«Λάθη γίνονται παντού», λέει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή το νέο περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης αίματος σε ιδιωτική κλινική.

Μετά το τραγικό λάθος με μετάγγιση αίματος που στοίχισε τη ζωή μιας ασθενούς στο Τζάνειο νοσοκομείο, ο Μιχάλης Γιαννάκος λέει πως τα δημόσια νοσοκομεία δεν πρέπει να απαξιώνονται.

Ολόκληρη η δήλωση του Μιχάλη Γιαννάκου

«Είχαμε άλλη μια λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή ,από νοσηλεύτρια πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε ιδιωτική κλινική και μάλιστα σε δίκλινο θάλαμο, με βραχιολάκι στο χέρι του ασθενούς όπως λέγεται.

Όταν έγινε η λάθος μετάγγιση στο Τζάνειο Νοσοκομείο από ΔΕ βοηθό Νοσηλευτή αμφισβητήθηκε το πρωτόκολλο και η δυνατότητα των βοηθών νοσηλευτών να κάνουν μεταγγίσεις.

Μάλιστα υπήρξαν έγγραφα από διοικητές υγειονομικών περιφερειών για την κάλυψη όλων των βαρδιών στα νοσοκομεία με Νοσηλευτή Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που φυσικά είναι αδύνατον λόγω ελλείψεων» λέει.

«Η πραγματικότητα είναι ότι στα δικά μας επαγγέλματα στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα δεν επιτρέπεται ούτε ένα λάθος γιατί μπορεί να κρίνει μια ανθρώπινη ζωή.

Όσοι τότε έτρεξαν να απαξιώσουν τα δημόσια νοσοκομεία και να αποθεώσουν τα ιδιωτικά διαψεύστηκαν. Λάθη μπορεί να γίνουν παντού» προσθέτει.

«Δεν μπορούμε να απαξιώνουμε τη δουλειά των νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών την ώρα που στα δημόσια νοσοκομεία μεταγγίζονται 500.000 φιάλες αίμα το χρόνο σε ασθενείς με ασφάλεια. Εάν αρνούνταν να κάνουν μεταγγίσεις οι ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ μετά τα όσα έγιναν και ακούστηκαν από τη λάθος μετάγγιση στο Τζάνειο νοσοκομείο, την απόλυση του συνάδελφου, θα πέθαιναν δεκάδες ασθενείς.

Ο συνάδελφος ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ του Τζάνειου νοσοκομείου απελύθη για το λάθος που έκανε παρ ότι 10 χρόνια που υπηρετούσε ήταν ένας ευσυνείδητος, άριστος επαγγελματίας.. Πάνω στη πίεση, στην ένταση της δουλειάς έκανε λάθος με πολλά ελαφρυντικά. Άξιζε αυτά που …τραβάει τώρα……..Ασφαλώς όχι.

Το συμπέρασμα είναι ότι ένα λάθος δεν πρέπει να κλονίζει την εμπιστοσύνη του κόσμου προς τα δημόσια νοσοκομεία. Η τήρηση του πρωτοκόλλου θα σήμαινε τη μη μετάγγιση χιλιάδων ασθενών κάθε χρόνο, με κίνδυνο για τη ζωή τους» καταλήγει.

Τρία παρόμοια περιστατικά

Το νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας αυτή τη φορά σε ιδιωτική κλινική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νοσηλεύτρια της κλινικής έκανε μετάγγιση λάθος ομάδας αίματος σε ασθενή -κάτι που έγινε αντιληπτό από τη σύζυγό του, η οποία και ενημέρωσε την αστυνομία.

Αρχές Ιουνίου μια 62χρονη γυναίκα υπεβλήθη σε λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Η γυναίκα υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά και ένα μήνα μετά υπέκυψε, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Επίσης τον Ιούνιο, έγινε γνωστό ότι παρόμοιο περιστατικό συνέβη, σε νοσοκομείο στο Ρέθυμνο.

Το περιστατικό αφορούσε μια 45χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, η οποία εισήχθη για χειρουργείο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου τον Οκτώβριο του 2023. Μετά την επέμβαση, της χορηγήθηκε αίμα λάθος ομάδας – Α+ αντί για 0+.

Ακολούθησε ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, με συμπτώματα όπως ίκτερος και ηπατική δυσλειτουργία, σύμφωνα με δημοσίευμα. Νομικές ενέργειες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.