωστρέφεια και…αναμονή

Ο Σωκράτης Φάμελλος αξιοποίησε τις προηγούμενες ημέρες, προκειμένου να συναντηθεί με εκπροσώπους συνδικάτων και παραγωγικούς φορείς. Συσκέψεις επί συσκέψεων και περιοδείες σε Πέλλα, Ημαθία και Πιερία. Η Κουμουνδούρου επιχειρεί να εκπέμψει ένα μήνυμα εξωστρέφειας, προαναγγέλλοντας πως ο πρόεδρος του κόμματος θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για μία προοδευτική Ελλάδα.

Παρά ταύτα , οι παρεμβάσεις Τσίπρα, με αποκορύφωμα το «Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης» των 9 αξόνων, εκ των πραγμάτων, περιπλέκει τα πράγματα. Ακετοί είναι αυτοί που τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας να δουν τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης είχε ξεκαθαρίσει προ ολίγων ημερών ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν γίνεται να είναι απέναντι με τον Αλέξη Τσίπρα, από πλευράς απόψεων, θέσεων και διαδρομής».

Όπως και να ‘χει, οι εξελίξεις γύρω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δημιουργούν μία νέα πολιτική κινητικότητα. Εντούτοις, η εμπειρία έχει δείξει ότι μία ΔΕΘ δεν αρκεί για να αλλάξει ριζικά η πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Οι δημοσκοπήσεις πάντως του Σεπτεμβρίου δεν αργούν. Το αν θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι θα φανεί…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση στα 1,9 δις. για τα έσοδα και στα 317 εκατ ευρώ για τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση στα 1,9 δις. για τα έσοδα και στα 317 εκατ ευρώ για τα EBITDA

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

89η ΔΕΘ
O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in
ΟΠΕΚΕΠΕ 09.09.25

Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έκανε αναφορά στα αναλυτικά δημοσιεύματα του in, προειδοποίησε πως «δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα Μαξίμου gate και ένα Μυλωνάκης gate που βρίσκεται σε εξέλιξη»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος
ΥΠΕΝ 09.09.25

Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, ώστε οι γειτονικές της Ελλάδας χώρες να εναρμονίσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο

Σύνταξη
Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης
Κίνημα Δημοκρατίας 09.09.25

Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης

«Το δημογραφικό πρέπει να είναι στην εξίσωση του κοινωνικού κράτους - όχι του φορολογικού συστήματος», επισήμανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη
Βουλή 09.09.25

Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη

«Η περιβόητη μείωση φόρου που παρουσίασε στη ΔΕΘ ισοδυναμεί με μόλις 1,5-2 ευρώ τη μέρα για τα χαμηλά εισοδήματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ
«Θέλουμε ειρήνη» 09.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του Ισραήλ», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με τους δημάρχους Βηθλεέμ και Αθηναίων

Σύνταξη
Νέα Δημοκρατία: «Fake News» η επιβολή μείωσης ΦΠΑ από ΕΕ
Πολιτική 09.09.25

«Fake News» κατά τη Νέα Δημοκρατία η επιβολή μείωσης ΦΠΑ από ΕΕ

«Δεν υπάρχει κανένα "κατηγορητήριο" ή "πρόστιμο" επειδή η Ελλάδα δεν μείωσε ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες» αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, δύο ημέρες μετά το «δεν γνωρίζω» του πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 09.09.25

Ο Φαραντούρης ζητεί «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης, επικαλέστηκε τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη και άλλες θεομηνίες και φυσικές καταστροφές

Σύνταξη
Ανδρουλάκης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα
Συνάντηση στη Βουλή 09.09.25

Ανδρουλάκης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα

«Επιτέλους να βρεθεί μια λύση βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Χρηστίδης: Όποτε και αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις
ΠΑΣΟΚ 09.09.25

Χρηστίδης: Όποτε και αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις

«Ούτε η τρόικα, την πιο σκληρή περίοδο, δεν ζήτησε 13 ώρες εργασίας», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Χαρίτσης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα
Νέα Αριστερά 09.09.25

Χαρίτσης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε πως «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και να συνταχθεί με την επιβολή κυρώσεων στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ»

Σύνταξη
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ: Τοποθέτησαν τουαλέτες ενηλίκων σε νηπιαγωγείο για παιδάκια τεσσάρων ετών
Στη Θεσσαλονίκη 09.09.25

Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ: Τοποθέτησαν τουαλέτες ενηλίκων σε νηπιαγωγείο για παιδάκια τεσσάρων ετών

«Θα σας δείξω τις φωτογραφίες γιατί αποτυπώνουν εύγλωττα αυτό που συμβαίνει, ότι τοποθετούνται είδη υγιεινής για ενήλικες», τόνισε ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Γιαννούλης

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα
Σφοδρά πυρά 09.09.25

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα

«Η “ευχάριστη θέση” του κ. Μητσοτάκη αφορά μόνο τους λίγους και ισχυρούς», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι»
Ερώτηση στη Βουλή 09.09.25

«Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι» καταγγέλλει η Νέα Αριστερά

Επτά βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή στους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη για τις συγκεκριμένες επενδύσεις

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο
Συνάντηση με φορείς 09.09.25

Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι «το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες»

Σύνταξη
Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 09.09.25

Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια

Η δικογραφία ήρθε μετά από πρωτοβουλία των βουλευτών, Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα στη Δικαιοσύνη να διερευνηθεί η πληρωμή του μπαζώματος του τόπου του δυστυχήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη
Κόσμος 10.09.25

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη

«Απέναντι» στο Ισραήλ είναι η διεθνής κοινότητα μετά την επίθεση στο Κατάρ, με τα κράτη να καταδικάζουν την κίνηση και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κίνηση στην Αθήνα: Μποκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός
Υπομονή 10.09.25

Μποκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Αττική Οδό, όπως και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας - Κυκλοφοριακό κομφούζιο γύρω από τους στύλους Ολυμπίου Διός

Σύνταξη
Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια
Καρό τραπεζομάντιλο 10.09.25

Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια

Στο μπαρ του Dan Tana’s οι γονείς της Ντρου Μπάριμορ της άλλαζαν πάνες, ενώ οι Μέριλιν Μονρόε, Τζέιμς Ντιν, Φρανκ Σινάτρα και Τζακ Νίκολσον ήταν μόνιμοι θαμώνες του. Όλο το Χόλιγουντ πέρασε από τα τραπέζια του και ο λόγος δεν ήταν μόνο το θρυλικό κοτόπουλο-παρμεζάνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει

Η θεωρητική κατάρτιση και η επαγγελματική αποκατάσταση συνδέονται με τον καλύτερο τρόπο στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύνταξη
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Πώς μπορεί να δει κάποιος την Εθνική από κοντά… – Πτήσεις τσάρτερ και έξτρα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους
Eurobasket 2025 10.09.25

Πώς μπορεί να δει κάποιος την Εθνική από κοντά… – Πτήσεις τσάρτερ και έξτρα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους

Η Εθνική έκλεισε το εισιτήριό της στα ημιτελικά του Eurobasket και ο κόσμος της ετοιμάζεται για ταξίδι... μεταλλίου στη Ρίγα και την «Xiaomi Arena».

Σύνταξη
Ταξί: Δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων – Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπ. Μεταφορών
48ωρη απεργία 10.09.25

Δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων ταξί - Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο

Οι οδηγοί ταξί προχώρησαν σε 48ωρη απεργία την Τρίτη ως αντίδραση στην απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει συγκοινωνιακό έργο στα επαγγελματικά βαν

Σύνταξη
Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε
Editorial 10.09.25

Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα όταν το «Ακραίο Κέντρο» υποστηρίζει ότι είναι το μόνο που αξίζει να κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»
Μισαναπηρικά επεισόδια 10.09.25

Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»

Το δικαστήριο με οδηγό ταξί και ο αγώνας για να μπουν οι σκύλοι οδηγοί σε νομοθετικό πλαίσιο - Η ακτιβίστρια Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου μιλάει στο in με αφορμή το περιστατικό με την Πελενδρίτου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.09.25

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της - «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Η Πολωνία κατέρριψε drones που «παραβίασαν τον εναέριο χώρο της» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία - Είναι η πρώτη φορά που η χώρα -μέλος του ΝΑΤΟ- εμπλέκεται στον πόλεμο

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο