Σουηδία: Η νέα υπουργός Υγείας λιποθύμησε στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου

Λιποθυμικό επεισόδιο είχε η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης τύπου που έδινε.

Η Ελίζαμπετ Λανν, κατέρρευσε λίγα λεπτά μετά την επίσημη παρουσίασή της.

Έχασε τις αισθήσεις της

Η Λανν, στέλεχος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, στεκόταν δίπλα στον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον και άλλα κυβερνητικά μέλη, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε, χτυπώντας το κεφάλι της στο βήμα. Η πρόεδρος του κόμματος, Έμπα Μπους, μαζί με άλλα στελέχη έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν, ενώ άνδρες της ασφάλειας παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν τη συνοδεύσουν εκτός αίθουσας.

Λίγο αργότερα, η υπουργός επέστρεψε χαμογελαστή και καθησύχασε τους παρευρισκόμενους λέγοντας: «Δεν ήταν μια συνηθισμένη Τρίτη, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις πτώση σακχάρου». Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν η Λανν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα, ωστόσο δεν έφερε εμφανή τραύματα. Η συνέντευξη Τύπου ματαιώθηκε.

JUST IN: Swedish Health Minister Elisabet Lann collapses at press conference pic.twitter.com/zhviF4kCYQ — BNO News Live (@BNODesk) September 9, 2025



Ένας δημοσιογράφος της DN, που βρισκόταν στην αίθουσα, περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας: «Έμοιαζε πραγματικά σοβαρό. Έπεσε ακριβώς μπροστά μου».

Η Λανν, που μέχρι πρότινος ήταν δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, ανέλαβε τα καθήκοντα υπουργού Υγείας μετά την αιφνίδια παραίτηση της προκατόχου της, Άκο Ανκάρμπεργκ Γιοχάνσον, τη Δευτέρα.