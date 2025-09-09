newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 14:43
Φωτιά στην Αρκαδία – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γιαννάκος: Τι λέει για το νέο περιστατικό με την λάθος μετάγγιση αίματος
Ελλάδα 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:14

Γιαννάκος: Τι λέει για το νέο περιστατικό με την λάθος μετάγγιση αίματος

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος τα δημόσια νοσοκομεία δεν πρέπει να απαξιώνονται.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Spotlight

«Λάθη γίνονται παντού», λέει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή το νέο περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης αίματος σε ιδιωτική κλινική.

Μετά το τραγικό λάθος με μετάγγιση αίματος που στοίχισε τη ζωή μιας ασθενούς στο Τζάνειο νοσοκομείο, ο Μιχάλης Γιαννάκος λέει πως τα δημόσια νοσοκομεία δεν πρέπει να απαξιώνονται.

Ολόκληρη η δήλωση του Μιχάλη Γιαννάκου

«Είχαμε άλλη μια λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή ,από νοσηλεύτρια πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε ιδιωτική κλινική και μάλιστα σε δίκλινο θάλαμο, με βραχιολάκι στο χέρι του ασθενούς όπως λέγεται.
Όταν έγινε η λάθος μετάγγιση στο Τζάνειο Νοσοκομείο από ΔΕ βοηθό Νοσηλευτή αμφισβητήθηκε το πρωτόκολλο και η δυνατότητα των βοηθών νοσηλευτών να κάνουν μεταγγίσεις.
Μάλιστα υπήρξαν έγγραφα από διοικητές υγειονομικών περιφερειών για την κάλυψη όλων των βαρδιών στα νοσοκομεία με Νοσηλευτή Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που φυσικά είναι αδύνατον λόγω ελλείψεων» λέει.

«Η πραγματικότητα είναι ότι στα δικά μας επαγγέλματα στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα δεν επιτρέπεται ούτε ένα λάθος γιατί μπορεί να κρίνει μια ανθρώπινη ζωή.
Όσοι τότε έτρεξαν να απαξιώσουν τα δημόσια νοσοκομεία και να αποθεώσουν τα ιδιωτικά διαψεύστηκαν. Λάθη μπορεί να γίνουν παντού» προσθέτει.

«Δεν μπορούμε να απαξιώνουμε τη δουλειά των νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών την ώρα που στα δημόσια νοσοκομεία μεταγγίζονται 500.000 φιάλες αίμα το χρόνο σε ασθενείς με ασφάλεια. Εάν αρνούνταν να κάνουν μεταγγίσεις οι ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ μετά τα όσα έγιναν και ακούστηκαν από τη λάθος μετάγγιση στο Τζάνειο νοσοκομείο, την απόλυση του συνάδελφου, θα πέθαιναν δεκάδες ασθενείς.

Ο συνάδελφος ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ του Τζάνειου νοσοκομείου απελύθη για το λάθος που έκανε παρ ότι 10 χρόνια που υπηρετούσε ήταν ένας ευσυνείδητος, άριστος επαγγελματίας.. Πάνω στη πίεση, στην ένταση της δουλειάς έκανε λάθος με πολλά ελαφρυντικά. Άξιζε αυτά που …τραβάει τώρα……..Ασφαλώς όχι.

Το συμπέρασμα είναι ότι ένα λάθος δεν πρέπει να κλονίζει την εμπιστοσύνη του κόσμου προς τα δημόσια νοσοκομεία. Η τήρηση του πρωτοκόλλου θα σήμαινε τη μη μετάγγιση χιλιάδων ασθενών κάθε χρόνο, με κίνδυνο για τη ζωή τους» καταλήγει.

Τρία παρόμοια περιστατικά

Το νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας αυτή τη φορά σε ιδιωτική κλινική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νοσηλεύτρια της κλινικής έκανε μετάγγιση λάθος ομάδας αίματος σε ασθενή -κάτι που έγινε αντιληπτό από τη σύζυγό του, η οποία και ενημέρωσε την αστυνομία.

Αρχές Ιουνίου μια 62χρονη γυναίκα υπεβλήθη σε λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Η γυναίκα υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά και ένα μήνα μετά υπέκυψε, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Επίσης τον Ιούνιο, έγινε γνωστό ότι παρόμοιο περιστατικό συνέβη, σε νοσοκομείο στο Ρέθυμνο.

Το περιστατικό αφορούσε  μια 45χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, η οποία εισήχθη για χειρουργείο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου τον Οκτώβριο του 2023. Μετά την επέμβαση, της χορηγήθηκε αίμα λάθος ομάδας – Α+ αντί για 0+.

Ακολούθησε ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, με συμπτώματα όπως ίκτερος και ηπατική δυσλειτουργία, σύμφωνα με δημοσίευμα. Νομικές ενέργειες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»
Αποκαλυπτική φωτογραφία 09.09.25

Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»

Το συμβάν σημειώθηκε σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι - «Είναι καρπός της υποστελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας και της διαχρονικής υποχρηματοδότησης».

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς
Ελλάδα 09.09.25

Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς

Η κυρία έρευνα για την εμβληματική αυτή υπόθεση στα Τέμπη ολοκληρώθηκε από τον εφέτη ειδικό ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη ο οποίος απέστειλε το φάκελο για τους πρώην γενικούς γραμματείς  στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κόντρες στην Αθήνα: Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία – Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του
Βίντεο με την καταδίωξη 09.09.25

Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό - Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του

Κόντρες με άλλο οδηγός στο κέντρο της Αθήνας, έκανε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό - Τι είπε στην κατάθεσή του - Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του

Σύνταξη
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ
Ελλάδα 09.09.25

Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ

Στα χέρια της αστυνομίας είναι διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, ο οποίος φέρεται να ζητούσε φακελάκι για να παράσχει περισσότερη φροντίδα στους ασθενείς

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση
Ελλάδα 09.09.25

Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων στα Καλάβρυτα, ενώ ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου τέθηκε σε αργία και αντικαταστάθηκε

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν
Βίντεο 09.09.25

Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν

«Ανυπομονώ να το δω. Αν υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης στον κόσμο που μπορεί να αναλάβει την ‘Οδύσσεια’, αυτός είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν», είπε μεταξύ άλλων ο Κίλιαν Μέρφι για την επερχόμενη ταινία

Σύνταξη
Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης

Η Betsson, κορυφαία παγκόσμια στοιχηματική εταιρεία με σταθερή παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό, συνεχίζει δυναμικά τη συνεργασία της με την ΚΑΕ Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Σύνταξη
Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Music 09.09.25

Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 21:00, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια συναυλία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Μια μοναδική βραδιά - γιορτή, με ελεύθερη είσοδο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο
Συνάντηση με φορείς 09.09.25

Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι «το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες»

Σύνταξη
Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)
Μπάσκετ 09.09.25

Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)

Σε «ερυθρόλευκο» χρώμα, όπως ήταν λογικό, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου εστιατορίου του Άλεκ Πίτερς στον Πειραιά, με την επωνυμία «25», όπως δηλαδή το νούμερο της φανέλας του.

Σύνταξη
Το νέο έργο του Banksy μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του; – Τι ερευνούν οι Αρχές
Ουπς 09.09.25

Το νέο έργο του Banksy μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του; – Τι ερευνούν οι Αρχές

Το γκράφιτι του γνωστού street artist Banksy στους τοίχους των Βασιλικών Δικαστηρίων του Λονδίνου, ίσως να είναι αυτό που να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων
Μια άλλη αφήγηση 09.09.25

Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων

Τι χρειάζεται για να ζήσεις μια ζωή στην υπηρεσία των ονείρων και των φαντασιώσεων; Το τελευταίο έργο της Alexis Kleshik ανατρέπει τα επίμονα στερεότυπα και το στίγμα της σεξουαλικής εργασίας και παρουσιάζει μια εικόνα δύναμης, αυτοκυριαρχίας και δημιουργικότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»
Αποκαλυπτική φωτογραφία 09.09.25

Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»

Το συμβάν σημειώθηκε σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι - «Είναι καρπός της υποστελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας και της διαχρονικής υποχρηματοδότησης».

Σύνταξη
Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 09.09.25

Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια

Η δικογραφία ήρθε μετά από πρωτοβουλία των βουλευτών, Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα στη Δικαιοσύνη να διερευνηθεί η πληρωμή του μπαζώματος του τόπου του δυστυχήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο
Ηλεκτρική διασύνδεση 09.09.25

Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο

Ο Γεραπετρίτης σημειώνει ότι «το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα»

Σύνταξη
«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν

Σε αφιέρωμά της, η ισπανική εφημερίδα AS χαρακτηρίζει τον Εργκίν Αταμάν ως «Μουρίνιο του μπάσκετ», την ώρα που ο Τούρκος είναι πρώτος και στις προτιμήσεις του κοινού ανάμεσα στους προπονητές του Eurobasket.

Σύνταξη
Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά από τις αιματηρές διαδηλώσεις
Εξέγερση 09.09.25

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις αιματηρές κινητοποιήσεις - Διαδηλωτές πολιορκούν την κατοικία του προέδρου

Οι διαδηλωτές στο Νεπάλ συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη για τους 19 νεκρούς από την κρατική καταστολή - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός για να εκτονωθεί η κατάσταση

Σύνταξη
Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη
Live in Style 09.09.25

Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη

Η Μαρία Αντουανέτα επανεκτιμάται ως μια από τις πιο ισχυρές επιρροές στη μόδα και τη διακόσμηση, με τον Μανόλο Μπλάνικ και νέες ιστορικές προσεγγίσεις να φωτίζουν τη διαχρονική της κληρονομιά

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο