10.09.2025 | 16:27
Πυρκαγιές σε Φθιώτιδα και Λάρισα – Επιχειρούν εναέρια
Χολιγουντιανή πρεμιέρα, άδοξο φινάλε: Μπουνιά στον Τζέιμς ΜακΑβόι χωρίς λόγο
Go Fun 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:10

Χολιγουντιανή πρεμιέρα, άδοξο φινάλε: Μπουνιά στον Τζέιμς ΜακΑβόι χωρίς λόγο

Πρεμιέρα και γροθιά για τον Τζέιμς ΜακΑβόι στο αινιγματικό περιστατικό που συζητάει όλο το Τορόντο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Spotlight

Ο Τζέιμς ΜακΑβόι, ο γνωστός Σκωτσέζος ηθοποιός, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός απροσδόκητου περιστατικού βίας στο Τορόντο.

Ο ΜακΑβόι βρέθηκε στο Τορόντο για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, όπου και δέχθηκε αναίτια επίθεση σε μπαρ της πόλης από άγνωστο άνδρα.

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός και πλέον σκηνοθέτης γρονθοκοπήθηκε σύμφωνα με δημοσιεύματα των περιοδικών People και EW από έναν άλλο θαμώνα.

Η επίθεση συνέβη το βράδυ της Δευτέρας στο μπαρ Charlotte’s Room, δύο ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, της ταινίας California Schemin’.

Πηγή που επικαλείται το περιοδικό People δήλωσε πως ο ΜακΑβόι «είχε μια χαλαρή συνάντηση με τους παραγωγούς της ταινίας του, και όπως έμαθε αργότερα μιλώντας με το προσωπικό, υπήρχε ένας άντρας που είχε πιει πολύ και τον συνόδευαν προς την έξοδο. Τζέιμς του είχε γυρισμένη την πλάτη και ο άντρας απλώς τον γρονθοκόπησε».

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο ηθοποιός δεν είχε προηγουμένως καμία επαφή με τον δράστη, ούτε προκάλεσε την επίθεση.

Άλλοι θαμώνες του μαγαζιού έσπευσαν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, ο οποίος τελικά απομακρύνθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά την αιφνίδια βία, ο Τζέιμς ΜακΑβόι φέρεται να αντιμετώπισε το περιστατικό με εντυπωσιακή ψυχραιμία.

Σύμφωνα με τις αναφορές, παρέμεινε στο μπαρ και μάλιστα «αστειεύτηκε» για το συμβάν με τους υπόλοιπους θαμώνες και το προσωπικό.

Αληθινή ιστορία

View this post on Instagram

A post shared by Collider (@collider)

Η ταινία που βρίσκεται στο επίκεντρο της επίσκεψής του, το California Schemin’, είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία του σκωτσέζικου ραπ ντουέτου των Silibil N’ Brains.

Οι δύο φίλοι κατάφεραν να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως Αμερικανούς ράπερ, μια ιστορία που είχε παρουσιαστεί και στο ντοκιμαντέρ του 2013 The Great Hip-Hop Hoax.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα
Αποκαλυπτικός 10.09.25

Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τσάρλι Σιν ζει την περίοδο της κάθαρσής του με την σχεδόν ταυτόχρονη κυκλοφορία του βιβλίου The Book of Sheen και του ντοκιμαντέρ Charlie Sheen.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Ρόζι Ο’Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων – «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»
Εκείνη την ημέρα 10.09.25

Η Ρόζι Ο'Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων - «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»

«Αντί να αποφασίσει να σταθεί δίπλα μου και να μου κρατήσει το χέρι... έκανε το αντίθετο», είπε η Ρόζι Ο'Ντόνελ για την απόρριψη της από την Έλεν Ντε Τζένερις κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συνέντευξης το 2004. Σήμερα ανατρέχει στο γεγονός.

Σύνταξη
«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε
Απόφαση ζωής 09.09.25

«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε

Η απόφαση της συζύγου του Μπρους Γουίλις αποφάσισε να τον μεταφέρει σε ξεχωριστό σπίτι, μια απόφαση που πυροδότησε τοξικές αντιδράσεις εναντίον της. Σήμερα βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»
Σκοτάδι 09.09.25

Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»

«Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη», ανέφερε σε ανάρτηση της η Σοφία Καρβέλα.

Σύνταξη
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
Νέο βιβλίο 09.09.25

«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
«Χιούμορ» 09.09.25

Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»
«Το σθένος» 09.09.25

Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε σε μια συνεργάτιδα του, η οποία πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά και στον πόνο που νιώθει όταν βλέπει τα παιδιά να υποφέρουν.

Σύνταξη
«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ
Ουσία 09.09.25

«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ

Πώς μπορεί ένας τραυματισμός να σου αλλάξει τη ζωή και να σε κάνει να δεις τα πάντα αλλιώς; Η Τζούλιαν Μουρ αποκαλύπτει γιατί η φροντίδα για τη σωματική και πνευματική της υγεία είναι η απόλυτη προτεραιότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης
«Μαλλιά Κουβάρια» 09.09.25

Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης

Σύμφωνα με τη Vogue, η σχέση της Τζίτζι Χαντίντ με τον Μπράντλεϊ Κούπερ έχει τροφοδοτήσει τις δημιουργικές της φιλοδοξίες, με την υποκριτική να είναι μία από αυτές.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Λέο Ντελ’ Όρκο – «Δια βίου σχέση» και παντοτινός συνεργάτης του Τζότζιο Αρμάνι
Διάδοχος; 09.09.25

Ποιος είναι ο Λέο Ντελ' Όρκο – «Δια βίου σχέση» και παντοτινός συνεργάτης του Τζότζιο Αρμάνι

Αν και τόσο ο Αρμάνι όσο και ο Ντελ'Όρκο κράτησαν μεγάλο μέρος της ρομαντικής τους σχέσης ιδιωτικό, ο Αρμάνι περιέγραψε τον Ντελ'Όρκο ως το πιο κοντινό του πρόσωπο σε μια συνέντευξη το 2024 στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν
Βίντεο 09.09.25

Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν

«Ανυπομονώ να το δω. Αν υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης στον κόσμο που μπορεί να αναλάβει την ‘Οδύσσεια’, αυτός είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν», είπε μεταξύ άλλων ο Κίλιαν Μέρφι για την επερχόμενη ταινία

Σύνταξη
Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα
False alarm 09.09.25

Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα

Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους γυναικοκατακτητές και ορκισμένους εργένηδες του Χόλιγουντ. Ωστόσο, πριν από τρεις δεκαετίες, κάποια ήταν σίγουρη ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι γκέι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν

Ο Τάσος Δώνης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δέκα μέρες, ενώ ο Γένσεν επέστρεψε από την εθνική του ομάδα και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις.

Σύνταξη
Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι
On Field 10.09.25

Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί το Σάββατο με τον Πανσερραϊκό και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο. Τι θέλει να δει ο Μέντι για το 3Χ3 στο πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν το ματς με την Πάφο για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ
Δήλωση Μανιάτη 10.09.25

ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ

«Πρόκειται για μια ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια», υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε
Μινιατούρα 10.09.25

Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε

Ο κόμης του Σαουθάμπτον μπορεί να έδωσε στον Σαίξπηρ τη μινιατούρα του Νίκολας Χίλιαρντ, η οποία έχει μια κατεστραμμένη καρδιά στο πίσω μέρος της - νεοανακαλυφθέν πορτρέτο ρίχνει φως στην ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά
On Field 10.09.25

Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά

Τις δυο πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έστειλε μήνυμα ότι δεν χαρίζεται καθώς μετά τον Πολυχρόνη, τιμώρησε και τους Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλο

Βάιος Μπαλάφας
Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής
Ελλάδα 10.09.25

Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών, το οποίο έφερε σημάδια κακοποίησης αλλά ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Σύνταξη
«Infidels Motorcycle Club»: Η αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών που περιφρουρεί τα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα
«Infidels Motorcycle Club» 10.09.25

Μία αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών υπεύθυνη για την «ασφάλεια» στα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα

Ποιος καλύτερος για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των Παλαιστινίων που προσπαθούν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα; Σίγουρα όχι μία συμμορία αντιισλαμιστών μοτοσικλετιστών από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας
On Field 10.09.25

Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νίκη της Εθνικής μας επί της Λιθουανίας κι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πανηγυρίζει για ελληνική επιτυχία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Φινλανδία – Γεωργία
Eurobasket 2025 10.09.25

LIVE: Φινλανδία – Γεωργία

LIVE: Φινλανδία – Γεωργία. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φινλανδία – Γεωργία, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1 και Novasports Start.

Σύνταξη
Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000
Άνευ προηγουμένου 10.09.25

Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000

Σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF, μεγάλη ευθύνη για την άνευ προηγουμένου παχυσαρκία στους νέους φέρουν οι εταιρείες που παρασκευάζουν υπερεπεξεργασμένα και «γρήγορα» τρόφιμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι
Ο Βασιλιάς 10.09.25

Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι

H ταινία επιδιώκει όχι απλώς να παρουσιάσει τον Τζόρτζιο Αρμάνι, αλλά «την ψυχή ενός ανθρώπου που μετέτρεψε ένα προσωπικό όνειρο σε κοινή κληρονομιά», ανέφερε ο παραγωγός της, Αντρέα Ερβολίνο

Σύνταξη
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein» συνεργάζεται ξανά με τον Όσκαρ Άιζακ
Culture Live 10.09.25

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein», η νέα του ταινία «Fury», έχει πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Άιζακ

Ο μεξικανός Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, έγινε ευρέως γνωστός από την ταινία «Ο λαβύρινθος του Πάνα», η οποία του άνοιξε τον δρόμο σε μια μεγάλη διαδρομή μέχρι και τα Όσκαρ.

Σύνταξη
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποθεώνει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Σπορ 10.09.25

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποθεώνει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Αρθρο που εγκωμιάζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Εθνική ομάδα μπάσκετ για την πορεία της στο Eurobasket, φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές
Super League 10.09.25

Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές

Το «In» καταγράφει τι προηγήθηκε του ορισμού του Πανθεσσαλικού Στάδιου για το παιχνίδι Κηφισιά - Παναθηναϊκός και για τις άκαρπες επικοινωνίες μεταξύ των δύο ομάδων.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)

Σταθερά στην κορυφή της λίστας του CIES Football Observatory είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να παραμένει επίσης ανάμεσα στους κορυφαίους νεαρούς ποδοσφαιριστές στον κόσμο.

Σύνταξη
«Τι στο καλό να φορέσω;» – Οι προκλήσεις του στυλ ενός σαραντάρη άνδρα
Midlife crisis 10.09.25

«Τι στο καλό να φορέσω;» - Οι προκλήσεις του στυλ ενός σαραντάρη άνδρα

«Οι βεβαιότητες της νιότης ξεγλιστρούν και βρίσκομαι σε μια κρίση ταυτότητας όσον αφορά την ενδυμασία. Το γεγονός ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να προσδιορίσεις τι είναι «κουλ» δεν βοηθάει. Πού στέκεται λοιπόν ένας μέσος άντρας που απλώς ελπίζει για το καλύτερο;» γράφει ο Larry Ryan στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν τη συνδρομή της Βουλής για την ιατρική εκκένωση της Γάζας – Η απάντηση Κακλαμάνη
Παλαιστίνη 10.09.25

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν τη συνδρομή της Βουλής για την ιατρική εκκένωση της Γάζας – Η απάντηση Κακλαμάνη

Οι εκπρόσωποι του οργανισμού ανέλυσαν στον πρόεδρο της Βουλής τις δράσεις που έχουν αναλάβει ως σήμερα τονίζοντας τη διπλωματική βοήθεια, που χρειάζονται, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια

Σύνταξη
