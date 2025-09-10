Χολιγουντιανή πρεμιέρα, άδοξο φινάλε: Μπουνιά στον Τζέιμς ΜακΑβόι χωρίς λόγο

Ο Τζέιμς ΜακΑβόι, ο γνωστός Σκωτσέζος ηθοποιός, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός απροσδόκητου περιστατικού βίας στο Τορόντο.

Ο ΜακΑβόι βρέθηκε στο Τορόντο για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, όπου και δέχθηκε αναίτια επίθεση σε μπαρ της πόλης από άγνωστο άνδρα.

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός και πλέον σκηνοθέτης γρονθοκοπήθηκε σύμφωνα με δημοσιεύματα των περιοδικών People και EW από έναν άλλο θαμώνα.

Η επίθεση συνέβη το βράδυ της Δευτέρας στο μπαρ Charlotte’s Room, δύο ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, της ταινίας California Schemin’.

Πηγή που επικαλείται το περιοδικό People δήλωσε πως ο ΜακΑβόι «είχε μια χαλαρή συνάντηση με τους παραγωγούς της ταινίας του, και όπως έμαθε αργότερα μιλώντας με το προσωπικό, υπήρχε ένας άντρας που είχε πιει πολύ και τον συνόδευαν προς την έξοδο. Τζέιμς του είχε γυρισμένη την πλάτη και ο άντρας απλώς τον γρονθοκόπησε».

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο ηθοποιός δεν είχε προηγουμένως καμία επαφή με τον δράστη, ούτε προκάλεσε την επίθεση.

Άλλοι θαμώνες του μαγαζιού έσπευσαν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, ο οποίος τελικά απομακρύνθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά την αιφνίδια βία, ο Τζέιμς ΜακΑβόι φέρεται να αντιμετώπισε το περιστατικό με εντυπωσιακή ψυχραιμία.

Σύμφωνα με τις αναφορές, παρέμεινε στο μπαρ και μάλιστα «αστειεύτηκε» για το συμβάν με τους υπόλοιπους θαμώνες και το προσωπικό.

Αληθινή ιστορία

Η ταινία που βρίσκεται στο επίκεντρο της επίσκεψής του, το California Schemin’, είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία του σκωτσέζικου ραπ ντουέτου των Silibil N’ Brains.

Οι δύο φίλοι κατάφεραν να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως Αμερικανούς ράπερ, μια ιστορία που είχε παρουσιαστεί και στο ντοκιμαντέρ του 2013 The Great Hip-Hop Hoax.