Σουηδία: Η νέα υπουργός Υγείας λιποθύμησε στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου
Λίγα λεπτά μετά την επίσημη παρουσίασή της η νέα υπουργός Υγείας στη Σουηδία κατέρρευσε - Λίγο αργότερα, επέστρεψε χαμογελαστή και καθησύχασε τους παρευρισκόμενους
- Πάτρα: Νέα υπόθεση με ύποπτο θάνατο βρέφους – Τα σοκαριστικά στοιχεία κακοποίησης και η ιατροδικαστική έκθεση
- H χώρα όπου η κυβέρνηση παρακολουθεί 4 εκατ. τηλέφωνα ταυτόχρονα
- Ο ΙΣΑ ζήτησε τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη για φακελάκι στο Ιπποκράτειο
- Τι λέει ο Γιαννάκος για το νέο περιστατικό με τη λάθος μετάγγιση αίματος
Λιποθυμικό επεισόδιο είχε η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης τύπου που έδινε.
Η Ελίζαμπετ Λανν, κατέρρευσε λίγα λεπτά μετά την επίσημη παρουσίασή της.
Έχασε τις αισθήσεις της
Η Λανν, στέλεχος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, στεκόταν δίπλα στον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον και άλλα κυβερνητικά μέλη, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε, χτυπώντας το κεφάλι της στο βήμα. Η πρόεδρος του κόμματος, Έμπα Μπους, μαζί με άλλα στελέχη έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν, ενώ άνδρες της ασφάλειας παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν τη συνοδεύσουν εκτός αίθουσας.
Λίγο αργότερα, η υπουργός επέστρεψε χαμογελαστή και καθησύχασε τους παρευρισκόμενους λέγοντας: «Δεν ήταν μια συνηθισμένη Τρίτη, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις πτώση σακχάρου». Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν η Λανν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα, ωστόσο δεν έφερε εμφανή τραύματα. Η συνέντευξη Τύπου ματαιώθηκε.
JUST IN: Swedish Health Minister Elisabet Lann collapses at press conference pic.twitter.com/zhviF4kCYQ
— BNO News Live (@BNODesk) September 9, 2025
Ένας δημοσιογράφος της DN, που βρισκόταν στην αίθουσα, περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας: «Έμοιαζε πραγματικά σοβαρό. Έπεσε ακριβώς μπροστά μου».
Η Λανν, που μέχρι πρότινος ήταν δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, ανέλαβε τα καθήκοντα υπουργού Υγείας μετά την αιφνίδια παραίτηση της προκατόχου της, Άκο Ανκάρμπεργκ Γιοχάνσον, τη Δευτέρα.
- Μέση Ανατολή: Τι θα έλεγε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν για τη σύγκρουση;
- Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)
- Αργυρώ – 35 Φαγητά και Γλυκά για Παιδιά: Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ
- Χάος στο Νεπάλ: Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο – Έκλεισε το αεροδρόμιο, απομακρύνθηκαν υπουργοί με ελικόπτερα
- Στεγαστική κρίση: «O μισός μισθός στο ενοίκιο» – Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια
- Γαλλία: Πώς οι νεοφασίστες θέλουν να διεισδύσουν στις κινητοποιήσεις – Η φαντασίωσή τους για «πραξικόπημα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις