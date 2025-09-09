magazin
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Οι ευρωπαϊκοί προορισμοί που συνδυάζουν πολυτέλεια και διακριτικότητα
Planet Travel 09 Σεπτεμβρίου 2025

Περιοχές που βρίσκονται «κάτω απο το ραντάρ» και (ακόμα) τις γνωρίζουν λίγοι τουρίστες

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Spotlight

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι ταξιδιώτες πολυτελείας σχεδίαζαν τα δρομολόγιά τους για να δουν και να τους δουν. Τώρα αυτό αλλάζει. Τα χθεσινά χαρακτηριστικά κύρους – ένα ηλιόλουστο τραπέζι στο St. Tropez’s Club 55, μια ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά στο Cala Jondal στην Ίμπιζα, η άγκυρα στην παραλία Nammos στη Μύκονο – έχουν σε μεγάλο βαθμό ξεπεραστεί από τους influencers…

Αυτό σημαίνει ότι η ανωνυμία και η διακριτικότητα έχουν γίνει πρωταρχικά αγαθά για τους πιο εύπορους ταξιδιώτες του σήμερα.

Οι ταξιδιώτες πολυτελείας αναζητούν ανωνυμία και διακριτικότητα, με προορισμούς όπως η Κορσική, η Λίμνη Όρτα και η Μενόρκα να γίνονται δημοφιλείς εναλλακτικές λύσεις στα παραδοσιακά δημοφιλή σημεία πολυτελείας, σημειώνει το Bloomberg.

Πάτμος αντί για Μύκονο

Έχουμε παρατηρήσει μια μετατόπιση από τα τυπικά πολυτελή σημεία προς προορισμούς που προσφέρουν μια βαθύτερη αίσθηση ιδιωτικότητας και αποκλειστικότητας», λέει η Ζακλίν Σιένα Ιντια , διευθύνουσα σύμβουλος της Sienna Charles, μιας εταιρείας συμβούλων ταξιδιών που απευθύνεται σε δισεκατομμυριούχους και το παγκόσμιο 1%.

Οι πελάτες προτιμούν ολοένα και περισσότερο μέρη που απαιτούν πραγματική προσπάθεια για να τα προσεγγίσουν, σηματοδοτώντας μια επιθυμία για εμπειρίες που είναι σκόπιμα εκτός της πεπατημένης και μη διαθέσιμες στις μάζες: Λίμνη Όρτα αντί για Λίμνη Κόμο. Κορσική αντί για Κάννες. Πάτμος αντί για Μύκονο. Μενόρκα αντί για Μαγιόρκα. και ιδιωτικά νησιωτικά θέρετρα σε όλη την Καραϊβική, όπως το Κόμο Parrot Cay ή το Jumby Bay Island, αντί για τα διάσημα στέκια του Saint Barth’s.

Η μετατόπιση αυτή επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο φάσμα ταξιδιωτών πολυτελείας και επηρεάζει τις στρατηγικές επέκτασης των παραδοσιακών μεγάλων αλυσίδων  φιλοξενίας. Όχι μόνο κατασκευάζουν θέρετρα σε ορισμένους από αυτούς τους επόμενους σπουδαίους προορισμούς, αλλά τα σχεδιάζουν επίσης ώστε να έχουν τα σχέδια που θέτουν πρώτα την ιδιωτικότητα !

Η ζήτηση τους εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Τα ξενοδοχεία δημιουργούν περισσότερα αυτόνομα καταλύματα, όπως εξοχικές κατοικίες, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν την ιδιωτικότητα μιας ενοικιαζόμενης βίλας ακόμη και μέσα σε ένα θέρετρο», λέει η Μελίσα Μπίγκς Μπράντλεϊ , ιδρύτρια της εταιρείας ταξιδιών υψηλής ποιότητας Indagare.

Το γραφικό λιμάνι του Bonifacio στην Κορσική, Γαλλία

Για όσους αναζητούν τη γοητεία της Γαλλικής Ριβιέρας χωρίς τα πλήθη, μια πιο διακριτική διαδρομή κερδίζει έδαφος. Η Κορσική – τραχιά, κινηματογραφική και ευχάριστα υποτουριστική – προσφέρει παρθένες παραλίες, απομακρυσμένους όρμους ιδανικούς για ιδιωτικά γιοτ και διακριτικές αποδράσεις κρυμμένες στο τοπίο. Η Μπράντλεϊ του Indagare προτείνει το Domaine de Murtoli, ένα κτήμα 6.000 στρεμμάτων στη νοτιοδυτική ακτή του νησιού, το οποίο έχει μετατρέψει μια σειρά από κατοικίες βοσκών σε ασφαλείς βίλες, καθεμία με ιδιωτική πρόσβαση στην παραλία.

Στην ηπειρωτική χώρα, υπάρχουν γραφικά χωριά ακριβώς στην ενδοχώρα της Ριβιέρας που ανταλλάσσουν την αίγλη με τον χαρακτήρα: Σκεφτείτε πέτρινα σοκάκια γεμάτα με γκαλερί καλλιτεχνών, θέα που σαρώνει τη Μεσόγειο και υπερ-τοπικά εστιατόρια. Το ιστορικό Èze ξεχωρίζει ανάμεσά τους – και όχι μόνο επειδή είναι σκαρφαλωμένο 1.300 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μείνετε στο Château de la Chèvre d’Or, ένα ξενοδοχείο που στεγάζεται σε μια χούφτα μεσαιωνικών κτιρίων. Ναι, είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να κρυφτείτε. Αλλά κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά για αξιοθέατα Α-list όσο βρίσκεστε εκεί. Αυτό είναι ένα μέρος αγαπημένο από τον Μπόνο, τους Ομπάμα και τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Θέα στη λίμνη Γιάσνα στη Σλοβενία

Κρυμμένη ανάμεσα στις Άλπεις και την Αδριατική, η Σλοβενία έχει γίνει αθόρυβα μια από τις πιο ικανοποιητικές αποδράσεις υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη. Η κουζίνα της συνδυάζει ένα μεθυστικό μείγμα αλπικών, μεσογειακών και σλαβικών γεύσεων, ενώ οινοποιοί σε περιοχές όπως η Μπρντα και η κοιλάδα Βιπάβα φτιάχνουν τα είδη φυσικών κρασιών που θα περιμένατε να βρείτε στα καλύτερα μπαρ του Παρισιού.

Και μετά υπάρχει το τοπίο: λίμνες που τρέφονται με παγετώνες, πυκνά δάση και βουνά τόσο απότομα και εντυπωσιακά όσο οτιδήποτε στην Ελβετία.
Ένας αυξανόμενος αριθμός ταξιδιωτών πιάνει τη γοητεία της: Η Black Tomato λέει ότι οι ερωτήσεις έχουν αυξηθεί κατά 34% σε ετήσια βάση. Ο προορισμός είναι ιδιαίτερα ελκυστικός για τους τύπους «ήπιας περιπέτειας» που απολαμβάνουν το ψάρεμα με μύγα, την πεζοπορία και την ποδηλασία.

Λίμνη Όρτα και Δολομίτες, Ιταλία

Καθώς η Βενετία προσελκύει επίδοξους οπαδούς του γνωστού Μπέζος (της Amazon) και το Αμάλφι πλησιάζει στην υπερέκθεση, η λίμνη Όρτα του Πιεμόντε αναδύεται ως μια γαλήνια εναλλακτική λύση. Μείνετε στο Casa Fantini, το οποίο διαθέτει 11 δωμάτια, όπου μπορείτε να νοικιάσετε μια ηλεκτρική βάρκα για να κάνετε βόλτες στην απομόνωση. Το προσωπικό σας αποχαιρετά με ένα γεμάτο καλάθι πικνίκ, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε την ημέρα σας με όρεξη. Οι περισσότερες μέρες στη λίμνη περιλαμβάνουν την επίσκεψη στη βασιλική του 12ου αιώνα με τις τοιχογραφίες στο νησί San Giulio. Ο μικρός θύλακας, που επιπλέει στο κέντρο της λίμνης, κατοικείται μόνο από μερικές δεκάδες μοναχές.

Επειδή η λίμνη Όρτα βρίσκεται τόσο μακριά στα βορειοδυτικά της Ιταλίας, χρειάζονται περίπου τέσσερις ώρες για να οδηγήσετε ανατολικά προς τους Δολομίτες – ένα ζευγάρι που επιλέγουν πολλοί ταξιδιώτες, έστω και μόνο για να απολαύσουν μια από τις νεότερες πεντάστερες διαμονές της περιοχής.

Μια θέα στο λιμάνι Ciutadella στη Μενόρκα της Ισπανίας

Επισκιασμένη για πολύ καιρό από τη νυχτερινή ζωή της Ίμπιζα και την πεντάστερη πολυτέλεια της Μαγιόρκα, η Μενόρκα έχει γίνει το απροσδόκητο σημείο που ξεχωρίζει για τις Βαλεαρίδες Νήσους – ένα μέρος με ατελείωτα μονοπάτια πεζοπορίας, χαλαρά beach clubs και διατηρημένους υγροτόπους που χρησιμεύουν ως βιότοποι σπάνιων πτηνών. «Είναι πολύ λιγότερο ξέφρενη από την Ίμπιζα ή τη Μαγιόρκα», λέει η Ζακλίν Σιένα Ιντια.

Δύο νέα ακίνητα σε αναπαλαιωμένες αγροικίες – η Santa Ana και η Son Ermità – συνοψίζουν την ατμόσφαιρα διακριτικής πολυτέλειας του νησιού. Θα χρειαστεί να κάνετε κράτηση και των έξι δωματίων στη Santa Ana για μία μόνο ομάδα. Τα 11 δωμάτιά του — πολλά από τα οποία έχουν περίτεχνα εμφανή δοκάρια και δάπεδα από τερακότα — μπορούν να κρατηθούν ξεχωριστά, με κοινόχρηστη πρόσβαση σε 800 στρέμματα γης και ένα εστιατόριο με θαλασσινά στο κεντρικό κτίριο.

Και τα δύο αποτελούν εξαιρετικά σημεία εκκίνησης για μια σειρά από χαλαρωτικές δραστηριότητες, όπως πεζοπορία σε παράκτια μονοπάτια, καγιάκ σε κρυφές παραλίες ή ημερήσιες εκδρομές στην πρωτοποριακή γκαλερί τέχνης της Hauser & Wirth στο κέντρο του νησιού.

Πηγή: ΟΤ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο