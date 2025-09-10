Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)

Αν κάποιος ισχυριστεί ότι το πολιτικό σύστημα ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία μάλλον θα πει ψέματα, με δεδομένο ότι η κρίση πολιτικής εμπιστοσύνης – όπως υπογραμμίζουν αρκετοί πολιτικοί αναλυτές – βαθαίνει. Ανέκαθεν, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελούσε μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ανέβουν τα πολιτικά ντεσιμπέλ.

Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο, ο πρωθυπουργός εξαγγέλλει και η αντιπολίτευση περιμένει στη… γωνία, επιδιώκοντας να προτάξει έναν άλλο δρόμο.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, το οποίο -συνήθως- ξεθωριάζει στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, οι αντιπροτάσεις της αντιπολίτευσης αλλά και τα προφίλ που επιχειρούν να φιλοτεχνήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί είναι άνευ νοήματος. Και κάπως έτσι τα κόμματα κινούνται μεταξύ προγραμματικού βάθους και επικοινωνιακής «αντεπίθεσης».

Αρκούν όλα αυτά για να αντιστραφεί το πολιτικό κλίμα; Μάλλον όχι και σίγουρα δεν μπορούν να εγγυηθούν σε κανέναν από τους «πρωταγωνιστές» τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Πρώτα και κύρια στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο όποιος ευαγγελίζεται «φορολογική επανάσταση».

ΝΔ: Σύγκρουση από το… παρελθόν με την ακρίβεια στο επίκεντρο

Μία βασική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αποτελεί το γεγονός ότι την ατζέντα της ΔΕΘ δεν εγκαινίασε ο νυν αλλά ο πρώην πρωθυπουργός. De facto, η ομιλία Τσίπρα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την φετινή Έκθεση. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι ομιλίες των πρώην Πρωθυπουργών αποτελούν από μόνες τους είδηση. Πολλώ δε μάλλον όταν στην προκειμένη περίπτωση, η ομιλία του κ. Τσίπρα προηγήθηκε κατά μία ημέρα από αυτήν του κ. Μητσοτάκη.

Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η συγκυρία που αυτή πραγματοποιείται. Τα σενάρια περί επιστροφής φουντώνουν και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η διαχείριση των παρεμβάσεων του πρώην πρωθυπουργού από το Μέγαρο Μαξίμου παράγει αντιθέσεις και μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, με βάση τα όσα είπε στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, επιβεβαίωσε την αλλαγή της κυβερνητικής γραμμής απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Ήπιος στις απαντήσεις του μεν, κάνοντας λόγο για συμφέροντα δε.

Έτσι κι αλλιώς όμως, το Μέγαρο Μαξίμου και ο πρωθυπουργός δεν καλούνται να διαχειριστούν μόνο τα του Τσίπρα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να ρίχνει βαριά σκιά πάνω από τη Νέα Δημοκρατία και πειστικές απαντήσεις δεν έχουν δοθεί. Την ίδια ώρα, οι νέες αποκαλύψεις του In γύρω από τα Τέμπη δημιουργούν νέα ερωτήματα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τα προβλήματα στο Ε.Σ.Υ. παραμένουν και το υψηλό κόστος ζωής συνεχίζει να αποτελεί την γαλάζια αχίλλειο πτέρνα. Σημειωτέον ότι, ενδεικτική στιγμή του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στο εσωτερικό του κυβερνητικού στρατοπέδου είναι και η πρόσφατη κόντρα που ξέσπασε μεταξύ του Θάνου Πλεύρη και του Δημήτρη Καιρίδη με φόντο τη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Υπό συνθήκες απόλυτης πίεσης λοιπόν, το Μέγαρο Μαξίμου όσο κι αν επιχειρεί να αντιστρέψει το κλίμα με ένα αμφιλεγόμενο πακέτο παροχών, θα δυσκολευτεί πολύ. Άλλωστε, για το μείζον κοινωνικό πρόβλημα της ακρίβειας, για τη μείωση του ΦΠΑ και το υψηλό κόστος ζωής, ριζικά μέτρα που να δίνουν οριζόντιες λύσεις δεν υπήρξαν. Καμία επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, ενώ στον ιδιωτικό τομέα, οι ατέρμονες υπερωρίες και τα εξοντωτικό ωράρια θα γίνουν κανονικότητα. Αντίστοιχα, μέτρα στήριξης δεν υπήρξαν ούτε για την μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων, με εξαίρεση την σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Βέβαια, από την εξίσωση δεν μπορεί να λείπει η κοινωνική πίεση. Την ώρα της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη χιλιάδες διαδήλωναν έξω από το Βελλίδειο, ενώ δεκάδες πλατείες ανά τη χώρα πλημμύρισαν από πολίτες, που κατέστησαν σαφές ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουν τα Τέμπη…

ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ επικοινωνιακής αντεπίθεσης και «πονοκεφάλων»

Στο πλαίσιο, της επικοινωνιακής και πολιτικής αντεπίθεσης που έχει σχεδιάσει η Χαριλάου Τρικούπη ενόψει ΔΕΘ, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τα πεντηκοστά πρώτα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο αποτέλεσε έναν κρίσιμο πολιτικό σταθμό. Την Τετάρτη το βράδυ, το κλίμα -όπως κάθε χρόνο άλλωστε- ήταν πανηγυρικό και τα στελέχη του Κινήματος δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους. Από τις συνεντεύξεις τύπου και την αποδόμηση των κυβερνητικών πεπραγμάνενων στο Ζάππειο και από το Ζάππειο στη ΔΕΘ. Εκ των πραγμάτων, το μπαράζ των πολιτικών παρεμβάσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενισχύει μία εικόνα διπολισμού. Μπορεί άραγε η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη να βελτιώσει τις δημοσκοπικές αποδόσεις του κόμματος;

Παρά τις αλεπάλληλες παρεμβάσεις και τον προγραμματικό λόγο, υπάρχουν ανοιχτά «μέτωπα», που δεν θα κλείσουν εύκολα. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι η κόντρα μεταξύ Χάρη Δούκα και Παύλου Γερουλάνου ήταν αχρείαστη.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τον δικό του «δρόμο» τράβηξε και ο Χάρης Καστανίδης, συμμετέχοντας την Πέμπτη σε εκδήλωση που είχε «άρωμα» προοδευτικών συγκλίσεων. Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου και η καθηγήτρια του ΑΠΘ Ιφιγένεια Καμτσίδου.

Όσον αφορά δε τη σεναριολογία γύρω από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, αυτή δεν περνά σε καμία περίπτωση απαρατήρητη από τους παροικούντες την πράσινη Ιερουσαλήμ. Μάλιστα, η Χαριλάου Τρικούπη δεν παρέλειψε να σχολιάσει με επιθετικό τρόπο την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, με πηγές του κόμματος να αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου».

ΣΥΡΙΖΑ: Εξωστρέφεια και…αναμονή

Ο Σωκράτης Φάμελλος αξιοποίησε τις προηγούμενες ημέρες, προκειμένου να συναντηθεί με εκπροσώπους συνδικάτων και παραγωγικούς φορείς. Συσκέψεις επί συσκέψεων και περιοδείες σε Πέλλα, Ημαθία και Πιερία. Η Κουμουνδούρου επιχειρεί να εκπέμψει ένα μήνυμα εξωστρέφειας, προαναγγέλλοντας πως ο πρόεδρος του κόμματος θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για μία προοδευτική Ελλάδα.

Παρά ταύτα , οι παρεμβάσεις Τσίπρα, με αποκορύφωμα το «Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης» των 9 αξόνων, εκ των πραγμάτων, περιπλέκει τα πράγματα. Ακετοί είναι αυτοί που τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας να δουν τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης είχε ξεκαθαρίσει προ ολίγων ημερών ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν γίνεται να είναι απέναντι με τον Αλέξη Τσίπρα, από πλευράς απόψεων, θέσεων και διαδρομής».

Όπως και να ‘χει, οι εξελίξεις γύρω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δημιουργούν μία νέα πολιτική κινητικότητα. Εντούτοις, η εμπειρία έχει δείξει ότι μία ΔΕΘ δεν αρκεί για να αλλάξει ριζικά η πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Οι δημοσκοπήσεις πάντως του Σεπτεμβρίου δεν αργούν. Το αν θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι θα φανεί…