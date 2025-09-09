Χρηστίδης: Όποτε και αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του δεν έχουν λύσει, εδώ και έξι χρόνια, τα προβλήματα των πολιτών. Αντίθετα, αυτά μεγαλώνουν, μαζί με τις ανισότητες», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για μια διαπίστωση της αντιπολίτευσης αλλά για μια αποτύπωση της πραγματικότητας, βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.

«Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε, για ακόμα μία χρονιά, να χρησιμοποιήσει παυσίπονα αντί να δει τι πραγματικά είναι αυτό που αποτελεί την πραγματική ασθένεια της ελληνικής οικονομίας και δημιουργεί τεράστια ζητήματα στον μέσο Έλληνα, σήμερα, στην καθημερινότητά του», δήλωσε ο κ. Χρηστίδης, μιλώντας στο MEGA, και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα παρά μόνο παρατηρεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε την τιμή της κιλοβατώρας, στο ρεύμα, που σημείωσε αύξηση άνω του 50%, από το 2019 έως σήμερα. «Δείτε τα όρια της παιδικής φτώχειας. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε ειλικρινά και να πούμε ότι χρειάζεται ένας άλλος δρόμος. Εμείς αυτόν τον άλλο δρόμο θα ανακοινώσουμε, το Σάββατο, στη ΔΕΘ, με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, με τρόπο ο οποίος σέβεται τους πολίτες που μας ακούν», υπογράμμισε.

«Ούτε η τρόικα, την πιο σκληρή περίοδο, δεν ζήτησε 13 ώρες εργασίας»

«Χρειάζεται ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, με ήθος, ενσυναίσθηση και σχέδιο, που να επικεντρώνεται στο κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση. Ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να μιλά για αξιοπιστία, αφού, σε παλαιότερη ΔΕΘ, έλεγε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, ενώ οι συνταξιούχοι ζουν ακόμα όλες τις περικοπές του. Ο κ. Πέτσας έλεγε στους συνταξιούχους να μην προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και ότι θα τα πάρουν όλοι τα λεφτά των αναδρομικών. Ο νόμος Κατρούγκαλου, όμως, η προσωπική διαφορά, η εισφορά αλληλεγγύης είναι ακόμα εδώ», συμπλήρωσε.

Εστίασε την κριτική του στο επερχόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ούτε η τρόικα, την πιο σκληρή περίοδο, δεν ζήτησε 13 ώρες εργασίας. Εκ του νόμου ο εργαζόμενος έχει 11 ώρες ξεκούρασης. Εδώ μιλάμε για 13 ώρες εργασίας. Αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία βλέπει τα πράγματα, για τον μέσο πολίτη, ο οποίος παλεύει να δει τη ζωή του να βελτιώνεται».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σχολίασε ότι ο τόπος έχει ανάγκη από αξιοπιστία και φερεγγυότητα στην πολιτική, χαρακτηριστικά που φαίνονται, κυρίως, όταν κάποιος είναι σε θέση εξουσίας.

«Ο κόσμος έχει ανάγκη από μια πολύ μεγάλη πολιτική αλλαγή»

Όπως είπε, «όχι όταν έρχεται η ώρα της προανακριτικής επιτροπής, να φεύγουν από την πίσω πόρτα της Βουλής, ο ένας βουλευτής μετά τον άλλον και οι μισοί να στέλνουν επιστολική ψήφο. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία βλέπει το κράτος δικαίου, την δικαιοσύνη, τον τρόπο αντιμετώπισης των σκανδάλων».

Εκτίμησε, τέλος, ότι ο κύκλος της ΝΔ στην κυβέρνηση έχει κλείσει και ότι δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Καταληκτικά τόνισε πως «όποτε κι αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από μια πολύ μεγάλη πολιτική αλλαγή».